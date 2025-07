Levičarski dvoličneži na oblasti še bolj razgaljeni

Piše: dr. Metod Berlec

Voditelji članic zavezništva Nata so na vrhu v Haagu 25. junija v sklepni izjavi potrdili dogovor o dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035. Od tega bodo države članice za osnovne obrambne potrebe in izpolnitev Natovih ciljev namenile 3,5 odstotka, preostalega 1,5 odstotka bo namenjenega za t. i. dvojno rabo.

Med podpisniki te slavnostne izjave je bil tudi slovenski predsednik vlade Robert Golob. A že pet dni kasneje, po t. i. mini koalicijskem vrhu, je Golob zaradi pritiska Levice, SD in kvazimirovnikov začel zatrjevati, da je šlo v Haagu za politično deklaracijo in ne za pravno zavezujoč dokument. Hkrati je zatrdil, da je Republika Slovenija vezana samo na obrambno resolucijo, potrjeno v Državnem zboru Republike Slovenije, ki predvideva dvig na 3 odstotke BDP do leta 2030. Kot je prostodušno izjavil, bo koalicija izrecno spoštovala to zavezo, »od tod dalje pa je povsem novo pogajanje in povsem nova zgodba«. Skratka, v Haagu je kot predsednik vlade slovesno podpisal nekaj, česar ne misli upoštevati, in tako slovensko nekredibilnost v zavezništvu še povečal.

Potem so sledili dnevi, ko sta Levica in SD nabijali, da je treba v državnem zboru na vsak način potrditi predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih. Hkrati je predsednik opozicijske SDS Janez Janša Golobu predlagal, naj v skladu s 117. členom Ustave RS veže zaupnico vladi na glasovanje o razpisu posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih. »Da vidimo, kaj je res. Predsednik vlade trdi, da je koalicija enotna, hkrati pa dve tretjini koalicije podpirata referendum, ki mu vlada nasprotuje.« Golob je ta predlog zavrnil in tako je prišel petek, 4. 7. 2025, in presenetljiv izid glasovanja. Državni zbor je s 46 glasovi za in z 42 proti sprejel predlog Levice za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov. Soglasno so ga podprli še v SD, SDS in NSi. Golob je nato užaljeno napovedal predlog posvetovalnega referenduma o izstopu Slovenije iz Nata. Predsednik SDS je takoj razčistil situacijo in sporočil, da Slovenija iz Nata ne bo izstopila, saj je za to nujna dvetretjinska podpora državnega zbora, te pa vladajoči nimajo. Vsekakor pa nujna razprava o racionalni porabi denarja za obrambo.

Skratka, ko je bil predlog za posvetovalni referendum o obrambnih izdatkih sprejet, so začeli tako v GS kot SD in Levici vpiti, da je za izglasovani referendum kriv Janša, ker želi s tem zrušiti vlado. Pozabili pa so, da so vse to s svojimi ravnanji zakuhali sami. Dejstvo namreč je, da se Levica in SD še dodatno populistično zavzemata proti oboroževanju, ker se bojita vstopa Vladimirja Prebiliča v strankarsko predvolilno areno. Hkrati jima oblast izredno godi. Tako kot Golobu. Manever SDS in NSi je tako razgalil vso dvoličnost in bedo vladajočih.