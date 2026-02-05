Postkomunistično omrežje snuje še eno SZDL-jevsko levo vlado

Piše: dr. Metod Berlec

Še mesec in pol je do prelomnih državnozborskih volitev, ki bodo odločale o prihodnosti Slovenije. O nadaljevanju venezuelske poti v revščino, v vsestranski propad, v multikulti greznico – ali o vrnitvi na pravo pot, na pot ohranitve slovenske nacionalne države, na pot razvoja in blaginje za vse.

Zadnje javnomnenjske ankete nakazujejo možnost, da se bo v naslednji parlamentarni sklic prebilo šest do osem strank. Torej več, kot jih je v tem mandatu, ko jih je pet (GS, SDS, SD, NSi in Levica). Po vseh anketah je v prednosti Janševa SDS pred Golobovim Gibanjem Svoboda. Po anketi Ninamedie jima sledijo skupna lista strank NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča, Levica z Vesno ter Demokrati Anžeta Logarja. Blizu parlamentarnega praga sta tudi stranki Resni.ca Zorana Stevanovića in Prerod Vladimirja Prebiliča. Nekoliko drugačen vrsti red kaže anketa Mediane. SDS ohranja oz. povečuje prednost pred Gibanjem Svoboda. Na tretjem mestu je SD pred skupno listo Levice in Vesne, Demokrati ter skupno listo NSi, SLS in Fokusa. Sledi Piratska stranka Slovenije pred strankama Resni.ca in Prerod. A to so samo ankete, ki so v zadnjem času povsem nezanesljive.

Pri tem je pomenljivo, da večina javnomnenjskih agencij oz. medijev Demokrate Anžeta Logarja avtomatično uvršča med desne stranke, čeprav to niti približno ni tako. Kar nakazujejo izjave samega Logarja, ki stalno ponavlja, da si po volitvah želi mešano koalicijo oz. vlado, v kateri bi bila tudi največja leva stranka, se pravi Gibanje Svoboda. Samo v tem primeru naj bi šla njegova stranka v vlado. Zato ni presenetljivo, da je predsednik SDS Janez Janša v intervjuju za prejšnjo številko revije Demokracija opozoril, da je glas za Logarja »glas za novi mandat Goloba«. Janša: »Vsem je jasno, da bo levica tako kot doslej iz vseh vladnih kombinacij dosledno izključevala SDS, kar pomeni, da je po Logarjevo edina možna kombinacija on in levica.« Pri čemer na tranzicijski levici delajo vse, da bi Logarja avtomatsko prikazali kot satelit SDS. S tem želijo preprečiti, da bi levi glasovi prihajali k njemu. Z napadi nanj ga delajo bolj sprejemljivega za desne volivce. Namen je, da s tem omejijo doseg SDS in skupne liste NSi, SLS in Fokusa in ne tranzicijske levice. Jasno namreč je, da bo desna vlada mogoča samo v primeru, če bosta SDS ter skupna lista NSi, SLS in Fokusa skupaj osvojili najmanj polovico poslanskih mandatov.

Slovenija lahko napreduje samo v primeru, če dobi pravo desnosredinsko, desno vlado in ne nekakšno mešano SZDL-jevsko veliko koalicijo (GS, SD, Levica in Vesna, Prerod, Demokrati in morda še Resnic.ca, če se bo uvrstila v državni zbor). Taka velika levičarska koalicija bi/bo ohranjala sedanje zavoženo tranzicijsko stanje. Popoln nadzor nad tremi vejami oblasti, nad levičarsko zabetoniranim ustavnim sodiščem, nad državnimi in paradržavnimi agencijami, raznimi pooblaščenci, zagovorniki, varuhi, večino medijev in gospodarstveniki, ki trpijo za t. i. stockholmskim sindromom. Si tega želite? Verjamem, da ne!