Izginotje Goloba, smrt Petra Kobala

Piše: Peter Jančič

Predsednik Svobode Robert Golob je za nekaj dni izginil ravno, ko so Američani in Izraelci znova raketirali teokratski režim v Iranu.

Uradno je šef vlade zbolel in je po obisku Francije izginil iz medijev. Kaj mu je bilo in kje je bil, iz vlade niso pojasnili. To je sprožilo nekaj divjih špekulacij. Med njimi celo, da bi naj odpotoval v Združene Arabske emirate in tam obstal, ko so iranske rakete in droni prileteli na civilne cilje v Dubaju in Abu Dabiju. Izraelska in ameriška letala so odpihnila vrh iranske diktature, ki že desetletja destabilizira regijo in širi terorizem. To je udarec za Rusijo, Iran je eden zaveznikov Putina v vojni, ki so jo sprožili proti Ukrajini in s tem Evropi, kar ruši povojni mednarodni red. Ob vrhovnemu voditelju Hamneju je Iran ostal brez šefa generalštaba, obrambnega ministra, poveljnika revolucionarne garde, velikega kupa nižjih vojaških poveljnikov, verskih voditeljev in politikov. Izraelsko odstranjevanje vrha režima je bilo tako uspešno, da je v težave spravilo Američane, ki jim je padel v vodo scenarij hitre menjave režima s kadri iz druge vrste, ker so bili tudi vsi, ki so jih imeli na spisku iz te druge vrste, že prvi dan mrtvi.

Doma so v Svobodi namesto Goloba, katerega razpoloženje je pred kamerami zadnje čase zelo nihalo, v prve vrste na POP TV poslali nekdanjo premierko Alenko Bratušek, ki se je s položaja šefice vlade poskušala že neuspešno zavihteti za evropsko komisarko, na zadnjih volitvah pa je s stranko SAB propadla. To so storili ravno v dneh, ko je v Mostah pod streli policistov umrl 26-letni Peter Kobal, psihiatrični bolnik, ki je že spet mahal z noži. Že ko so ga policisti prvič obvladali na Bavarcu, je sporočil, da je bil njegov cilj, da ga ubijejo. Pozneje bi se naj zdravil. Končalo pa se je ta teden tragično.

Bratuškova je bila med tistimi, ki so podobno tragedijo v ZDA še mesec dni nazaj izkoriščali za skrajno umazano propagandno črnjenje prejšnje vlade Janeza Janše, pa tudi ameriškega predsednika. Takrat je v svoji objavi strašila z ‘agencijo ICE za pobijanje’.

Danes, ko se je pod njeno oblastjo v Mostah pod streli policistov Roberta Goloba zgodila dejanska tragedija, v kateri je umrl 26-letni Peter Kobal, pa je ista Alenka Bratušek, skupaj s kopico levih propagandistov, tiho kot grob.

Eden glavnih ciljev Bratuškove, s katero v Svobodi precej tvegajo, ker še nobenih volitev ni dobila, ko so jo ta teden na POP TV porinili v ospredje, je bilo od SDS odvrniti vsaj del volivcev med upokojenci, ki morajo nenadoma plačevati obvezen prispevek za zdravstvo in še odstotek pokojnin za dolgotrajno oskrbo. Z obojim jih je udarila sedanja vlada. Bratuškova je pričakovano ponavljala podobno umazana podtikanja kot ob ICE, kako bi naj bili upokojenci žrtve SDS in Janše. Glavna tarča je Janša, ker mu vse raziskave javnega mnenja kažejo relativno zmago na volitvah.

Da se v tem spopadu z leve na vso moč laže, smo opazovali že pred letom, ko je SDS predlagala celo odstavitev podpredsednice DZ Nataše Sukič, ker je ta skupaj še z vrsto vladajočih politikov javno lagala o znižanju pokojnin za petino, ko so v parlamentu v času druge vlade Janeza Janše spremenili matematični način določanja pokojnin in ustavili postopno nižanje v primerjavi s plačami, ki je bilo pred tem uzakonjeno v času leve vlade, ki jo je vodil Anton Rop. To podtikanje je ponavljal tudi Golob, zaradi česar ga je SDS takrat pozvala k opravičilu in napovedala, da bi zaradi laganja šefa vlade lahko predlagali razpravo o nezaupnici celotni vladi. Če nižanja pokojnin v času druge vlade Janeza Janše ne bi ustavili, spremembo pokojninskega zakona so podprle vse stranke, bi bile pokojnine upokojencev danes krepko nižje: za več kot sto evro pri običajnih nizkih pokojninah in za še veliko več pri višjih pokojninah. Lažnivost podtikanjih je dokazal tudi posnetek izjave direktorja ZPIZ Marijana Papeža, ki nam razkrije, koliko smemo verjeti vladajočim politikom, denimo, Alenki Bratušek ali Robertu Golobu, celo v času, ko nismo tik pred volitvami:

