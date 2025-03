Je srbskemu predsedniku Vučiću v resnici pisal Janša?

Piše: dr. Stane Granda

Zadrega, v katero je svoje volivce spravil ljubljanski župan Zoran Janković, postaja vse bolj pregledna. Stotnija njegovih elitnih volivcev se je njegovemu pismu srbskemu predsedniku, samo temu, javno pisno odrekla. Lepo!

Žal pa so s tem posredno sporočili, da jih njegova druga javna dejanja ne motijo. Ne gre samo za zahteve spolnih uslug farmacevtke, tudi za »drekovod«, neplačevanje davkov in druge malverzacije, prelivanje denarja davkoplačevalcev v Republiko Srbsko, ki je leglo nestabilnosti države Bosne in Hercegovine. Kuri pod sodom balkanskega smodnika. Srebrenica, ki je Jankovićev Dodik kot genocidne ni nikoli obsodil, mu ni dovolj. Mogoče tudi zato ni med podpisanimi več muslimanskih priimkov, saj srbskih ne manjka.

Srbski študentje si zaslužijo vso podporo. Obsojati moramo licemerstvo Bruslja. Ne vtika se v notranjo politiko suverenih držav, v Slovenijo pa je poslal kar »ministrico«, da je delala red na ustavnem sodišču.

Dogajanje okoli Jankovićevega pisma razkriva ozadje politično-oligarhijskega, za koga tudi mafijskega, trikotnika Vučič-Dodik-Janković in njegovo slovensko suto. Razkriva moralno nagoto ljubljanskega šerifa in njegove centurije. Javno priznavajo, da Jankovića podpirajo pri zavračanju pokopa ižanskih Romov na ljubljanskih Žalah, tudi tistega nerojenega bitja, od katerega je ostala lj drobcena sled, da je že živelo. Da o onih tisočih skeletov v zabojčkih v prostorih kočevske komunale ne govorimo. Med podpisniki izstopajo tisti s Filozofske fakultete – nosilke humanizma! Kakšnega?

Jankovićevi centuriji razkrivajo tudi uglašenost s centurionom Milanom Kučanom, ki je duhovni in politični oče ljubljanskega šerifa. Zato skuša županovo nagoto prikriti ter določiti mere in stopnjo njegove javne kritike: »Ti, ti, lumpek!« zadostuje! Ni mu povsem uspelo. Še več! Znova je potrdil, da za krutostjo do nepokopanih, ki ji ne poznamo primerjave v slovenski zgodovini, tiči nihče drug kot »modri« iz Murgelj. Nikoli ni obsodil divje privatizacije družbene lastnine, nikoli ni obsodil kraje milijard evrov, ki so jih njegovi odnesli iz države …, ampak je to razglasil za nacionalni interes. Nikoli se ni zavzel za pravico do groba, ki pripada vsakemu človeku. Zaradi povedanega je županova (in Kučanova) nagota in nagota centurije še očitnejša. Da bi jo prikrili, preusmerili pozornost javnosti, za ščitenje Jankovića na ves glas razglašajo povezave med Janšo in Vučićem ter pritikajo še Orbána. Še malo, pa bodo objavili, da je Jankovićevo pismo v resnici Janševo maslo. Na številnih fotografijah Jankovića s srbskim voždom bodo odkrili maskiranega Janšo. Na pismu, ki ga je prejel iz Ljubljane, bodo našli odtise janšizma, krivca za vse slabo, kar se je v Sloveniji zgodilo po osamosvojitvi. Vključno z njo. Nekateri podpisi z zahteve za ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve so isti kot proti Zokiju. Kučanovi bodo dokazovali, da je pismo v Belgrad potovalo z vatikansko pošto, za prevoz pa je poskrbel Trump. In Zoki bo spet čist.

Centurija je razkrila, da je ljubljanski šerif kot graditelj beograjskega pašaluka v Ljubljani prezgodaj »zapel«. Ni še opravil naloge. Tako in tako se nima v Sloveniji česa bati, dokler bodo v njej vladali iz Murgelj. Mogoča je domneva, da kritiki župana sploh ne izražajo svojega prepričanja, ampak skušajo ohraniti obraz pred srbskimi prijatelji in sorodniki. Podpisniki so bliže Jankoviću in Vučiću kot demonstrantom. S podpisi, omejili so se samo na preverjene somišljenike, hočejo nadzorovati kritiko Jankovića. Zato so v »kritiko« Vučića vključili Janšo, ki zaradi razbitja Jugoslavije že tako ni priljubljen v Belgradu. Kljub temu je stekel rezervni scenarij za take primere. Slej ko prej bo »dokazano«, da je Vučić v resnici Janšev prijatelj, politični somišljenik in da je Jankovićevo pismo njegovo delo. Se pripravlja nova različica Depale vasi?