Opozorilo in predramilo ki so ga poslali Rusi je predramilo NATO in EU. Nevarnost tretje svetovne vojne zmanjšana ne pa odpravljena.

Piše: Vančo K. Tegov

Poljska je aktivirala 4. člen Nata, potem ko je 19 ruskih brezpilotnih letalnikov kršilo njen zračni prostor. Eden od njih je zadel stavbo na njenem ozemlju.

Večina brezpilotnih letalnikov so Gerbere. Gerbera lahko nosi tudi bojno glavo, uporablja se predvsem za izvidnico ali odvračanje pozornosti. Brezpilotni letalniki so “popolnoma ruski”. To je kopija iranskega Shaheda. To je prvi spopad med Natom in Rusijo.

Putin je to provokacijo naredil v času, ko so potekale vaje Nata na Poljskem in Rusko-Beloruske v Belorusiji. Preizkušati je hotel, koliko je Nato sposoben zaščititi svojo članico. Z malo denarja in poceni droni ali »poceni lesom« kot pravi znan analitik eno od članic NATA iz Balkana, se je želelo ustvariti velika zmešnjava.

Po besedah ​​Rusov gre za zavajajoče brezpilotne letalnike. Takšni primeri so se že zgodili, en brezpilotni letalnik je padel v Romuniji. Ampak 19 brezpilotnih letalnikov ni majhna zadeva. Reakcija Nata je bila popolnoma upravičena, pravočasna in pravilna. Sicer pa so ti brezpilotni letalniki stali cca. 2–3 tisoč dolarjev vsak.

Nevarnost tretje svetovne vojne se je močno zmanjšala. Izginila pa ni!

Sicer pa ni državnika, ki bi si želel jedrske vojne. Trump tega ne bo dovolil, od njega je odvisen 5. člen. Trump je že ustavil pet vojn. Ustaviti mora le najtežje vojne. Njegova vloga je, da lahko prisili Kremelj, da se usede in se pogaja. Zaradi Ukrajine je uničil svoje odnose z Indijo. Kitajska je največji kupec ruske nafte. Naj EU nekaj stori proti Kitajski.

Stari geopolitični svet je izginil, ni ga več. Začeti je treba z grajenjem nove Evrope. Zagotovo ne sme biti ne počasna in cincava. Kot mnogokrat so sedaj. Snopa palic se ne da zlomiti, lahko pa se zlomi vsaka palica posebej. To moč moramo tudi demonstrirati in ne samo govoriti o njej. Obenem bi največja neumnost Evrope bila, če bi se odpovedala Ukrajini. Vse to vemo kam pelje, dominu efektu ali Ruski ruleti.

Ruski apetiti in vloga Donalda Trumpa

Priznati je treba da ta trenutek ​​»Koalicija voljnih« opravlja svoje delo brez kot ladja bre krmarja, edino kar premore, je rešitev v tem trenutku v obliki zamrznitev vojne v Ukrajini na bojiščih.

»Ukrajina je prva bojna črta proti ruski grožnji. Putin se ne more ustaviti, to kaže tudi provokacija proti Poljski. Vojni stroj v Rusiji je sprožen do točke, od koder ni povratka. Ukrajina je prva bojna črta in ima izkušnje z bojevanjem z droni – nekaj, česar NATO in ZDA nimata,« dodaja analitik.

Evropa je žal doživela poraz v poskusu, da bi Rusijo gospodarsko omejila in izolirala. Celo uslugo je naredila Kitajski, ki je postala glavna podpornica vojne v Ukrajini. Priznali ali ne je Donald Trump je spodbujevalec miru in rešitve tudi tako in na način, da odločno pomaga vojaško in diplomatsko k reševanju Ukrajine in Evrope, ki ga je ali bi morala v pretežnem delu reševati EU oz. Evropa in NATO.

Epilog

Še enkrat, to stanje ki je ni in ne sme biti samo zamrznjeno, temveč zavrnjeno, podvrženo stalnemu pritisku in pritisku, ki pripelje ali moral pripeljati v stanje ki je bilo pred nastankom te nepravične( nobena vojna ni pravična) agresije, vojne na suvereno državo. Evropske moralne in mentalne ter na koncu koncev fizične »mišice« morajo biti očitne. V dobro vseh nas.