Izrael je luč sveta, ki kaže pot – Slovenija bi raje temo

Piše: Mitja Iršič

Ko je Izrael pred dnevi napadel iranske vojaške cilje, ni le preprečil naslednje popolne vojne na Bližnjem vzhodu, ampak je naredil za Zahod nekaj še veliko pomembnejšega.

Izraelska letala F35 so kot na kakšnem čarterskem poletu odletela proti Teheranu in drugim ciljem, kjer so Iranci skrivali laboratorije za bogatenje urana, odvrgli bombe in varno odleteli nazaj v baze. Hkrati so že prvi dan skoraj povsem eliminirali vrh vojske. Pri tem je bila iranska protiletalska obramba nemočna, saj so jo že prej napadli droni, ki so jih Izraelci izstreljevali kar z iranskega ozemlja! Ko to pišem, pa agenti Mosada kot v kakšni videoigrici lovijo pomembne predstavnike iranskega teokratskega režima in jih pobijajo. Ves upor, ki ga lahko Iran ponudi, je slepo izstreljevanje balističnih raket, ki so usmerjene v izraelske civilne tarče. Kakšno neverjetno ponižanje za 90-milijonsko državo, ki je ves imidž gradila na vojaški avtokraciji!

Izrael je razkril, kako obupno nemočen in nesposoben je Iran, in širše, kako votli so totalitarni sistemi, ki ne poznajo svobode in meritokracije. Še pomembnejše pa je to, da Izrael, država v velikosti Slovenije z manj kot 10 milijoni prebivalcev, otopelemu Zahodu kaže, kaj zmore zahodna civilizacija brez oklepov samomorilskega pacifizma. Uči nas, da totalitarni sistemi, ki nas želijo uničiti, obstajajo le zato, ker smo preleni in preveč pasivni, da bi jih zlomili. Če bi Zahod res želel, bi v enem tednu Teheran padel, šahov potomec pa bi lahko začel graditi sodobno državo Čez dva tedna bi bili v Moskvi in trpeče rusko ljudstvo rešili mafije, ki jo obvladuje. V nekaj dneh biafganistanskim deklicam omogočili, da gredo spet v šolo. Če bi res želeli, bi Kim Džong Un v enem tednu ždel v južnokorejski ječi, korejski narod pa bi lahko skupaj zopet združen ustvarjal prihodnost.

Zahodne države, ki temeljijo na judovsko-krščanski tradiciji vrednot in so zavezane svobodi, miru in prostotržni ekonomiji, štejejo milijardo ljudi (okrog 13 odstotkov prebivalstva), a skupaj ustvarijo skoraj 52 trilijonov (51,890,000,000,000!) dolarjev oz. 55 odstotkov svetovnega BDP. Ker svobodno ustvarjamo, hkrati pa nagrajujemo najboljše, smo del civilizacijskega kontinuuma, ki je najbolj inovativen, najbolj produktiven in najbolj tehnološko napreden. Kljub temu pa smo v »zeitgeistu« levičarskega protizahodnjaštva, ki je povsem prevzel akademijo in medije, izgubili svojo samozavest in se začeli sovražiti. Strah nas je Rusije, ki ima BDP ene same malce večje države EU. Nove generacije so bile vzgajane v duhu samosovraštva, češ da je zahodna civilizacija in njen kolonializem izvor vsega hudega na svetu. Pozabili smo, kako čudoviti smo in kako drugačni od preostalega sveta.

Izrael nas je spet spomnil. Izrael je namreč del nas – pluralna demokratična družba evropsko-ameriškega tipa, kjer cvetijo ideje ekonomskega liberalizma in svobode, obdana z arabskimi despoti z vseh strani. Prebivalci Izraela so kulturno predvsem med holokavstom preganjani Evropejci. Izrael bi veliko bolj naravno lahko postal del EU kot pa – vse bolj islamsko-despotska − Turčija. In ta država nam že ves teden daje lekcije, kako enostavno se je spopasti z mogočnimi totalitarizmi, ki nam grozijo z uničenjem.

Naš politični vrh se je kot zahodni unikum ostro izrekel proti Izraelu. Robert Golob in Nataša Pirc Musar, ki se sicer skoraj v ničemer ne strinjata, sta podala skupno izjavo, češda izraelski napadi na Iran ne vodijo nikamor in da je Izrael morda nepopravljivo škodoval prizadevanjem za nov sporazum o iranskem jedrskem programu. Kakšna tragedija! Kakšna zamujena priložnost! Medtem ko Izrael ves zahodni svet uči, kako velika je naša civilizacija in kako kot akter svobode ravnati s fašističnim režimom, bi se slovenski vrh rad s fašističnimi režimi pogajal. Levi del slovenske politike tako spet kaže svoje korenine.