Pred nami je resnobno in odgovorno leto

Piše: dr. Stane Granda

Ob prelomu vsakokratnega leta samooklicani preroki na svetu razglašajo vsebino in značaj novega. Slovenci smo zaradi parlamentarnih in občinskih volitev prepričani, da bo to napeto, zapleteno in odgovorno. Kakor si bomo poslali, tako bomo ležali. Mar res?

Golobova vlada, ki ji ni nihče napovedoval, da bo dočakala konec mandata, ni samo poglobila že tako doslej neznanega in za Slovence smrtno nevarnega razkola med državljani, ampak je sprožila v slovenski družbi take premike, da se njihove daljnosežne vprašljivosti, nepredvidljivosti konca težko zavedamo. Lotila se je nekaterih globalnih nujno potrebnih reform, pri čemer pa je zanemarila številne priprave nanje. Predvsem brez kompetenc in poznavanja posebnosti slovenskih razmer. Zato je nedorečenosti, pomanjkljivosti in napak nekajkrat več, kot bi bilo to normalno. Zanikala je vse prejšnje delo, tudi in predvsem svoje vladne partnerice Združene liste, ki ni bila samo najbolj na udaru, ampak je vse žalitve in kritike mirno požrla. Ob vsaki priložnosti predsednik vlade izpostavlja, da v preteklih 30 letih ni bilo nič narejenega ali pa je bilo napačno in zavrženo. Mislimo predvsem na področje ministrstva za delo, družino …, ki je bilo leta domena komunistov. Samo čudimo se, da so pripravljeni požreti toliko lastnega blata. Očitno imajo o sebi in svojem preteklem vladnem delovanju voditelji Združene liste najslabše mnenje. To je s pridom izkoriščala vladna levica, zlasti njen minister Mesec, ki ni nikoli izpustil priložnosti, da ne bi, kot so včasih rekli stari komunisti, brcal crknjenega konja. Še ob romski aferi na Dolenjskem je najprej s prstom pokazal na ministrico za pravosodje. Čeprav je njena krivda bistveno manjša od njegove, je kljub interpelaciji ostal steber Golobove vlade. Hkrati je, očitno v dogovoru z lastniki tranzicijskega kapitala, v slovensko finančno oligarhijo, ki vodi državo, lansiral novo minimalno plačo. Nihče od njenih pripadnikov ni dvignil glasu. Vedo, da bodo imeli od tega samo korist. Demagog, kakršnih je bilo malo v slovenski zgodovini. Očitno ga filozof Žižek vrhunsko usmerja in instrumentalizira. Taki in podobni primeri pod Golobovo vlado prevladujejo.

Je Slovenija pod Golobovim vladanjem gospodarsko in socialno nasedla ali se potaplja? Na to vprašanje bo morala odgovoriti nova vlada. Če se bo radikalno lotila odprave predvolilnih daril, si bo priklicala ne le kolesarje, ampak tudi sindikate, predvsem pa vso slovensko revščino, ki skokovito narašča. Srednji razred je pred izumrtjem. Njegov vrh, ki ga običajno predstavljajo zdravniki, je vlada dala meg tnalo in nakovalo, predvsem pa sistematično ščuva proti njim državljane. Podobno obračunava tudi s srednjimi in z malimi podjetniki, ki so to postali na podlagi lastnih sposobnosti, ambicij in dela. Baza Golobove vlade je intelektualni lumpenproletariat. Vlada ga je zalila z denarjem, ima tudi močne mednarodne hayekovske povezave vse do Obame. Njegovih verbalnih sposobnosti ne gre podcenjevati. Tesno je prepleten z balkanskimi poslovneži tipa Janković, ki po potrebi vključi tudi balkanske bojevnike. Po potrebi angažirajo še skupine, kot so Romi in podobni, ki so marginalci samo na papirju. Dejansko ustrahujejo slovensko poslovno najpomembnejšo regijo, kar je Dolenjska z Revozom, Krko in nekaterimi drugimi uspešnimi podjetji, zaradi česar ji nekateri lepijo oznako slovenska Bavarska. Tu je še bojevitost osrednjih državnih medijev, ki presega metode in sposobnosti Goebbelsove propagande.

Na koga se lahko opre nova vlada? Na lastno sposobnost in izkušenost kadrov, ki jih bo angažirala. Politični boj bo krvav in brezobziren. Na tujino, demokratično Evropo se ni zanašati. Od tam lahko pride prav z desne strani lahko kaj najslabšega. Takšne so izkušnje! Izjemno pozornost mora nova antigolobova vlada nameniti komunikaciji s prebivalstvom, ki ga ne sme nikoli podcenjevati ali tolažiti s cinizmom. Sprožiti je treba množično moralno in politično prenovo slovenskih državljanov, ki naj izhaja iz popolnoma brezobzirnega razgaljanja kriminala sedanje oblasti in tragične usodnosti njenih nedomišljenih odločitev. Moralni kapital med slovenskimi državljani obstaja. Potrdil ga je poraz vladajočih na zadnjem referendumu. Ključni bodo prvi meseci vlade. Zamujeno bo težko popraviti.

Prepričani smo, da smo opozorili na vsebinski del koalicije z volivci, to je koalicije za dosego bistva in ciljev slovenske osamosvojitve, uresničevanja njenih temeljnih zamisli, katerih dimenzij, zlasti podrobnosti, ne moremo vseh obravnavati. Te bo po vrsti in podrobnostih določal vsak dan sproti. »Sedaj gre za Slovenijo,« bi rekel Pučnik!