Ko predvolilna propaganda postane pomembnejša od varnosti ljudi

Piše: dr. Metod Berlec

Predvolilni čas v Sloveniji razkriva vse večjo nervozo vladne koalicije. Namesto da bi se ukvarjala z realnimi izzivi države, se je vlada Roberta Goloba zapletla v obračunavanje s spletnimi vplivneži – in to na način, ki presega zdravo pamet demokratične družbe.

Primer Aleksandra Repića, ki je bil kritičen do premierja in njegove »burek« politike, je postal simbol tega zdrsa. Ob vrnitvi iz Dubaja ga je prejšnji teden Nacionalni preiskovalni urad aretiral, kar je sprožilo množično zgražanje. Še posebej po informacijah, da je aretacijo ukazal celo sam predsednik vlade. Vladajoča koalicija izgublja bitko na družbenih omrežjih, kjer se je dolgo zanašala na podporo vplivnežev, ki so bili kritični do prejšnje Janševe vlade. Ko se je tok obrnil, so vladajoči posegli po skrajnih ukrepih. Sklic sekretariata Sveta za nacionalno varnost – zaradi objav na Instagramu – je bil vrhunec pretiravanja. Kritike uporabnikov družbenih omrežij so bile predstavljene kot kibernetski napad na državo, čeprav je v resnici šlo za buren odziv javnosti na sporna ravnanja egocentričnega premierja in Gibanja Svoboda. Namesto resnih varnostnih tem je vlada dramatizirala komunikacijske težave na Instagramu, kot da bi bila od tega odvisna stabilnost države.

Medtem ko se doma ukvarjamo z Instagramom, svet pretresa nova vojna eskalacija. Napad ZDA in Izraela na iranski teokratski režim je sprožil globalno alarmiranje. Številne države so pravočasno pozvale svoje državljane k umiku iz regije, saj je bilo jasno, da bo Iran odgovoril. A slovenska vlada je ponovno odpovedala. Zunanja ministrica Tanja Fajon je spet razočarala. Namesto jasne podpore svobodi Irank in Irancev je delovala, kot da bolj razume interese teokratske oblasti kot pa stisko ljudi, ki si želijo demokratičnih sprememb. Še huje: slovensko zunanje ministrstvo ni pravočasno opozorilo državljanov, naj ne potujejo v države Perzijskega zaliva. Medtem ko so ZDA, Velika Britanija, Poljska, Nemčija, Francija in druge države umikale osebje in pozivale k odhodu, so slovenski turisti mirno odhajali na dopust. V preteklih dneh so bili mnogi (nekateri so še) ujeti v Dubaju in drugih krajih regije, brez jasnih informacij in brez pravočasne pomoči države. Vlada, ki je pripravljena sklicati varnostni organ zaradi Instagrama, ni bila sposobna zaščititi lastnih državljanov pred realno nevarnostjo v krizni regiji. To je najboljši pokazatelj, kako globoko je zabredla politika vladajoče tranzicijske levice.

Je pa končno ljubljansko okrožno sodišče uspelo vročiti obtožnico glavnemu akterju afere Fotopub Dušanu Smodeju. Obtožnica ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in povzročitve telesnih poškodb. Očitno je k temu vsaj delno pripomoglo tudi naše pisanje o tej škandalozni aferi …