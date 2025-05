Ne samo nesposobni in škodljivi, ampak tudi požrešni

Piše: dr. Metod Berlec

Leta 1957 je nekdanji visoki jugoslovanski komunistični funkcionar, nato politični disident Milovan Đilas v Veliki Britaniji izdal knjigo Novi razred: analiza komunističnega sistema. V njej je pisal, kako partijsko-državni uradniki oblikujejo razred, ki »uporablja, uživa in razpolaga z nacionalizirano lastnino«.

Novi razred črpa svojo moč, privilegije, ideologijo in navade iz posebne oblike lastnine – »kolektivne lastnine, ki jo novi razred upravlja in z njo razpolaga v imenu države in družbe«. Kot pravi Đilas: »Če bi komunistom odvzeli njihove lastninske pravice, bi to pomenilo, da bi jih ukinili kot razred. Če bi jih prisilili, da dopustijo udeležbo pri tem lastništvu tudi drugim družbenim silam ali natančneje, da jim dovolijo, da o njem odločajo, bi jim odvzeli monopol nad lastnino, ideologijo in oblastjo. To bi bil začetek svobode in demokracije v komunizmu, konec komunističnega monopolizma oz. totalitarizma. Dokler se to ne zgodi, ni mogoče govoriti o resnih, bistvenih spremembah v komunističnih sistemih, vsaj ne s stališča tistih, ki resno razmišljajo o družbenem napredku.«

Nedvomno razmišljanje, ki je zelo aktualno za slovensko tranzicijsko levico; za slovenski politični prostor, kjer se vladajoča garnitura (tudi po porazu na referendumu) vede, kot da je nad njimi samo modro nebo in lahko počnejo, kar hočejo. Njihov arogantni, samopašni, škodljivi in potratni način vladanja razkriva odgovor na vprašanje, ki ga je Golobovi vladi postavil poslanec SDS Anton Šturbej. Zanimalo ga je, koliko so zapravila ministrstva in kabinet predsednika vlade v zadnjih letih za potrebe reprezentance (v smislu stroškov za protokolarne dejavnosti, kot so prireditve, pogostitve, darila itd.). Odgovor je bil močno poveden. V času vlade Janeza Janše (v obdobju januar−maj 2022) je šlo za reprezentanco 83.910 evrov. Z nastopom Golobove vlade so se stroški povečali. Od junija do decembra so znesli 105.228 evrov. Skupaj v vsem letu 189.139,54 evra.

Enormno pa so se stroški za reprezentanco povečali v letu 2024. Po podatkih so ministrstva in kabinet predsednika vlade za reprezentanco porabili 1.844.452 evrov, kar je izjemno veliko v primerjavi s prejšnjimi leti. V letošnjem letu bode v oči, da je recimo konec aprila minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac (Levica) skupaj s svojo druščino po slavnostnem odprtju t. i. neprofitnih stanovanj v Novem mestu (projekt je začela zadnja Janševa vlada), »pojedel« kar za dobrih 9.000 evrov davkoplačevalskega denarja (plačal je Stanovanjski sklad RS). Nedvomno je to simptom samopašne Golobove vlade, ki govori eno, dela pa nekaj povsem drugega. Predvsem skrbi za svoje polne želodce …