Ko se znajdeš na napačni strani

Piše: dr. Andreja Valič Zver

Ko tovarišica kordinatorka Vrečko na socialnem omrežju zapiše, da se ZDA bojujejo za »… nafto, moč in vpliv« ter da se »noben konflikt ne reši z vojno in nasiljem«, potem pa še retvita izjavo Levice, »da bombe ne bodo osvobodile iranskega ljudstva« ter da se je »treba umakniti iz Nata« in »v Evropi vzpostaviti zavezništvo za mir«, je situacija jasna.

Še leta 1990 niso bili sposobni take pristne levičarske propagande kot 36 let kasneje. Zlajnane mantre levice o imperialističnih silah, mirovništvu Hezbolaha in Hamasa, flower power in podobne floskule, so v zadnjih dneh ponovno preplavile socialna omrežja. Vklopijo se vsakič, ko so ogroženi njihovi zavezniki in financerji. Od Palestine, Kube, Venezuele, Rusije, Kitajske do Irana. Morilski režimi, ki ogrožajo svoje državljane, sosednje države in širša območja, so leftardom neznansko privlačni.

Ko pa se ji s svojo famozno »zaskrbljenostjo« pridruži še njena ekscelenca Tanja Fajon, se zaveš, da gospe živijo v svetu vzporedne realnosti, ki je od temeljev do strehe zgrajen na fake podlagi. Naša levica se hrani z idejami Albanesejeve, Guterresa, Varufakisa in kar je še podobnih medijsko priznanih in vsakovrstno nagrajenih posebnežev.

Pa da ne bomo za stranpoti slovenske vlade, ko gre za oceno aktualne geopolitične situacije, krivili le tujcev, povejmo kar direktno – vselej je bila na strani iranskega režima. Nikoli niso jasno podprli opozicije in državljanov, ki trpijo neverjetno nasilje vladavine mul, se pravi teokratskega režima, ki brutalno nasilje opravičuje kar z »božjo« voljo. Nasprotno, slovenska oblast je z njimi dejavno sodelovala, predvsem na področju finančne industrije, če spomnim le na zloglasno pranje denarja v NLB, ki med drugim nikoli ni doseglo svojega epiloga. In še na mnoge načine.

ZDA in Izrael sta po Iranu udarila, kar smo vsi pričakovali. Branika globalne demokracije in svobode ne moreta dopustiti, da bi svetu zavladali ljudje, ki so vodilni v podpiranju svetovnega terorizma. Iranski režim ni postal le regionalna sila, ampak tudi globalna. Z balističnimi raketami ne ogroža le Izraela, ampak tudi Evropo; njihova revolucionarna garda med drugim nadzira pomemben del mamilarske tranzicije iz Latinske Amerike v Evropo in širše. Režim je razvil vrhunsko vojaško industrijo, kar so mu omogočili tudi nekateri evropski voditelji s t. i. jedrskim sporazumom. Ta zgodovinski »nateg« so razumeli le Američani in izstopili iz njega 8. maja 2018. Od takrat naprej smo mnogi verjeli, da se bo iranska tiranija enkrat končala. Vedeli smo, da bodo ZDA prej ko slej ukrepale. Škoda le, da evropski vrhunski evrokrati, se pravi visoki predstavniki za varnostno in zunanjo politiko, kot sta bila inkriminirana Mogherinijeva in njen naslednik Borrell, niso razumeli znamenj časa.

Nekateri slovenski mainstream mediji objavljajo, da imajo ZDA problem. Problem? Ja, da jim manjka motiv za zadnji napad! Podobno se je dogajalo po vojni v Iraku 2003. Čeprav Američani takrat niso našli orožja za množično uničevanje, je bil splošno poznan genocid nad Kurdi, kar se ni smelo spregledati. Da o drastičnem kršenju človekovih pravic in temeljnih svoboščin sploh ne govorimo. Kljub temu je za levičarje to še danes »odprta« zadeva. Če trpljenje ljudi ni razlog za intervencije proti dokazanim diktatorjem, potem se človek vpraša, ali je še kaj vredno? Da bi zmanjšali legitimnost posredovanja ZDA in Izraela v Iranu in pomagali režimu, naši mediji odpirajo še vprašanja o ceni nafte, ki naj bi drastično poskočila. Iran naj bi z blokado Hormuške ožine kaznoval vse porabnike nafte, seveda vključno s slovenskimi.

Marsikdo pravi, da je Trumpova geopolitika trivialna. Dejstvo pa je, da je izjemno uspešna in da ima tudi posredne vplive. Mamilarske združbe so v negotovosti, južnoameriški avtoritarni režimi, ki sodelujejo z narkomafijo, izgubljajo tla pod nogami (Bolivija, Čile, Honduras, Kostarika). Sledijo volitve, ki jih je zajel globalen desni veter, še v Peruju, Kolumbiji in prihodnje leto tudi v Braziliji. Ena spektakularna akcija ameriških vojakov, ki ugrabijo kriminalca Madura – strese se dobršen del sveta. Tudi Trump-Netanjahujeva akcija ne bo uredila le razmer na Bližnjem vzhodu; vplivala bo tudi na druge dele sveta, ne nazadnje – tudi na Putina. Torej, razumete njihove odzive?