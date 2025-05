(KOLUMNA) Dosežki Golobnjaka 50. del: Mastijo se na vaš račun

Piše: dr. Vinko Gorenak

Ko sem še bil poslanec Državnega zbora (DZ), sem pogosto slišal očitek o bajni plači, šoferju, službenem vozilu, da ne govorim o tem, da poslancem kuhajo svetovno najboljši kuharji, kosila pa imamo praktično zastonj. To je pač utopična slika o poslancih, ki nikoli ni bila resnična, pa tudi danes seveda ni. Če se ustavim samo pri poslanski prehrani, sem že takrat zapisal, da v lokalnem okolju, konkretneje v lokalni kmetijski menzi, dobim bogato kosilo, precej ceneje, kot me stane kosilo v DZ. Pa pustimo to, večina temu podatku niti ne verjame, čeprav je podatek točen.

Pred dnevi sem na spletni strani DZ zasledil odgovor na poslansko vprašanje poslanca Antona Šturbeja, ki je Vlado RS spraševal po tem, koliko so v letu 2024 za reprezentanco porabili v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba in koliko na posameznih ministrstvih. Podatke sem primerjal z odgovorom na enako poslansko vprašanja istega poslanca iz leta 2023 in bil pri tem skrajno neprijetno presenečen. Naj številke povzamem. Od 01.01.2022 do 31.05.2022 je kabinet Janeza Janše, z vsemi ministrstvi, za reprezentanco porabil 83.910,90 evrov, v času od 01. 06. 2022 do 31.12. 2022 pa je kabinet Roberta Goloba za reprezentanco porabil 105.228,64 evra. Tisto, kar pa je osupljivo, pa je naslednji podatek. V času od 01.01.2024 do 31.12. 2024 je kabinet Roberta Goloba z vsemi ministrstvi za reprezentanco porabil kar 1.844.452,23 evra, ja prav ste prebrali, skoraj desetkrat več, kot je za reprezentanco porabila leta 2022 Janševa in Golobova vlada.

Popolnoma verjamem, da so preprostemu človeku te številke precej nerazumljive. Za boljše razumevanje se vrnimo k uvodu in kosilom v DZ. Kosilo v DZ danes stane 8,5 evra. Robert Golob z vsemi ministri in gosti vsak dan na vaš račun poje 594 kosil poslancev DZ. Bodimo še nekoliko podrobnejši. Sam obrambni minister Borut Sajovic, oziroma njegov predhodnik Marjan Šarec, sta v letu 2024 vsak dan na vaš račun s svojimi gosti pojedla 142 kosil poslancev DZ. Tanja Fajon, zunanja ministrica pa je s svojimi gosti vsak dan pojedla 65 kosil poslancev DZ. K temu dodajmo še enega najmanj učinkovitih ministrov Aleksandra Jevška, ki vodi Ministrstvo za kohezijo, ki je v tem mandatu iz Bruslja pridobilo, primerljivo gledano, najmanj sredstev, za reprezentanco pa so porabili zase in svoje goste kar 39 poslanskih kosil na dan.

Toda ljudski pregovor pravi preden kritiziraš druge sam sebe poglej v ogledalo. Zato naj naredim tudi to. Leta 2012 sem bil notranji minister. Leto hudih varčevanj je bilo to. V skladu s tem pravilom sem se obnašal tudi sam. Svoji šefinji kabineta sem takrat naročil, da nihče od zaposlenih, vključujoč mene, na račun reprezentance, torej države, ne sme popiti niti ene kave ali čaja. Mojega navodila se je strogo držala in tako je tudi bilo. Nimam več točnih podatkov, koliko smo takrat zapravili za reprezentanco, toda z gotovostjo lahko zapišem, da zelo malo. V porabo sredstev za reprezentanco smo šteli vse kar zapoveduje vladna uredba, ki te stroške opredeljuje. Po spominu sodeč, lahko zapišem, da so bili to stroški pogostitev veleposlanikov tujih držav in vlad, ki so me v vlogi notranjega ministra obiskali. Nihče seveda ni bil deležen kosila, šlo je le za kavo, čaj ali vodo in sok. Po mojem spominu sem na kosilo povabil še pisce dveh policijskih zakonov in skupino mladih policistov in nič drugega.

Kakorkoli že, pri porabi sredstev za reprezentanco sem se obnašal skrajno racionalno, rekel bi da sem posnemal Boruta Pahorja, takratnega predsednika države, ki je ravnal podobno. Nisem pa prepričan, da bi še enkrat ravnal enako.