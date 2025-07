Od besed o »jedrni Evropi« k ekstremistični zunanji politiki

Piše: dr. Metod Berlec

Vladajoča levičarska koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) je pred zadnjimi državnozborskimi volitvami in ob nastopu oblasti na veliko obljubljala približevanje Slovenije »jedrni Evropi«.

Po treh letih njenega delovanja se je na diplomatskem področju pokazala kot glasnik zunanjepolitičnih stališč, ki nas oddaljujejo od »jedrne Evrope« in imajo čedalje manj povezav s temeljnimi vrednotami Zahoda. Stranke vladajoče garniture pod vodstvom premierja Roberta Goloba, zunanje ministrice Tanje Fajon in predsednice republike Nataše Pirc Musar vse bolj delujejo kot zaveznice avtoritarnih režimov, ki niti približno niso zgled demokracije, temveč njeno popolno nasprotje.

Zunanja politika, ki naj bi temeljila na demokratičnih standardih in spoštovanju mednarodnega prava, se je spremenila v neprepoznavno mešanico ideoloških simpatij, politike t. i. neuvrščenosti in nevarne relativizacije. Nastopa z izrazitimi protisemitskimi, protiizraelskimi stališči. Slovenija je nedavno postala prva država Evropske unije, ki je dva izraelska ministra razglasila za nezaželeni osebi. Pri tem slovenska diplomacija pod vodstvom Fajonove sočustvuje in paktira z akterji, ki so bolj ali manj povezani s teroristično organizacijo Hamas, ob tem pa pozablja oz. krši najbolj temeljne varnostne zaveze EU in zveze NATO. S tem izgublja tako verodostojnost kot smer. Podpora teokratskemu režimu v Iranu in mednarodno priznanje v praksi neobstoječe države Palestine brez ustreznega konteksta ali pogojev za mirovni dialog kažeta na zunanjepolitično radikalizacijo, ki jo opažajo tudi naši zavezniki v Bruslju, Washingtonu in drugje po Evropi. O tem pišejo tudi tuji mediji (o tem je nedavno poročal na primer Deutsche Welle), ki se sprašujejo oz. ugotavljajo, da Slovenija pod Golobovo vlado s svojimi ravnanji ogroža evropsko varnost.

Takšna usmeritev Slovenijo izolira ne le politično, temveč tudi vrednotno. Medtem ko evropski partnerji krepijo vez med demokracijo, varnostjo in gospodarsko stabilnostjo, se naša država oddaljuje od zahodnih usmeritev in stopa na pot, ki je bliže totalitarnim režimom, kot pa družini držav, ki si delijo vizijo svobodne in varne prihodnosti. Slovenija zato nujno potrebuje zunanjepolitični preobrat. Namesto ideoloških eksperimentov mora slediti konsistentni politiki, ki jasno pokaže, da kot narod, kot država pripadamo Zahodu – ne le geografsko, temveč tudi vrednotno. Pri tem je jasno, da je tudi sam Zahod okužen z levičarskim, progresivnim virusom, ki ga še spodbujajo avtoritarni režimi s sedežem v Moskvi, Pekingu in Teheranu. Le z jasnimi zavezami EU in Natu bomo lahko ohranili mednarodno verodostojnost, zagotovili varnost državljanov in okrepili vpliv, ki ga kot moderna in demokratična evropska država lahko imamo.