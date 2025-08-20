Predsednici Leonardo!

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Pri poletu Nataše Pirc Musar z Leonardom iz Portoroža v Beltince, ki je zadnje dni postal slaven kot polet Urške Klakočar Zupančič na novoletni koncert na Dunaju z vladnim Falconom, je nenavadno, da predsednice niso s helikopterjem pobrali na plaži na Hrvaškem.

Še bolj pa, zakaj tak kraval za deset tisoč evrov, ko pa je nekoč Danilo Türk za najem reaktivca za potovanje v BiH skuril skoraj sto tisoč evrov.

Pa razdalja ni dosti večja. A je Pirc Musarjeva manj vredna od Türka?

Slog, če bi Pirc Musarjevo pobrali na plaži, bi bil bolj predsedniški. Še posebej, če bi vse skupaj iz bazena poslovneža, ki ga je vlada pred tem postavila na pomembne položaje, da bi rešil državno zdravstvo, opazovala Tina Gaber. V tem primeru bi bila Nataša Pirc Musar skoraj že kot Donald Trump. Ki se pa, za razliko od naše predsednice, ne bori enako močno proti genocidu in onesnaževanju okolja. Ima pa helikopter zase in rezidenco. Da o predsedniških letalih niti ne govorimo. In to veliko večjih kot je Falcon Nataše Pirc Musar.

Ker sem v času poleta Pirc Musarjeve prevozil del poti, ki bi jo morala predsednica republike, če bi šla z navadnim avtomobilom, vam lahko iz osebne izkušnje razkrijem, da na cesti iz Ljubljane do Beltincev ni bilo zastojev. Ker sem se jim, podobno kot Pirc Musarjeva, izognil. Ne sicer s helikopterjem. Policija mi ga še ne zagotavlja. Avtocesto sem na poti na Štajersko zapustil v Celju in se nanjo vrnil v Slovenskih Konjicah. V obratno smer pa sem šel dol pri Slovenski Bistrici in se vrnil v Celju. Zrak je po tej poti, zaradi bližine Pohorja, namreč precej boljši. Občasno je za boljši zrak nujno zaviti ven že pri Framu. To je takoj za Mariborom. Odvisno od trenutne dnevne dolžine na avtocesti počivajočih tovornjakov in osebnih avtomobilov turistov, ki so značilnost vladanja naših varuhov okolja, ki skrbijo za delovne ljudi in tiste na poti na dopust, da ne bi bili preveč izčrpani od nenehne vožnje.

Šel sem, skratka, po cesti, po kateri smo se nekoč vozili s kolesi na maratonih okoli Pohorja. A tam je občasno tudi gneča zaradi odličnega zraka in zaradi tega povsem razumemo predsednico, ki ni želela dodatno jeziti ljudi in povečevati onesnaženja okolja v teh krajih.

Ker izpuhi velikih državnih limuzin niso majhni.

Pa je poletela.

Težave Pirc Musarjeve in zasebnega predsedniškega varovanja, ki ga ravno dobiva po posebni uredbi premiera Goloba, ker vladni policiji ob Golobovih čistkah tam ni zaupati, kar je z osebnim vzgledom pokazal premier sam, ki si je ustanovil zasebno varovanje že na začetku mandata, so bile večje od mojih. Redni avtocestni počitki so, kar DARS vodi Svoboda, značilni tudi za druge avtoceste in ne le tisto iz Ljubljane proti Mariboru.

Če se ekološko ozaveščen državnik na to odzove tako, da mora policijsko spremstvo vključiti posebne lučke, in prehitevati počivajoče po sredinskem pasu, če ta obstaja, s tem tvega, da bo o tem kot o zlorabi obveznega počitka poročal Bojan Požar, ki bo posnetek dobil od varnostnikov, ki jim ni zaupati. Ker nočejo vijugati sredi počivajočih, pošiljajo material novinarjem. Dobijo pa posledično helikoptersko hitrost in več časa za dopust in počitek izven avtocest.

Požar je tokrat razkril tudi, da je naša predsednica počastila policijski helikopter Leonardo, ki je kot vladni Falcon primeren za prevoze ranjencev, manj pa za zdravstvo, zaradi česar vlada ravnokar naroča še dodatne takšne posebej za zdravstvo.

Verjetno je izvedel od varnostnikov, ki so nevoščljivi tistim, ki se vozijo s helikopterji, ko bi morali počivati na avtocestah.

Ostali mediji in novinarji pa s(m)o bili, kot je običajno za avgust, na dopustih. Na morju ali v kolonah nanj. Za dan ali dva. Potem s(m)o se pa zbudili.

Sam sem bil med poletom predsednice v Slovenskih goricah, kjer pa sem delal. In preletel me je lep helikopter, ki gre tam preko redko. Leonardo, se je zdelo. Ali je bila v njem predsednica, se ni videlo. Bil sem ves ganjen od sreče, ko sem ga videl.

Požarjeva zgodba, da je bila v ptiču predsednica, je pozneje pritegnila veliko pozornost, ker na parkiriščih, ki so bila prej avtoceste, počivajo številni državljani in tudi tuji turisti in vsi so se veselili predsednice v zraku, ki je že v kampanji povedala, da bo skrbela za ogljični odtis in je bila tudi na svetovnih srečanjih, kjer je reševala podnebne in podobne težave sveta.

Zdaj je s helikopterja opazovala, kako kolone stoječih vozil na avtocestah, če vozniki ne ugasnejo motorjev in klimatskih naprav, večajo onesnaževanje okolja.

Iz helikopterja Leonardo se to dobro vidi. In strošek takšnega poleta, ki je bil po trditvah POP TV slabih 10.000 evrov, če izpustimo DDV in dodatne stroške, je za ta znanstveni dosežek čisti drobiž.

Po vrhu je to Pirc Musarjevi ob možnosti znanstvenega opazovanja zagotovilo še dodaten čas dopusta na morju, ki ga krvavo potrebuje za svoje trdo delo proti genocidu, ki ga Evropa nikakor noče opaziti. Čeprav je jasno, da je genocid posledica, če poskušaš iz Gaze rešiti talce, ki so ti jih od tam ugrabili Palestinci in ustaviti redna izstreljevanja raket na Izrael za mir.

Še posebej pa je to drobiž, če spomnimo, koliko je Türk plačal za najem reaktivca za BiH. In tudi Türk se bori za nič krive v Gazi. Celo pripelje jih v Slovenijo. Kjer zaprosijo za azil.

Za vse svoje dosežke bi si predsednica zaslužila več. Najmanj lasten helikopter Leonardo. Tisti, ki jih ravno kupuje vlada, za zdravstvo tako niso najbolj primerni. Za predsednico pa bi zadoščali.

Če že rezidence, ki ji jo je obljubljal Joc Pečečnik, predsednica še kar nima.

Kar je pravi problem, ki smo ga poleti vsi spregledali.