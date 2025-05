Izza kongresa: eni z jasno vizijo, drugi pa z blodnjami – le narod se mora predramiti

Piše: Vančo K. Tegov

V soboto je potekal kongres Slovenske demokratske stranke z zelo jasno izrečenim sporočilom: Slovenija potrebuje preobrat – ne v smeri ideoloških eksperimentov, temveč v smeri konkretnih rešitev, ki izboljšujejo življenje ljudi.

Nobene histerije, le jasen cilj in tudi način kako, s kom, zakaj in s čim. Prav tako je omenjeno ozračje v katerem se najbolj plodno, učinkovito in dokaj hitro ter vsebinsko naredi. Ozračje v katerem niso v ospredju ideološki cilji in razdiralnost temveč s politiko, ki temelji na znanju, delu, domoljubju in iskanju rešitev za vsakdanjega človeka.

Vzemi državo nazaj. Tvoja je.

Le kaj je tukaj nenavadnega. Kdorkoli je bil na oblasti, ki si je sam nadel naziv leve, levo orientirane, socialno, razdeljevalno in nič napredno ter spodbudno za sektor ki dela državi denar in blaginjo, je mislil na blaginjo in koristi zase, manj pa za preostale. Napajali bi druge s tistim kar ni njihovo, jemali od tistega kar še ni pridelano. Od tistega kar še ni, za tiste ki niso naredili nič, le dobili. Vzeli in še naprej jemljejo. Jemljejo in jim jih dajejo tisti ki so proračun ugrabili tisti ki so jih tudi s pomočjo koles pripeljali do »neusahljivega« vira denarja iz ugrabljene »zakladnice« tujega in še ne pridelanega. Ugrabili so jo in še kar grabijo. To državo je treba vzeti nazaj, ker je moja in tvoja, naša in od vseh in le od peščice, ki se je prisesala na državne jasli in h koritom, v katera se nekritično meče parazitom neskončno veliko vsega. Vzeti je od teh ki te parazite in vzrejene falange ustvarjalcev niča in mešalcev megle. Država, ki je moja je lahko od mene in tebe in ne samo od nekoga, ki z njo ravna kot svinja z mehom. »Svinjam« je treba meh(malho) vzeti v stran. Tudi način polnjenja je brutalno razsipen in dolgoročno nevzdržen, celo katastrofalen, ki zelo hitro pokaže skorajšnji propad tako zastavljenemu vodenju države.

To se mora zgoditi. Vzeti državo nazaj. Le s temi in tistimi od kogar je. To pa so jasno povedali, da je država od državljana, državljanov. Od volivcev. Volivec je tisti ki jo hoče ker je njegova. Volivec bo sklenil koalicijo(čimprejšnjo) z drugimi volivci ter s tistimi, ki so z njihovo pomočjo zmožni voditi to koalicijo. Koalicijo z volivci s katero se lahko doseže ustavna večina, ker bo zdrav razum podlaga za odločanje in ukrepanje ter v prid tistih, ki so bili oropani. Vzeti jo iz rok tistim ki so ugrabili državo in jo »temeljito« razgrajujejo. To je potrebno narediti in še mnogo tega ob tem postoriti. Parazitiranje, kolesarjenje in protestiranje z namenom praznjenja blagajne je potrebno ustaviti. Sprostitve ustvarjalnosti na področju ker so konkretni rezultati, ki so merljivi. Tukaj se lahko vsi dokazujejo, ne pa z neumnostmi ki »odmevajo« na daleč bolj v posmeh in z namenom sramotenja lastne države. Tem in takšnim je treba vzeti državo ker ni njihova, tvoja je.

Kaj o tem menijo »ugrabitelji« države?

Da Janez Janša bodočim koalicijskim partnerjem postavlja dva temeljna pogoja in sicer dosledno spoštovanje slovenske ustave in zavez iz resolucije evropskega parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov. Volivci kot bodoči koalicijski partnerji bodo in že imajo koalicijsko pogodbo(beri program) bodo pred odločitvijo komu dati glas imeli pred seboj. To ni pogoj temveč program in vizija kako bo jutri, pojutrišnjem volivec živel bolje, boljše in mnogo boljše kot danes ko prenekateri od volivcev( razočaranih) živi slabo ali slabše kot prej.

Prav tako očitajo dobremu namenu za boljše življenje vseh državljanov zato ker je rečeno obljubljati o meritokraciji in plačilo po narejenem in urejenem ter opravljenim kot nekaj kar je magnet v političnem besednjaku posebej ker se omenja nižanje davkov ter da pri podobnih pro-kapitalskih strankah vselej pozabijo omeniti, da takšni ukrepi na dolgi rok višajo predvsem dohodke lastnikov kapitala, malim ljudem pa v zameno za šibkejšo socialno državo na krožnik vsujejo drobtine. Traparija kot je vedno pri »socialcih in socialistih«, meritokratstvo izboljšuje stanje vseh in vsakogar, slabša pa ga le tistim, ki imajo prodajanje megle kot glavno dejavnost. Le koristnega ne vidijo nič v tem da se predsednik SDS zavzema za blaginjo vseh, seveda blaginjo ki se doseže z prizadevanjem in delom ki prinese konkreten rezultat in temu primerna blaginja, prav tako dostojanstveno in dostojno življenje za tiste ki so naredili svoje in pripevali za to blaginjo ki pa jo pri tovrstnih levih ali ekstremno levih vladah ne prepoznajo zato ker imajo drugačne načrte s prerazporejanjem do sedaj pridobljenega. Ukrojeno po svoji elitistični in roparski logiki kjer poštenje in dostojanstvo ter načelnost nimajo visoko mesto na seznamu »vrednot« sedanjih ugrabiteljev države. Dobrikati se drugim le lastnemu narodu greniti življenje, bo volivcem prineslo streznitev na eni strani ter zelo velika zasedenost »smetišča« od naroda zavrženih t.i. instant politikov, ki so hoteli na instant način pridobiti dolgoročne koristi brez konkretnih rezultatov.

Zgoditi se mora pa… ?

Preblisk, streznitev, zbuditev in odpiranje realističnih oči vsakega izmed državljanov, ki želi jasno sliko o sebi in svoji prihodnosti ter njegovih bližnjih. Negotovosti in izsiljeni ponižnosti in pragmatični pohlevnosti je treba dokončno pomahati v slovo. Prav tako je treba pomahati in pozdraviti prihodu bolj jasni in normalni prihodnosti, ki jo lahko vidimo in dočakamo. To pa je nujno za vsakogar ki želi več kot pa lovljenje za »rep« začetek s koncem meseca. To bo res možno da se to tudi naredi le, kot je Janez Janša omenil v svojem kongresnem govoru, orisu stanja in pogledu za naprej, z ustavno večino razuma, večino vsakega posameznega volivca, državljana, ki želi svoj boljši jutri zares jutri in ne bog ve kdaj..