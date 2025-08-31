Najlepše darilo Robertu in Tini

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Romantične novice so preplavile Slovenijo ob gromozanskih zastojih na avtocestah. Zoran Janković je potrdil, da bo poročil šefa vlade Roberta Goloba in njegovo dolgoletno spremljevalko Tino Gaber. Par se bo poročil v državni Vili Tartini v Strunjanu. Stroške bosta, smo izvedeli, plačala sama. Poroka bo zasebna. Ne bo torej Donalda in Melanije Trump. Ni pa še gotovo ali drži pisanje Bojan Požarja, da bosta s poroko oba spremenila priimke in bomo poslej morali pisati Tina Gaber Golob in Robert Golob Gaber.

Dogodek so že nadgradili poslanci Svobode, SD in Levice, ki zahtevajo izredno sejo parlamenta za omejevanje svobode govora in tiska z novim medijskim zakonom, da bo mogoče oglobiti in cenzurirati tiste, ki grdo govorijo o paru, ki se pravkar poroča. Ali sicer o oblasti.

Poskrbeli bodo tudi za dodaten denar za digitaliziranje svojih medijskih tajkunov, ki že desetletja črnijo konkurenco, saj se volitve bližajo. Izredno sejo so zahtevali takoj po tem, ko je šefa vlade in bodočo soprogo razjezil podjetnik in lastnik nekaj manjših medijev, ki ne bodo dobili dodatnega denarja, Aleš Štrancar. Ta je Goloba primerjal z Benitom Mussolinijem, omenil pa je tudi Mussolinjevo ljubico Claretto Petacci. Tako:

Tvit, ki ga Golob razume kot poziv k likvidaciji

Mussolinija in Petaccijevo so, ko je bila vojna izgubljena, Italijani, ki sčasoma vsakič prestopijo na stran zmagovalcev, mrtva pripeljali v Milano in tam obesili z glavo navzdol in to le dva dni pred tem, ko je Adolf Hitler v Nemčiji storil samomor.

Pri premieru so Štrancarjev zapis razumeli kot neposreden poziv k likvidaciji Goloba.

Veliki mediji v državi pa so se razpisali, kako policija že preiskuje Štrancarja zaradi pisanja na omrežju X. Ni pa še bilo hišne preiskave ali aretacije.

Za globe in cenzuro šele zdaj hitijo uzakonjat zakonski temelj, ki lahko le res izjemoma velja za nazaj.

Zgražanje medijev nad Štrancarjevim sporočilom na X je bilo eno bolj komičnih sprenevedanj v zgodovini naših medijev. Ti namreč – in to tudi državni, ki se razglašajo za javne – že desetletja sistematično lažnivo podtikajo fašizem in nacizem voditeljem desnih opozicijskih strank, še posebej pa Janezu Janši. In to ne na družabnih omrežjih. To počnejo v glavnih poročilih televizij, ki dobijo največ denarja vseh ljudi in na naslovnicah časopisov največjega formata, ki jih pa le še malo ljudi bere. Ravno pa jim urejajo dodaten proračunski denar. Vaš denar.

Če spomnimo le na dosežek Eugenije Carl in Mojce Pašek Šetinc, za katerega je celo sodstvo presodilo, da Janša ne sme ugovarjati, da gre za prostitucijo za Milana Kučana.

Ker to je pa kaznivo.

Carlova in Pašek Šetinčeva sta bili le drobec v množici podobnih propagandnih akcij v državi, ker se to novinarjem in urednikom splača. Na koncu novinarji, ki pišejo o politiki, pri nas napredujejo v šefe strank, kot je Tanja Fajon ali vsaj v člane parlamenta, kot že omenjena Mojca Pašek Šetinc. Carlova, ki ni bila nagrajena s kakšnim položajem, je bolj izjema.

Pri Golobu in Tini Gaber pa zdaj ti isti padajo v nezavest, ko je Štrancar kritiziral način vodenja z višanjem davkom, za kar dobimo vse manj in stalnim razglašenjem uspehov in zmag, ko nas z leve in desne prehitevajo sosednje države, ko vse stoji v zastojih naših avtocest.

Namesto moderniziranja države pa je glavni projekt oblasti reševanje Palestine, iz vlade Roberta Goloba pa so skoraj že napovedali vojno Izraelu, ki jo je pred tem sprožil Hamas.

Doma pa ob omejevanju svobode govora in medijev slovijo po nastavljanju svojih kadrov v medije, policijo, podjetja, na DARS… Cilj je zagotovi si “s svojimi” vsaj drugi, če ne še kak mandat.

Državni DARS, ki ga vodi “svobodni” Andrej Ribič, je le eden od številnih primerov politike, ko nastavimo naše, jim zagotovimo dobre plače in nagrade za preusmerjanja poslov pravim. Potem pa obstane promet v celotni državi.

Ob tem pa se predsednica republike Nataša Pirc Musar iz vile z bazenom v Istri, ki jo je ravno kupil njen soprog Aleš, ki ga država za vlogo spremljevalca predsednice posebej plačuje, zeleno vozi s helikopterjem, ker po cestah ne more hitro priti nikamor, kar že ogroža nacionalno varnost.

Povsod same kolone. Ki onesnažujejo okolje. In kjer gre v nič dragoceni čas.

Še posebej dolge so bile ta teden na avtocesti proti Italiji. Naši mediji in oblast pa vam niso povedali, da jih ustvarja vlada z znamenito “palestinsko” politiko, s katero ne zmanjšuje lakote in vojne v Palestini in drugod, zato pa ji je uspelo doseči nadzor na mejnih prehodih v Italiji in Avstriji proti nam. Sosedje so ga uvedli, ker naša vlada nadzora ne zagotavlja s politiko odprtih vrat za migrante in zakonodajo, ki “prebežnikom” zagotavlja prosto pot proti Italiji in Avstriji, če le napovedo, da bodo pri nas zahtevali zaščito in celo državno pomoč pri potovanjih v tem primeru.

Pri tihotapljenju migrantov pomagajo nevladne organizacije, ki delajo za vlado in jih ta plačuje in ki so sprožile postopek proti Mateju Lahovniku, ker se je ta drznil kritizirati, da oblast celo še dodatno sama uvaža migrante in jim zagotavlja pravice, ki bi jih morala davkoplačevalcem, ki vse to plačujejo, plačanega pa ne dobijo. Ker mora vlada najprej rešiti Palestino in Palestince. Ki jih tudi ne bo.

Za zdaj ob poroki Roberta in Tine za darilo vladne stranke v parlamentu izredno omejujejo svobodo govora in tiska zanju, nevladniki udarjajo s postopki proti profesorjem, ki si drznejo kritizirati politiko višanja davkov in prispevkov za reševanje tujcev, Nataša Pirc Musar pa pošilja račune za helikopterska reševanja državnih proslavljanj teh uspehov in zmag.

Otroka kot darilo in posledico sreče Roberta Goloba in Tine Gaber pa še čakamo in le upamo, da bo.

Veliko premalo jih imamo. V Sloveniji in Evropi. Tu, in ne v Palestini, se dogaja pravi genocid. Zanj smo krivi sami. Voditelji pa prvi.

Kako se to rešuje, je z osebnim vzgledom pokazala Zala Klopčič, ki Goloba ostro kritizira tudi z nosečniškim trebuščkom. Pa ne le Goloba.

Pa čeprav je pri nas to tvegano in tudi vladni mediji veliki bolj podpirajo bitke za splave kot za prihodnost.

Otrok še Tine in Roberta bi bil lepše darilo od cenzure, prometnih in razvojnih zastojev in dolgoročnega umiranja države, ker so cilji napačni.