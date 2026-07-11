Poletje in prihajajoče lokalne volitve

Piše: Lea Kalc Furlanič

Nova slovenska vlada deluje s polno paro, vsekakor si ni vzela tistih sto dni za preverjanje stanja in prilagajanje kakor Golobova. Novinarske konference so že v polnem teku, enako ukrepi, nove naloge, sanacije Golobove zapuščine in še kaj.

Državnozborske volitve so vendarle prinesle zmago desnosredinskih strank, ki so svoje rezultate glede na volitve 2022 izboljšale za približno 20 odstotkov. Trdo delo ozaveščanja državljank in državljanov je do neke mere prineslo razsvetljenje ljudstva, pri katerem indoktrinacija socializma še ni popustila, »zdrava pamet« pa se še ni povsem izostrila.

Ravno zato je v tem času še toliko bolj pomembno, da z enako intenziteto kot za državnozborske volitve tečejo aktivnosti tudi za lokalne volitve. Dopusti in vročina naj ne bodo izgovor za premor. Pljuniti v roke je bilo treba že včeraj, ne šele jutri. Tudi sedeti na lovorikah lokalnih volitev 2022, ko so imele desne stranke dobre rezultate, ne sme biti precedens.

Če je tedaj v 212 slovenskih občinah na županskih stolih sedelo 65 odstotkov neodvisnih županov, od preostalih 35 odstotkov strankarskih pa jih je bila več kot polovica desnih (SDS, NSi, SLS), bi bilo za večjo zastopanost desnih strank treba tudi lokalne volilne rezultate izboljšati za nekaj deset odstotkov. Predvsem zato, ker je povprečno razmerje v slovenskih mestnih (občinskih) svetih med levimi in desnimi strankami le za malo v prid desnim. In če nas je desnosredinska politika vendarle prepričala na državnih volitvah, ji bomo sledili še na lokalnih, mar ne?

Vzemimo torej ta zdrav razum v roke tudi takrat, ko bomo presojali, kdo kaj slabega in kaj dobrega za nas počne v naši občinski stavbi. Če še nismo, začnimo takoj izbirati pravega.