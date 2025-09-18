»Mafijska nevesta« kot simptom vladavine Gibanja Svoboda

Piše: dr. Metod Berlec

V tokratni reviji Demokracija posebno pozornost namenjamo zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki ga je prvotno sprejela že Janševa vlada, a ga je Golobova izničila in sprejela svojega.

Prvega julija 2025 so tako vsaj na papirju začele veljati nove pravice iz sistema dolgotrajne oskrbe, in sicer dolgotrajna oskrba na domu, e-oskrba ter storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti. A v praksi tega še ni, ker ministrstvu za solidarno prihodnost pod vodstvom Simona Maljevca še ni uspelo vzpostaviti informacijskega sistema, ki bi omogočil izdajanje odločb o dolgotrajni oskrbi. Poleg tega potencialni uporabniki in izvajalci dolgotrajne oskrbe še vedno nimajo potrebnih informacij, da bi sploh lahko začeli izvajati storitve, centri za socialno delo pa ne morejo izdajati odločb o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, četudi je ta pravica začela veljati s 1. julijem. Čeprav torej ni ključnih pogojev za izvajanje dolgotrajne oskrbe, prispevek zanjo že pobirajo.

No, sicer pa se težave Golobove vlade kar vrstijo. Makroekonomski kazalniki kažejo ohlajanje slovenskega gospodarstva. Slovenska gospodarska rast je pod povprečjem EU, inflacija nad povprečjem povezave. Črpanje evropskih sredstev je katastrofalno, padamo na lestvicah konkurenčnosti. Sumi o številnih spornih poslih in ravnanjih se kar vrstijo; od totalitarnega delovanja pri vodenju državnega zbora, sprejetja zakona o medijih, ki bo omejil svobodo medijev, do korupcijskih poslov. Napovedanega podpisa o nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč tako v ponedeljek ni bilo, saj so bili očitki opozicije in protikorupcijske komisije premočni.

A novopečena žena predsednika vlade Roberta Goloba – Tina Gaber Golob se s tem ne obremenjuje. Raje zlorablja svoj položaj za aktivistično zunanjo politiko. Kot je razkril Bojan Požar, je prek vladne spletne pošte pod nazivom First Lady (slov. prva dama) pisala slovenskim veleposlanikom in jim poslala predlog, »beri: navodilo, naj − vsak posebej seveda − posnamejo video s podporo Palestincem v Gazi in obsodbo Izraela, videoposnetke pa naj posredujejo njej na isti elektronski naslov«. To je storila, še preden se je poročila z Golobom.

Pred dnevi je poskrbela za nov škandal. Na instagramu je objavila posnetek, na katerem skupaj s svojimi prijateljicami pozira kot mafijska nevesta. Za ozadje je izbrala provokativno mafijsko glasbeno podlago. Glas na posnetku namreč pravi:»Jaz sem Pablo Emilio Escobar Gaviria.« Na to se je odzval zaskrbljeni bralec, ki je zapisal: »Prikazuje se po vzoru mafijske »padrone«, ki svojo slavo in bogastvo gradi na ‘krvi’ revežev, denarju nezakonitega izvora, kokainu, prevarah in intrigah. Za nekatere je mogoče (kolumbijski mafijski šef) Pablo Escobar vzor in pojem. Vsekakor ni sinonim za demokratično in razvito državo, kjer vlada vladavina prava ter velja ekonomski in intelektualni napredek.« Skratka, nizko smo padli!