Poreferendumski »Absurdistan«. So na glavo padli? »Poškodbe« bodo trajne in nepopravljive!

Piše: Vančo K. Tegov

Čas od pobude za referendum, med zbiranjem podpisov za vložitev pobude za referendum, potem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o ZDPIDU, je bil čas nenehnih napadov na pobudnike, organizatorje, na osebe ki so zbirale podpise, jih zmerjali, češ da zaudarjajo …

Niti za trenutek niso pomislili, da je morda prav zaradi tega prišlo do tega neželenega učinka, le da so etiketirali, napadali, politično »onanirali« in doživljali ekstazo neslutenih razsežnosti. Češ da se gredo(organizatorji in pobudniki) še enega jalovega početja kot so imenovali referendum, opirajoč se na situacije od prej ko podobna pobuda ni bila uspešna. Kardinalni in odločujoči »korak« na poti k uspešnosti je bila »pobuda« za bojkot referenduma s strani veleumnega predsednika vlade, o referendumskem dnevu, ki lahko postane dan za sonce, vitamin »D« in sprehod v naravi. Obenem pa izrekel »fatvo« nad samim seboj in tistih ki mu pomagajo pri tako neumnih odločitvah, ki jih pa ta kot »sončni kralj« sprejme in gre naprej s svojo lahkoživko na Bled v park sedet. In študirati na novega Falcona za svojo monaško »kurtizano« in njene izlete..

»Grenko« spoznanje v nedeljskih poznopopoldanskih urah

Rezultati referenduma so z iztekom nedeljskega poznega popoldneva dejansko kazale, da so se nasprotniki referenduma in ljubitelji dednih privilegiranih pokojnin ušteli, kasneje so imeli najprej grenek priokus, kasneje pa tudi »peno« na prej gostobesednih in važnih in neargumentiranih »ustih«, v poznejše fazi pa so že kazali zelo nenaravne dolge in kisle obraze. Čeprav so taistega dne tekom popoldneva še upali v neuspeh, so že čutili svoj poraz. Le hitro so začeli tuhtati, premišljevati, kako in v kaj naj »preoblečejo« prepričljiv poraz oziroma zavrnitev zakona ki je zarasel na njihovem zelniku, oziroma na zelniku Aste Vrečko, področne ministrice za kulturo, drugače znana tudi kot »Čebinska« princesa. Konec dneva je prinesel očitno zadoščenje na strani pobudnikov iz SDS in tudi tistih ki so prišli in nagovorili svoje članstvo oziroma privržence da se referenduma udeležijo.

Skorajda plebiscitarni rezultat PROTI zakonu, ki ni smel zaživeti in dajati učinke za početja katera ne bi smela biti »nagrajena« z dodatki, ki nimajo nič skupnega z realnostjo. Klofuta, ki jih bo morala peči še dolgo. Dovolj dolgo da ne bodo zdržali in bodo morali oditi na zdravljenje zaradi PTS (post travmatskega sindroma).

Tolmačenje pa …

Jah, tolmačenje tako kot pri Srbih, iz vsakega poraza delajo epske zaključke. Najprej da to ni poraz, temveč zmaga. Zmaga, tako kot pri Srbih, ki so hoteli pokazati da se lahko uprejo, tile politični nedonošenčki pa kažejo da so oni zmagovalci tako da štejejo ZA vse tiste ki niso prišli oddati svoj glas, po njihovem skoraj da 75%, da so to »zmagovalci«. Zmagovalci v čem, v upoštevanju najbolj neumnim »ukazom«, s katerim dosežejo en velik nič in svojo voljo, ki je prinesla njim nevoljo in morda nekoč tudi preglavice.

To je ta za lase privlečena, bolna »matematika« parlamentarnih vladajočih mladcev, ki se »pohvalijo« s politično bipolarno kognitivno motnjo, ali zatemnitev ali neuporabnost ene polovice sive mase(možganov). Kar je tukaj »dobro« za negovanje in ohranjanje privilegijev in privilegirancev je to da so to ne bo zgodilo ter da so ti ki so danes v Parlamentu kot predstavniki fluidnih uličnih nedefiniranih mas »zapravili« za svoj obstoj v politiki…

Uspeh je …

Resnični uspeh so dosegli vsi ki so vlagali svoje znanje, razmišljanje in prizadevanje za realnega, vsakdanjega državljana, ki dela ali je sklenil svoje aktivno delovno dobo, da bo prav ta in vsak takšen dobil tisto, od tistega kar je dajal in prispeval v pokojninsko blagajno. Tisti ki jim je bil namenjen ta »anti-zakon« pa bodo mogli to doseči drugače preko resnične vrednosti svojega početja za katerega pravijo da je umetnost.

Drža tistih ki so vtem plebiscitarnem izrekanju zoper privilegije pa mora biti jasna, pokončna za naprej za plutje z polnimi jadri ugodnega vetra…do boljšega jutri za vse in ne za privilegirance…