Izgon Urške Klakočar Zupančič

Piše: dr. Vinko Gorenak

Že večkrat sem javno napovedal, da bom ob slovesu Urške Klakočar Zupančič z mesta predsednice državnega zbora (DZ) napisal posebno kolumno, posvečeno prav njej, zato ker se čutim osebno odgovornega za to, da je sploh postala predsednica DZ. Morda me niste razumeli, toda resnica je točno taka.

Pisalo se je leto 2021. Meni znana oseba mi je poslala elektronsko sporočilo, posneto s FB, v katerem Urška Klakočar Zupančič svojim »prijateljem« na debelo razlaga, kako je Janez Janša kriminalec in ne vem, kaj še vse. Moj vir me je opozoril, da gre za sodnico ljubljanskega sodišča. Stvar sem preveril in ugotovil, da so navedbe mojega vira točne.

Na svoji spletni strani www.vinkogorenak.net sem takrat vse to objavil. Še več, o tem sem obvestil predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča in Sodni svet. Na moje veliko presenečenje mi je predsednik vrhovnega sodišča odgovoril, da če so moje navedbe točne, to početje sodnice ni sprejemljivo, in da bo sprožil ustrezne postopke. Sodni svet pa mi je odgovoril, da bodo zadevo obravnavali.

Sledili sta še dve presenečenji. Urška Klakočar Zupančič je bila razrešena vodenja oddelka, ki ga je do takrat vodila. Sodni svet pa se je z vsemi glasovi za postavil na mojo stran. Zoper Urško Klakočar Zupančič je bil uveden disciplinski postopek, v katerem so jo po sistemu »vrana vrani ne izkljuje oči« sodniki oprostili. Ona pa je seštela, koliko je ena in ena, in je sodstvo zapustila.

Hkrati je napovedala in tudi vložila tožbo zoper mene, češ da sem vdrl v njen zasebni FB-profil, kar seveda ni bilo res. In srečali smo se na sodišču v Trbovljah. Jaz in moj odvetnik Franci Matoz, na drugi strani pa Urška Klakočar Zupančič in njena odvetnica Nataša Pirc Musar. Pirc Musarjeva mi je takrat dejala: »Opraviči se ji, končajmo to zgodbo.« Jaz pa sem ji odgovoril: »Nataša, to boš izgubila v Trbovljah, Ljubljani ali v Strasbourgu.«

Tako smo takrat končali. A glej ga, zlomka. Nekega dne po tem me je poklical meni in njej znan varnostni obveščevalec in povedal, da želi Urška Klakočar Zupančič tožbo zoper mene umakniti in se z menoj poravnati. Dejal sem mu le to, da naj ji da mojo telefonsko številko. In mi je poslala SMS, v katerem je zapisala: »Slišim, da se mi želite opravičiti.« Jaz pa sem ji odgovoril, da se to nikoli ne bo zgodilo, da pa se lahko srečava in pogovoriva.

To se je tudi zgodilo. Srečala sva se v enem od ljubljanskih hotelov. Videl sem, da jo je tja pripeljal nek mlajši moški. Z Urško Klakočar Zupančič sva se dogovorila, da ona umakne tožbo, jaz pa umaknem leto dni star zapis na svoji spletni strani, ki so ga tako ali tako videli vsi, ki so to želeli.

Pošteno povedano, takrat niti nisem vedel, kakšni so njeni politični načrti. Če bi takrat vedel, da bo ta sodna poravnava med menoj in Urško Klakočar Zupančič v praksi zanjo pomenila vstopnico v politiko, take poravnave nikoli ne bi podpisal. Toda po bitki smo lahko vsi generali.

S svojim podpisom sodne poravnave sem dejansko omogočil njen vzpon na mesto predsednice DZ. Žal mi je in se vam opravičujem.

Ne mestu predsednice DZ pa je Urška Klakočar Zupančič dosegla dno. Od poplesavanja na preprogi državne proslave in kazanja zadnjice slovenski zastavi in gardistom, posvojitve opice v Afriki in žaljenja opozicijskih poslancev do dvigovanja krila poslancu Aleksandru Reberšku – vse to so bila dejanja, nevredna položaja, ki ga je zasedala.

Nič čudnega torej, da jo je na neizvoljivo mesto poslanke v DZ iz domače Šiške Golob poslal v center Ljubljane. Natanko je vedel, česar ona ni vedela; Golob je vedel, da se je želi rešiti in se je tudi je.

Pa vse dobro vam želim, Urška Klakočar Zupančič, usodno sem vplival na vaše imenovanje na mesto predsednice DZ, za kar mi je žal.