Njeno veličanstvo – pomlad

Piše: Marjeta Bogataj

Prišla bo v petek, 20. marca, točno ob 15.46 po srednjeevropskem času, ko bo Sonce nad ekvatorjem poskrbelo za spomladansko enakonočje.

Hkrati bo Sonce vstopilo v ozvezdje Ovna, kar pomeni začetek astrološkega novega leta. Oven je kot prvi znak zodiaka vedno v vsem prvi, ima izjemne vodstvene sposobnosti, začenja nove projekte, je pobudnik, pionir. Kakor koli – do 21. junija, ko se bo začelo poletje, bo sončne svetlobe vsak dan v povprečju štiri minute več. To je čas rasti in otoplitve, cvetočih travnikov …

To je tudi čas za vsakoletni športni praznik v Planici. Letos bo potekal od srede, 25. marca, do nedelje, 29. marca, in bo še posebej čaroben. Na zaključku svetovnega pokala v smučarskih skokih bosta namreč okronana daleč najboljša skakalca te zime, brat in sestra iz Dolenje vasi, iz družine, ki je svetovni fenomen. Domen Prevc je prvi v zgodovini, ki je v manj kot letu dni (od 8. marca 2025 do 6. marca 2026) osvojil prav vse možne največje naslove: je aktualni svetovni prvak, aktualni svetovni rekorder (254,5 m), aktualni zmagovalec novoletne turneje, aktualni svetovni prvak v poletih, aktualni olimpijski prvak in aktualni lastnik velikega kristalnega globusa. Nika Prevc bo v Planici, kjer bo letos prvič lahko tudi poletela, dvignila že svoj tretji veliki kristalni globus. Ko smo mislili, da bolje od sezone (2015/2016), ko je dominiral Peter Prevc, ne gre, Domen in Nika podirata bratove rekorde. Mi pa samo še gledamo in se čudimo. In ves svet z nami. Fantastično! (Mimogrede, če nameravate iti v Planico, ne pozabite, da v noči s sobote na nedeljo premaknemo uro – naprej).

Le en teden pozneje bomo praznovali še enkrat. Velika noč, najpomembnejši in najstarejši krščanski praznik, bo v nedeljo, 5. aprila.

Vmes pa … Je kdo rekel volitve?