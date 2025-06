Namišljene ovacije v Evropskem parlamentu

Piše: dr. Matevž Tomšič

Da osrednja sredstva množičnega obveščanja na Slovenskem delujejo usklajeno, kot da bi bila vodena iz enega centra, se je znova pokazalo pri poročanju o nedavnemu govoru predsednice države Nataše Pirc Musar v Evropskem parlamentu. Predsednica naj bi bila namreč za svojo obsodbo izraelskega ravnanja v Gazi doživela »stoječe ovacije« evroparlamentarcev. Ta sintagma se je pojavljala iz prispevka v prispevek. S tem so želeli sporočiti, da so bile predsedničine besede o »genocidu« sprejete s široko podporo v hramu evropske demokracije. Ključna poanta, v katero nas s tem skušajo prepričati, pa je, da uživa aktualna vladajoča garnitura velik ugled na mednarodnem političnem parketu.

Seveda je tudi tokrat šlo za manipulacijo. Drži, da je del evropskih poslancev ploskal in vstal, ko je slovenska predsednica izjavila, da se na Zahodnem bregu (sic!) dogaja genocid (pozneje se je popravila, češ da je šlo za lapsus in da je imela v mislih Gazo). A šlo je skoraj izključno za poslance leve provenience: skrajne levičarje, socialiste, zelene in kvaziliberalce tipa našega Gibanja Svoboda (ki so samo v liberalce preoblečeni socialisti). Izrazito manjšino torej! Del poslancev pa je protestiral ob takšnih besedah ali celo zapustil dvorano. Daleč od tega torej, da bi bil predsedničin nastop deležen splošnega odobravanja. Nasprotno, evropske poslance je izrazito razdelil.

V bistvu predsedničina izvajanja v vsebinskem smislu niso prinesla nič novega. Šlo je za nadaljevanje izrazito pristranskega odnosa do razmer na Bližnjem vzhodu, predvsem do izraelsko-palestinskih odnosov. Nenaklonjenost Izraelu je bila večino časa značilna za jugoslovanski komunistični režim in je prav tako značilna za današnjo slovensko levico. Pod aktualno vlado se je ta odnos še izrazito zaostril, kar je povezano iz ideološkim radikalizmom, ki širi predvsem najmanjša vladna stranka, tj. Levica, ki pa je precej glasna in uživa veliko podporo nevladnih organizacij in medijev.

Tudi trditev, da Izrael v odnosu do Palestincev v Gazi izvaja genocid, je povsem ideološko motivirana. Vsaka vojna prinaša trpljenje in v vsaki vojni se dogajajo zločini na vseh vpletenih straneh. In Izrael pri tem ni izjema. A zavedati se moramo, da je njegov napad na Gazo izzval vpad Hamasovih teroristov na ozemlje judovske države, temu pa je sledil pokol več kot tisoč ljudi, Izraelcev in državljanov drugih držav. Težko rečemo, da se izraelske oborožene sile vedejo bolj brezobzirno kot vojske drugih držav ob podobnih operacijah ali da želijo Palestince celo iztrebiti (genocid namreč pomeni natanko to). Konec koncev se je Izrael leta 2005 povsem umaknil iz Gaze. Če bi želel izvesti genocid, tega verjetno ne bi storil, mar ne?

V zadnjih letih so se marsikje v Evropi okrepili protiizraelski sentimenti. To se odraža tudi na političnem polju. Tako se je kar nekaj držav – v glavnem takšnih, kjer je na oblasti levica – ob sedanji vojni v Gazi nedvoumno postavilo na palestinsko stran in zahtevalo, da Izrael ustavi svoje vojaške operacije. Vendar so takšne zahteve »voda na mlin« Hamasu, ki bi se na ta način obdržal na oblasti. To, da je del ozemlja po nadzorom teroristov, katerih cilj je uničenje sosednje države, pa že v jedru preprečuje vzpostavitev dolgotrajnega miru v tej nestabilni regiji.

Aktualna vladajoča garnitura v Sloveniji si domišlja, da njene poglede na razmere na Bližnjem vzhodu podpira ne samo večina lastnih državljanov, ampak tudi večina evropske politike. Poleg tega je izpostavljanje teh vprašanj zanjo dobrodošlo preusmerjanje pozornosti z domačih problemov, s katerimi se ni sposobna uspešno soočiti. Hkrati pa vlada s tem »piha na dušo« svojim podpornikom iz radikalno levičarskih vrst. A pri reševanju mednarodnih problemov je uspešna približno toliko pri reševanju domačih.