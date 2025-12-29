Piše: Keith Miles

Beseda »pravično«, kot se uporablja v besedi »fairplay«, je značilna angleška beseda, ki je bila sprejeta v številne jezike bodisi v prevodu bodisi fonetično. Beseda je v hrvaščini »fer«, v norveščini pa »fair«.

Najpogostejši prevod iz angleščine v tuji jezik je »pravično« ali »pošteno«. Vendar pa se v mnogih državah pogovorno uporablja angleška beseda.

Sprašujem se, zakaj je tako. Delno mislim da zato, ker je to fleksibilna beseda in ima nekakšen moralni element, beseda o občutku. Ima veliko mogočih sinonimov, kot so uravnotežen, prijazen, pravilen, razumen, pravičen in tako naprej.

Njena raba je lahko v naslednjih primerih:

Zakaj bi jaz opravljal vse delo? Ni pošteno!

Ni pošteno, da ji je dovoljeno iti, meni pa ne!

Vedno je bil zelo pošten do delavcev, ki so delali zanj.

Pošteno sojenje.

Trdi, da je bil njen članek pošten komentar o zadevi javnega interesa.

Vse, kar si delavci želijo, je poštena plača.

Tekmo smo dobili pošteno.

To lahko vidimo tudi v idiomih:

v ljubezni in vojni je vse fer

s poštenimi sredstvi ali zlimi sredstvi

pošten udarec biča

pošteno do povprečno

to je pošten policaj

s svojo pošteno roko

Izvori uporabe pridevnika pošten se zdijo zakoreninjeni v angleškem običajnem pravu, ki je pravo ljudstva, in v človeški praksi, ne pa kot nekakšen zapisani kodeks. Zato se razume na človeški način. Ima človeško povezavo s sojenjem porote in športom. V slednjem najdemo izraz fairplay, ki prezira goljufanje in prikrito prakso. V prvem najdemo dajanje »korist dvoma« kot pošteno.

Predvsem pa povezuje osnovno moralo in osnovno človeško razumevanje. Skoraj religiozen ton je v tem, da beseda uteleša idejo, da je ljudem mogoče odpustiti, še posebej če se trudijo biti pošteni.

Jasno je, da je to, kar bi nekateri imenovali zelo angleška ideja, povezana s strpnostjo in prijaznostjo in da je slišati stališče druge osebe potovalo po vsem svetu, včasih pa je angleška beseda vstopila celo v lokalni besednjak. Najbolj koristno pri tej besedi je, ko jo lahko uporabimo za presojo, kaj politik predlaga. Lahko uporabimo svoje človeške nagone, ne da bi poznali vse podrobnejše pravne podrobnosti. Lahko pogledamo tekoče in končne posledice in se vprašamo: Ali je to pošteno? Tako je lahko moški in ženska na ulici aktiven del demokracije, ne da bi moral biti strokovnjak.

Beseda je univerzalna, tako da jo lahko uporabimo v športu ali politiki, poslu, religiji, izobraževanju ali celo nakupovanju. Očitno je, da v večjem delu profesionalnega športa poštena igra ni vedno na prvem mestu, profesionalni triki in negativne igre pa so pogosti.

Morda je ena najpomembnejših rab besedne zveze »pošten komentar«. Implikacija besedne zveze z njenimi moralnimi prizvoki je, da je vsak komentar, tudi če se z njim ne strinjamo, še posebej dovoljen, če je pošten. Nazadnje ima koristno rabo tudi v pravni sferi. Na primer »ni pošteno, da mi je nekdo ukradel idejo« ali »ni pošteno, da mi je nekdo pobral jabolka z drevesa« ali »ni pošteno, da je parkiral avto pred mojimi vrati« in tako naprej.

Morda bi se morali v svetu, kjer je potrebna večja strpnost, nenehno spraševati o čemer koli: Ali je to pošteno?