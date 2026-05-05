Kako z zakonodajo konkretno omejiti korupcijo

Piše: ddr. Štefan Šumah

Že kar nekaj kolumn sem napisal o korupciji in o tem, kako jo preprečiti oziroma omejiti. Te kolumne so bile bolj na splošni ravni. Danes pa glede na izkušnje, ki sem jih pridobil s preučevanjem in raziskovanjem korupcije v zadnjih desetih letih, podajam konkretne člene, ki bi jih moral obvezno vsebovati zakon o boju proti korupciji, saj se je le na njihovi osnovi mogoče uspešno boriti proti korupciji.

Recimo, zakon mora obvezno vsebovati člen o nedopustnosti dokazovanja običaja: »V katerem koli civilnem ali kazenskem postopku po tem zakonu ni dopustno izvajati dokazov za dokazovanje, da je katera koli korist, kot je opredeljena v tem zakonu, običajna v katerem koli poklicu, dejavnosti ali stroki.«

Nadalje je obvezen člen, ki govori o premoženju ali denarnih sredstvih kot o verodostojnih dokazih, pri čemer se preiskava lahko razširi tudi na povezane osebe (kar zaenkrat ni mogoče): »V katerem koli sodnem postopku ali preiskavi glede kaznivega dejanja po tem zakonu ali po členih X kazenskega zakonika, glede zarote za storitev, poskusa storitve ali napeljevanja k takemu kaznivemu dejanju, se lahko dokazuje dejstvo, da ima obdolženec v posesti denarna sredstva ali premoženje, za katera ne more zadovoljivo pojasniti izvora in ki so nesorazmerna z njegovimi znanimi viri dohodkov, ali da je v času ali približno v času domnevnega kaznivega dejanja pridobil povečanje svojih denarnih sredstev ali premoženja, za katera ne more zadovoljivo pojasniti izvora. Sodišče mora takšna dejstva upoštevati kot dokaz, ki potrjuje izpovedbo katere koli priče, da je obdolženec sprejel, pridobil, se strinjal sprejeti ali poskušal pridobiti kakršno koli korist, ter kot dokaz, da je bila taka korist sprejeta ali pridobljena, ali je bilo soglašano z njenim sprejemom, ali je bil njen poskus pridobitve izveden koruptivno kot spodbuda ali nagrada.« In se dopolni z: »Za namene prejšnjega odstavka se šteje, da ima obdolženec v posesti sredstva ali premoženje ali da je pridobil povečanje teh sredstev ali premoženja tudi, kadar so ta sredstva ali premoženje v lasti ali posesti druge osebe ali je povečanje pridobila druga oseba, za katero je glede na njen odnos do obdolženca ali druge okoliščine utemeljeno verjeti, da ta sredstva ali premoženje drži v zaupanju ali v imenu obdolženca ali jih je prejela kot darilo od obdolženca.«

Prav tako pa je treba preiskovalnim organom (kdor koli to bo, jaz upam, da poseben urad s policijskimi pooblastili) omogočiti neovirano preiskavo s členom: »Kdor: (a) preiskovalcu zavrne dostop do katerega koli prostora zaradi vstopa ali preiskave; (b) ga napade, ovira, zadržuje ali mu preprečuje izvrševanje vstopa, do katerega je upravičen po tem zakonu, ali opravljanje dolžnosti oziroma izvrševanje pooblastil po tem zakonu; (c) ne ravna v skladu z zakonitimi zahtevami preiskovalcev pri opravljanju njihovih nalog; ali (d) noče posredovati ali opusti posredovanje informacij, ki se od njega razumno zahtevajo in jih lahko posreduje, stori kaznivo dejanje in se kaznuje z denarno kaznijo do X evrov ali z zaporom do enega leta ali z obema kaznima.«

In seveda najpomembnejši člen: »V postopku dokazovanja korupcije velja obratno dokazno breme: (a) če javni uslužbenec prejme korist od osebe, ki ima interes v njegovem odločanju, zakon domneva korupcijo; (b) obtoženi mora dokazati zakonitost prejete koristi.«

Le zakon, ki bo vseboval te člene (seveda ne samo te, vendar o drugih obveznih členih v naslednji kolumni), bo omogočal učinkovit boj proti korupciji. Ideje so tu in zastonj, zdaj pa je na strankah, ki so jih polna usta boja proti korupciji, da tak zakon tudi sprejmejo. V nasprotnem primeru gre samo za bleferje, ki z neproduktivnim blebetanjem nabirajo glasove volivcev.