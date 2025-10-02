Med propadom in upanjem; čas je za resno alternativo

Piše: dr. Metod Berlec

V zadnjih treh letih smo Slovenci priča razkroju države, kot si ga nismo predstavljali niti v najbolj pesimističnih scenarijih. Koalicija Gibanja Svoboda, SD in Levice pod vodstvom Roberta Goloba je Slovenijo potisnila v spiralo politične, gospodarske in družbene dekadence.

Namesto obljubljene blaginje smo dobili stagnacijo, podrejanje institucij, levičarski aktivizem, egotripe in vse večjo negotovost. Državljani čutimo posledice na vsakem koraku – od zdravstva, ki se sooča s čedalje večjim kadrovskim primanjkljajem, do gospodarstva, ki izgublja zagon, in sodstva, ki je talec negativne kadrovske selekcije. Zadnji tak primer je izvolitev dveh novih ustavnih sodnikov (Nine Betetto in Primoža Gorkiča), ki ju »kvalificira« predvsem to, da sta ideološko »pravoverna«. Ustavno sodišče bo po »zaslugi« aktivistične predsednice republike Nataše Pirc Musar še bolj levičarsko enoumno, »očiščeno« svetovnonazorske širine, ki je nujna za tako institucijo.

A če se vrnemo h Golobovi vladi. Ta je pokazala, da ne razume niti osnov vladanja, kaj šele strateškega vodenja države. Namesto da bi se ukvarjala z reševanjem ključnih izzivov, se je najprej ukvarjala z izničevanjem temeljev, na katerih je nastala samostojna slovenska država, obračunavanjem s kadri prejšnje Janševe vlade, napovedmi velikih reform, nato veliko slabšo realizacijo in s praznimi piarovskimi kampanjami. Rezultat? Vsesplošno nazadovanje in stagnacija. Da o sramotnem pajdašenju vladajočih z režimi in s strukturami, ki si želijo uničiti zahodno civilizacijo, utemeljeno na dosežkih antične kulture ter judovsko-krščanskih koreninah, sploh ne govorimo.

Na drugi strani glavna opozicijska stranka − Slovenska demokratska stranka − pod vodstvom Janeza Janše (po mnenju pomembnega dela volilnega telesa) predstavlja edino resno in zaupanja vredno alternativo sedanji povampirjeni in škodljivi oblasti. SDS ne ponuja le kritike, temveč konkretne rešitve – od davčne razbremenitve, digitalne preobrazbe javne uprave, stanovanjske politike za mlade do krepitve nacionalne varnosti in vzpostavitve resnične pravne države. Janša je v preteklosti že dokazal, da zna voditi v kriznih časih, da zna povezovati in da zna postaviti interese slovenskega človeka na prvo mesto.

V času, ko Slovenija potrebuje trezno glavo, izkušnje in vizijo, je SDS edina politična sila, ki lahko Slovenijo vrne na pot razvoja, stabilnosti in blaginje. A za to bo, kot pravijo v SDS, potrebna koalicija z volivci – z vsemi, ki jim ni vseeno. Na prihodnjih volitvah bo odločitev jasna: ali nadaljevanje razkroja pod neosocialistično vlado ali zmaga zdrave pameti, izkušenosti in domoljubja pod vodstvom SDS. Slovenija si zasluži več. Zasluži si desnosredinsko vlado, ki bo znala, hotela in zmogla. Vlado, ki bo ozdravila našo državo vseh norosti, ki smo jim priča.