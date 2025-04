»Junaki Planice letijo kot ptice«

Piše: Marjeta Bogataj

Verz iz slovite pesmi »Planica, Planica« Ansambla bratov Avsenik je še posebej slavnostno odmeval to nedeljo, 30. marca 2025.

To je datum, ki se je zapisal v zgodovino, saj je najmlajši sin iz neverjetne družine Prevc postavil svetovni rekord v letenju na smučeh, 254,5 metra. »Noro, kaj vse se je ta konec tedna ujelo v Planici. Pravljica se je začela v sredo, ko sem dobil kartico s številko sobe 239 – 239 metrov pa je dolžina zadnjega svetovnega rekorda v Planici, ki ga je dosegel moj otroški idol Bjørn Einar Romøren,« je novi svetovni rekorder Domen Prevc razkril očarljivo naključje. Nato si je v petek kot zmagovalec delil podij z Anžetom Laniškom in Rjojujem Kobajašijem, v nedeljo pa uresničil svoje sanje in se podpisal pod nov svetovni rekord. In povrhu vsega je Lanišek z osebnim rekordom osvojil svojo prvo – težko pričakovano – zmago na posamični tekmi v Planici; drugi je bil novopečeni rekorder, ki je osvojil tudi turnejo Planica 7 in globus v poletih … Da. Pravljica.

Da se je svetovni rekord po 20 letih končno vrnil domov, tja, kamor tudi spada, je odmevalo med ljudmi. Planica je pač zibelka smučarskih poletov, čudovitega športa, ki pa je vpet med naravne pogoje in (še bolj) funkcionarje Mednarodne smučarske zveze. Ti nihajo med skrbjo za varnost skakalcev in banalno politiko, ki jo krojijo finance in moč več držav, zlasti Norveške, kjer stoji sestra letalnice bratov Gorišek – Vikersund. Tam je bilo doseženih kar zadnjih šest rekordov, vključno z nam doslej najljubšim, ko je Peter Prevc prvi preletel četrt kilometra (2015). In ker je od zadnjega rekorda (Stefan Kraft, 2017) minilo že kar preveč časa, zdaj končno razmišljajo, da bi vendarle »sprožili postopek povečanja letalnic«. »Naj kar začnejo kopat’ v Planici,« je ob tem s smejočimi se očmi dejal Domen Prevc.