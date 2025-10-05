Napačno uvrščeni. Spet!

Piše: dr. Andreja Valič Zver

Drage bralke in bralci, na kaj vas spominja ta skupina držav iz letne skupščine OZN v New Yorku: Iran, Sirija, Katar, Jordanija, Pakistan, Indonezija, Malezija, Južna Afrika, Maldivi, Namibija, Bocvana, Brazilija, Irska, Španija, Belgija in Slovenija? Nekaj nevarnih in nekaj banana držav ter nekaj evropskih ekstremističnih vlad. Nastal je seznam tistih, ki so na nepravi strani zgodovine, na strani zla. Videli smo, da ima OZN težave, saj postaja prostor nedemokracije in volumen tega je vse večji.

Slovenija je po zaslugi Golobove garniture na čelu z zunanjo ministrico zabredla v močvirje, iz katerega bo težko izplavati. Tudi predsednica države je pristavila svoj piskrček in ni zamudila priložnosti, da bi pred prazno dvorano newyorške palače stresala nebuloze, ki se jim lahko le še prizanesljivo nasmihamo, če ne bi povzročale takšne kolosalne škode. A glej ga, zlomka, naslednji dan je ponosno objavila sebe in prvega soproga poleg predsednika Trumpa in prve dame Melanije, kot da bi bili najboljši družinski prijatelji. Brezsramno in neužitno, saj vemo, da je Trump neomajen zaveznik Izraela.

Ob tej šlamastiki seveda velja spomniti, da je NLB pred leti oprala dve milijardi dolarjev za iranski teokratični režim. Bančni računi za »Miki Miško« in »Jako Racmana« idr. so bili odobreni brez problema. Kam se je stekal umazan denar, lahko le ugibamo. Predvidevamo, da deloma za rabote Iranske revolucionarne garde, deloma, recimo kake pol milijarde dolarjev (v primeru, da so dobili le 25 odstotkov za pranje denarja), pa za naše domače »hamasovce«. Sprožena je bila parlamentarna preiskava, ki pa je potekala bolj v slogu »tresla se je gora, rodila se je miš«. Morda bi se lahko celo vprašali, ali ni šlo bolj za igro za javnost. Kje so ovadbe, kje obtoženi, kje obsojeni, kje je epilog največjega kriminala slovenske bančne industrije v zgodovini? Nedvomno so bili akterji dobro plačani. A ne vem, ali se zavedajo, da bo treba gospodarjem zla služiti do bridkega konca.

Nojevsko sprenevedanje, da slovenska zunanja politika dela za slovenske nacionalne interese, ni le neumno, pač pa tudi nevarno. Naše sosede Hrvaška, Italija, Avstrija, Madžarska, a tudi Nemčija, Poljska, Češka in druge so si izbrale pot normalnosti in realno ocenile, kdo je na Bližnjem vzhodu žrtev in kdo zločinec. Kot vemo, teroristična organizacija Hamas za svoja zločinska dejanja uporablja bolnišnice, šole in druga civilna prizorišča, kar je po mednarodnem pravu prepovedano. Tarče njihovih napadov so nedolžni civilisti, tudi Palestinci, ki se ne strinjajo z uničevalnim početjem Hamasa. Ob drugi obletnici napada 7. oktobra 2023 na judovska naselja, ki je uničil življenja več kot 1200 ljudem, se velja spomniti, da je v podzemnih predorih pod Gazo še 48 talcev. 20 naj bi jih bilo še živih. Ko je izraelski premier Netanyahu pred nekaj dnevi v palači OZN naslovil svoj govor nanje in smo izvedeli, da so njegov govor Izraelci z močnimi zvočniki prenašali v Gazo, nam je šel srh po telesu. Kdor ima vsaj kanček empatije, je prisluhnil in razumel. A sodeč po rjovenju na socialnih omrežjih in dominantnih medijih, je med nami vse preveč tistih, ki nosijo v sebi sovraštvo in obilje zla, zlasti proti Judom.

Morda boste porekli, pa ne spet o Gazi … Seveda bi bilo treba pred prihajajočimi spomladanskimi volitvami obdelati domače križe in težave, o katerih čivkajo že vrabci na strehi. A naj poudarim, da je delovanje Hamasa, Hezbolaha, Hutijev, južnoameriških narkokartelov, Foruma São Paulo, Antife in drugih usklajeno in usmerjeno v uničenje zahodne civilizacije in krščanstva, ki je eden njenih najpomembnejših stebrov. Slovenski narod je na močnem udaru že omenjenih temnih sil, ki se manifestirajo v vseh segmentih vsakodnevnega življenja.

Še zdaleč ni mogoče trditi, da je s Sorosovo platformo konec. Zato moramo biti odzivni in se pridružiti nekaterrim znamenjem zadnjega časa. Trump je npr. končno spoznal, da Putin ni njegov zaveznik, da se Hamas dokončno porazi, da se obnovijo sankcije proti Iranu in da vsega tega ne bo dosegel brez zaveznikov iz Evrope.