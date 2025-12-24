Od Betlehema do Ljubljane: rojstvo Odrešenika in rojstvo države

Piše: dr. Metod Berlec

Ob iztekajočem se letu je prav, da se kot narod ustavimo pri praznikih, ki nas povezujejo in spominjajo na temeljne vrednote naše skupnosti.

V prvi vrsti je tu božič – eden največjih krščanskih praznikov, ki nas vodi k spominu na rojstvo Jezusa Kristusa, Odrešenika sveta. Božič ni samo tradicija, ni le družinsko srečanje pri obloženi mizi, temveč je globok duhovni dogodek, ki nas vabi k premišljevanju o daru življenja, o ljubezni in upanju. V njem se skriva sporočilo miru, ki presega čas in prostor: Božji sin je stopil med ljudi, da bi jim pokazal pot odrešenja. To je praznik, ki nas uči ponižnosti, hvaležnosti in solidarnosti – vrednot, ki jih v današnjem ponorelem svetu nadvse potrebujemo.

December nas, Slovence, spominja tudi na drugo veličastno dejanje, ki je zaznamovalo našo zgodovino. Na plebiscitu 23. decembra 1990 smo se pod vodstvom Demosove vladajoče koalicije odločili za življenje v samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. To je bil trenutek, ko smo kot narod stopili skupaj in jasno rekli: »Hočemo živeti v svoji državi.« Plebiscit je bil vrhunec dolge poti, ki se je začela že leta 1848 z narodnim programom »Zedinjene Slovenije«. Slovenska zgodovina je tako polna bojev za obstoj, a prav odločitev iz leta 1990 je bila tista, ki je našim sanjam dala konkretno obliko. Vsako leto 26. decembra praznujemo dan samostojnosti in enotnosti, ko se spominjamo, da smo Slovenci znali stopiti skupaj in se odločiti za svojo prihodnost. V letih 1990–1991 smo ne le razglasili svojo državo, temveč jo tudi obranili v vojaškem spopadu z zvezno armado, ki je želela ohraniti »tekovine revolucije« in »Titovo Jugoslavijo«. Naša zmaga je bila dokaz, da narod, ki se zaveda svoje identitete in ciljev, lahko premaga tudi veliko močnejšega nasprotnika. Danes, v turbulentnih časih na mednarodnem prizorišču, se premalo zavedamo, kako izjemno je dejstvo, da imamo svojo državo. Samostojnost ni samoumevna, ni nekaj, kar bi jemali zlahka. Je rezultat poguma, enotnosti in pripravljenosti na žrtve. Prav zato je nevarno, da imamo na oblasti politično garnituro, ki tega ne spoštuje in še vedno nostalgično gleda na prejšnjo totalitarno državo. Prihodnost našega naroda se namreč lahko gradi samo na vrednotah krščanstva, svobode, demokracije in nacionalne suverenosti.

Slovenci smo pred 35 leti pokazali, da znamo stopiti skupaj, ko gre za našo prihodnost. Takrat smo se odločili za samostojno in neodvisno državo. Danes je pred nami nova naloga: da marca prihodnje leto na volitvah pošljemo jugonostalgično garnituro na smetišče zgodovine. Kot smo to storili decembra 1990, moramo tudi zdaj pokazati, da je Slovenija vredna spoštovanja, da je naša samostojnost dragocena in da je ne bomo nikoli več prepustili tistim, ki jo zaničujejo.

P. S. V imenu uredništva Demokracije Vam želim blagoslovljene božične praznike in ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti.