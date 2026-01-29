Kučan straši, Janša poziva: Čas je za prebujenje Slovenije!

Piše: dr. Metod Berlec

Zadnji šef Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan v zadnjih dneh slovensko javnost spet straši pred vodjo opozicije Janezom Janšo. V intervjuju za Reporter je zatrdil, da bo četrta Janševa vlada »hujša od vseh«. Seveda za tiste, ki so si zagotovili privilegije v času prejšnjega režima ali si v času tranzicije napolnili žepe ter bi še vedno radi živeli na račun žuljev večine prebivalstva. In seveda za vse tranzicijski levici naklonjene »nevladnike« in medije, ki jih je sedanja levičarska koalicija finančno podpirala, ter za vladajočo nomenklaturo, ki brez sramu zapravlja naš davkoplačevalski denar celo za lastno predvolilno promocijo.

V tokratni reviji Demokracija objavljamo ekskluzivni intervju s predsednikom SDS Janezom Janšo, ki upravičeno zelo kritično ocenjuje stanje v naši državi pod vlado Roberta Goloba in širše delovanje vladajoče tranzicijske levice. Po njegovem mnenju jo zaznamujejo ideološka togost, kadrovska izpraznjenost in sistematično izključevanje politične konkurence. Opozarja, da levica že desetletja gradi svojo moč na enakih parolah in na ustvarjanju umetnih kulturnih konfliktov, medtem ko zanemarja realne izzive države. Po njegovih besedah Golobova vlada nima resne ekonomske politike; najprej je razveljavila reforme prejšnje vlade, nato obremenila gospodarstvo z birokracijo, zdaj pa pred volitvami deli »bombončke«, krepi vpliv na ključne institucije in povečuje inflacijo ter javnofinančni primanjkljaj. Ob tem prvak opozicije poudarja, da je takšno stanje mogoče spremeniti le z drugačno parlamentarno večino. SDS zato gradi »koalicijo z volivci«, medtem ko pogovori o povolilnih povezavah pridejo na vrsto šele po volitvah. Pri tem izpostavlja dva pogoja za vsakega morebitnega partnerja: spoštovanje Ustave RS in zavez iz resolucije Evropskega parlamenta o obsodbi totalitarizmov. SDS po njegovih besedah ne bo več vstopala v koalicije brez jasne programske večine, saj je v preteklosti že dvakrat prevzela odgovornost v kriznih časih, a bila nato tarča silovitih političnih in medijskih napadov ter montiranih sodnih obračunov.

Janša v pogovoru zavrača možnost povolilnega oblikovanja vlade s strankami aktualne koalicije, saj bi za ključne reforme potrebovali večino brez skrajno levega pola. SDS vidi kot edino dovolj močno, izkušeno in suvereno stranko, ki lahko ponudi alternativo sedanji oblasti, ob njej pa kot naravnega partnerja omenja okrepljeno NSi. Razlike med SDS in levico opisuje kot temeljne: SDS zagovarja hitrejši razvoj, meritokracijo, višje plače, podjetniško svobodo, decentralizacijo in energetsko samostojnost, medtem ko po njegovih besedah levica gradi odvisnost od države, zavira uspešne, obdavčuje ustvarjalne in uvaja nerealne okoljske politike. Prihodnost Slovenije je tako po njegovem odvisna od poguma volivcev, ki lahko zamenjajo smer in podprejo razvojno, samozavestno in ustavno trdno politiko.