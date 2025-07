Melodrama onkraj luže

Piše: Jože Biščak

Zdelo se je, da sta milijarder Elon Musk in predsednik ZDA Donald Trump sklenila krhko premirje, a se je pred dnevi znova zaiskrilo: vzrok je bil v kongresu sprejet »velik in čudovit« več milijardni davčni in proračunski zakon, ki bo pripomogel, tako Trump, da bodo »ZDA postale raketa«.

Čeprav zakon prinaša (oziroma ohranja) velike davčne olajšave za podjetja ter ukinja denimo davek na napitnine in nadure, kar naj bi spodbudilo gospodarsko rast in povečalo blaginjo državljanov, je Musk opozoril, da gre za največje povečanje dolga v zgodovini države, hkrati okrcal člane kongresa, češ da so se še včeraj zavzemali za zmanjšanje javne (državne) porabe, danes pa so glasovali za zakon, ki jo povečuje, kar pomeni zanesljivo pot v »dolžniško suženjstvo«. Primanjkljaj bi se namreč v naslednjem desetletju po izračunih kongresnega proračunskega urada povečal kar za 3,3 bilijona dolarjev.

Bela hiša je povečanje zvezne porabe upravičevala, da Trump s tem izpolnjuje predvolilne obljube: izvrševanje (re)migracijskega zakona, krepi obrambne zmogljivosti in s še nekaj »pomembnimi izdatki« krepi ZDA kot najmočnejšo državo na svetu. Poleg tega so povsem oklestili programe USAID, s katerimi so prejšnje administracije brezglavo in nenadzorovane pošiljale po svetu večmilijarde zneske.

Zanimivo je, da Musk, ki je od države prejel več subvencij kot katerikoli drug človek v ZDA in ki je pred volitvami podpiral vse Trumpove napovedane ukrepe, z razlago ni bil zadovoljen. Napovedal je, da bo ustanovil »tretjo stranko«, ki bo na prihodnjih volitvah izzvala republikance in demokrate. To je pri predsedniku povzročilo slabo voljo, da je na svojem omrežju Truth Social zapisal, da bi ZDA veliko prihranile, če bi Muska poslale nazaj v Južno Afriko. Seveda je spor med dvema najvplivnejšima človekoma prek luže povzročil, da so se privrženci zmagovitega gibanja MAGA razdelili: eni so pritegnili Trumpu, drugi Musku.

Vedeti je treba, da se je med obema zaiskrilo že kmalu po inavguraciji. Ena glavnih predvolilnih obljub Trumpovega štaba je bila, da bo njegova administracija javnosti necenzurirano razkrila primer Jeffreyja Epsteina, mogotca in obsojenega posiljevalca, s čimer bo obračunala z globoko državo. V njegovih dosjejih in na skritih posnetkih z njegovega posestva Little Saint James (njegov zasebni otok na Ameriških Deviških otokih, ki je postal znan kot Epsteinov otok) naj bi bili ameriški vplivneži (politiki, filmski in glasbeni zvezdniki, spletni vplivneži, športniki), ki so se z njim družili zaradi spolnih užitkov (tudi z mladoletnimi), ki jim jih je nudil. To se do danes ni zgodilo, čeprav je generalna državna tožilka Pam Bondi trdila, da vse to obstaja, da je tisto, kar je sama videla v dosjejih, »bolno«, da obstaja »deset tisoč posnetkov spolnih zlorab otrok« in da bo vse objavljeno »jutri«.

Ta »jutri« nikoli ni prišel. Izbranim novinarjem so sicer razdelili 200 datotek, toda izkazalo se je, da v njih ni nič takega, kar javnost ne bi že vedela. Privrženci gibanja MAGA so postali vse bolj nervozni in neučakani, sodu je izbilo dno nenavadno poročilo o smrti Epsteina, ki naj bi bil v zaporu storil samomor. Ko je umrl, so zvezni organi pregona trdili, da so bile kamere pred njegovo celico pokvarjene in da niso posnele dogodkov. To je sprožilo številna ugibanja, da so vplivneži naročili njegov umor v zaporu. No, danes trdijo, da je bila to laž, saj so se posnetki čudežno pojavili in domnevno ne prikazujejo nikogar (manjka sicer ena minuta posnetka), ki bi vstopal v Epsteinovo celico ali izstopal iz nje. Še več. Najnovejša pripoved gre v smeri, da ni prihajalo niti do spolnih zlorab otrok niti do trgovine z njimi. Če to drži, zakaj je potem Ghislaine Maxwell, tesna sodelavka Epsteina in njegova zvodnica, v zaporu? Tam sedi, ker je bila obsojena zaradi trgovine v otroki v spolne namene. Vsa ta vprašanja burijo ameriško desnico in z njo Elona Muska, tako da se postavlja resno vprašanje, ali je na fantomskih posnetkih tudi Donald Trump, ki zaradi tega ščiti druge vplivneže.

Republikancem ta melodrama, če se do konca ne razčisti, zagotovo ne bo v korist, bo pa dobiček potegnila levica, za katero se je zdelo, da je s Trumpovo zmago potolčena.