Jevonsov paradoks in umetna inteligenca

Piše: Keith Miles

Dandanes se o Jevonsovem paradoksu, opažanju, poimenovanem po angleškem ekonomistu Williamu Stanleyju Jevonsu, ne sliši veliko. Večina klasičnih ekonomistov je brala o njem in ga preučevala, verjetno pa tudi druge, na primer Khazzoom-Brookesov postulat.

Preprosto povedano: Jevons je ugotovil, da ko se doseže tehnološki napredek, ki naredi vir učinkovitejši, tako da je za trenutni proces potrebnih manj virov, se poraba ne zmanjša. Razlog je v tem, da na trgu z zelo spremenljivimi cenami (cenovna elastičnost je velika) cena vira pade, kar povzroči večje povpraševanje. Jevonsova raziskava je nastala sredi 19. stoletja, ko je bil ključni energetski vir premog. Takrat je obstajala skrb, da bodo viri premoga izčrpani. Kot se pogosto dogaja, ekonomisti niso upoštevali človeške iznajdljivosti pri iskanju in črpanju novih zalog ali pri izboljšavah transporta, tako da bi premog lahko prepotoval velike razdalje od vira do kupca. Avstralski premog je sodoben primer.

Iz primerov sodobne družbe vemo, da je Jevons podal resnično opažanje. Računalniki so dober primer. Prvotno so potrebovali posebno sobo s klimatsko napravo, zmogljivost računalnika pa je bila majhna. Vendar je tehnološki napredek v zadnjih 50 letih privedel do tega, da se je računalnik zmanjšal na velikost mobilnega telefona in pridobil neskončno večjo zmogljivost. Poleg tega so stroški v primerjavi z zgodnjim modelom iz poznih 70. let prejšnjega stoletja relativno majhni. Z miniaturizacijo so bili nekateri viri veliko manj potrebni, po drugi strani pa so drugi, kot so redke zemlje, postali zelo iskani za sodobno tehnologijo. Drugi primer je izboljšana učinkovitost avtomobilov, ki je povzročila večjo uporabo in lastništvo. Podobno je s tehnološkimi in sistemskimi izboljšavami tudi letalski promet postal dostopnejši, tako da si več ljudi privošči počitnice v oddaljenih krajih. Dostop do novic je postal lažji, kar je povzročilo vedno več novic. Čas, porabljen za branje novic, se po Jevonsu ne zmanjšuje, temveč se povečuje. Bralci se bodo spomnili drugih primerov iz lastnih izkušenj.

Morda je edino področje, na katerem se Jevonsov paradoks zdi problematičen, politika. Zaradi tehnološkega napredka danes vsi več vemo o delu parlamenta in politikov kot naši predniki. Toda – ali so se stroški znižali in ali si želimo vedno več? Ali so politiki postali učinkovitejši? V današnjem življenju imamo zagotovo več politike na več ravneh. Združeni narodi, EU, mednarodna sodišča, lokalni parlamenti, lokalni sveti, sestanki podjetij, šolski sveti in tako naprej.

Tehnološki napredek in dostopnost informacij sta aktivistom omogočila, da še bolj odločno, ne manj, vodijo kampanje, kar pa ni vedno produktivno. Večina demokratičnih držav ima predstavniško demokracijo, kar pomeni, da bi se morali osrediniti na naše predstavnike, ne na ulične akcije ali ustrahovanje prek družbenih medijev. Lažja komunikacija ne pomeni nujno boljše obveščenosti. Že sama svoboda, ki nam jo daje sodobna tehnologija, povzroča pozive k večjemu nadzoru, zlasti pri mladih. Učitelji pravijo, da preveč stvari odvrača mlade ume od časa, namenjenega učenju.

Če sprejmemo, da se Jevonsov paradoks razteza onkraj ekonomije, potem bi nas morda moralo skrbeti, kaj se bo zgodilo, ko bo umetna inteligenca postala vseprisotna. Ali nam bosta učinkovitost in enostavnost analiziranja in povzemanja informacij otežila sprejemanje lastnih zaključkov? Ali bo povpraševanje po moči za delovanje vseh teh računalnikov preusmerilo vire, tako da bo potrebno vedno več moči? Ali bo umetna inteligenca omogočila diktatorjem, oligarhom in avtokratom nadzor nad informacijami in, kar je še pomembneje, preprečila, da bi razmišljali sami?