Postkomunistično omrežje pripravlja nov (stari) obraz za volitve

Piše: dr. Metod Berlec

Slovenska tranzicijska levica se že poldrugo desetletje s t. i. novimi obrazi bolj ali manj uspešno ohranja na oblasti.

Po nezaupnici, ki jo je doživela Pahorjeva vlada septembra 2011 v državnem zboru, je postkomunistično omrežje pod vodstvom zadnjega šefa partije Milana Kučana iz rokava potegnilo nekdanjega direktorja Mercatorja in ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Samo spomnimo se patetičnega romanja članov Foruma 21 na ljubljanski Magistrat. S Pozitivno Slovenijo je decembra istega leta Janković zmagal na državnozborskih volitvah, a mu ni uspelo sestaviti vlade.

Po politično motiviranem sesutju druge Janševe vlade s pomočjo KPK je vodenje nove leve vlade prevzela Alenka Bratušek. A murgelsko omrežje je kot glavnega favorita za zmago, potem ko je v zapor poslala prvaka SDS Janeza Janšo, na volitve leta 2014 poslalo ustavnega pravnika in zunanjega svetovalca DZ RS Mira Cerarja. Slednji je s svojo stranko SMC prepričljivo zmagal in skupaj s SD in s stranko DeSUS sestavil vlado. Na mestu predsednika vlade se ni dobro znašel. Marca 2018 je predčasno odstopil. Kot dodatnega političnega igralca na levici je omrežje na volitve sredi istega leta poslalo komedijanta, župana Kamnika in predsedniškega kandidata leta 2017 Marjana Šarca. Z LMŠ ni zmagal na volitvah, saj ga je premagala Janševa SDS, a med levimi strankami je prejela največ glasov. Šarec je sestavil koalicijsko vlado (LMŠ, SMC, DeSUS in SAB). Konec januarja 2020 je vrgel puško v koruzo in sledila je tretja Janševa vlada. Na državnozborskih volitvah 2022 je prepričljivo zmagal spet t. i. novi obraz, dolgoletni predsednik uprave Gen-I Robert Golob. Človek torej, ki je svojo medijsko podobo gradil in loščil s pomočjo oglaševalskega denarja državnega podjetja, ki ga je vodil, in to v praktično vseh slovenskih medijih.

Sedaj smo priča situaciji, ko omrežje medijsko promovira že spet t. i. novi obraz, tokrat v podobi nekdanjega župana Kočevja, predsedniškega kandidata in novopečenega evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča. Nedavno sta ga v Delovem podkastu javno podprla nekdanja predsednika republike Milan Kučan in Danilo Türk. Pri tem sta modrovala, da je računanje na nove obraze že preseženo in da Prebilič ni nov obraz. No, saj tudi Janković, Cerar, Šarec in Golob niso bili povsem novi obrazi, ampak so bili že lep čas na slovenski politični sceni. Tako ali drugače. Zdaj se v režiji globoke države spet forsira »nov obraz«, kar pa ne ustreza Golobu, saj bi rad ohranil primat na levici, zato resno razmišlja, da bi šel z Gibanjem Svoboda na predčasne volitve. A prej mora odstopiti, kar je vedno tvegano ravnanje.