Naloga Bratuškove v studiu je bila, da je morala – kot že Sukičeva lani – odvrniti pozornost od tega, kar so sami storili. Vlade doslej celo v času najhujših stisk upokojencem niso nalagale plačevanja obveznih prispevkov iz pokojnin. Še najmanj tistim z najnižjimi pokojninami. Dovolj so jih plačali že, ko so delali. Koalicija Roberta Goloba pa je to storila. Dvakrat. Z obveznim prispevkom za zdravstvo in še novim prispevkom za dolgotrajno oskrbo. Pri tem se je po vrhu pokazalo, da je lani upokojencem pobrala več kot 30 milijonov, na računu pa jim je konec leta ostalo 140 milijonov evrov, ker niso bili sposobni denarja porabiti. Ker je v vladi kaos. Še informacijski sistem ne obstaja. Storitve, za katere plačujemo, ni.

Laži o znižanju odmerne osnove z reformo leta 2012 in propagandne zgodbe Bratuškove v medijskem prostoru so za levico celo oblika uspešne propagande, ker so si medije vladne stranke podredile bolj kot kadarkoli v zgodovini, trditev vladajočih tam zaradi tega ne preverjajo in javnosti ne opozorijo na laži. Celo, ko so povsem očitne. Tolčejo pa ti mediji po opoziciji, kjer pri “preverjanjih” za netočne ocenijo celo povsem točne ocene, denimo o tem, koliko so se podaljšale čakalne vrste v zdravstvu ali kako nizka je bila zadnje leto gospodarska rast.

Še dodatno za učinkovitost propagande vladajočih skrbijo komentatorji, ko na zaslonih vidimo le preverjene novinarske kadre z leve. Na RTVS kot neodvisnega komentatorja soočenj politikov, denimo, urednika Mladine Grego Repovža, na POP TV pa ob Anžetu Božiču, Uroša Esiha in Aljaža Pengova Bitenca, ki oba slovita kot medijski trobili levih vladnih strank.

Veliki mediji nas prepričujejo, da bodo tokratne volitve spopad med SDS in Svobodo, a to nikakor ne odseva v njihovi izbiri komentatorjev. Če sodimo po tem, spopad poteka med Svobodo, SD in Levico. In morda še Resni.co.

Na povsem očitnost pristranost v kampanji se je Janez Janša odzval z opozorilom lastnikom na Češkem, da je to neugledno in da to POP TV počne z državnim denarjem, denimo, Telekoma in GEN-I:

Kje smo po čistkah in podrejanju medijev, pa nam dodatno pokaže posnetek, kako se je poslanka Svobode Tamara Vonta pogovarjala z nekoč pomembno generalno sekretarko Svobode Vesno Vuković. Najdemo ga na FB profilu Maske padajo. Ko se je v času prejšnje vlade, pojavil podoben posnetek preklinjanj in nespodobnih dogovarjanj Andreja Vizjaka in Bojan Petana, znan kot afera glupi davki, je to bilo na vrhu prispevkov POP TV in vseh največjih portalov. In to dolge tedne. Ko se zdaj enaka stvar pojavi pri Svobodi, ki vlada državi, si noben večjih medijev ne upa objaviti. Ali noče. Ali ne sme. Medijska beda.

Krožijo pa še dodatni posnetki s trditvami Vesne Vuković o Alenki Bratušek in 2TDK.

V skladu z vsebino razkritih pogovorov, kako morajo črniti opozicijo, namerava nekdanja novinarka POP TV, pozneje zaposlena v GEN-I, Tamara Vonta, tik pred začetkom glasovanj na volitvah v parlamentu razglasiti končno poročilo svoje preiskave, kako bi naj medije, ki so blizu opoziciji, financirali tudi iz državnih podjetij. Ta financirajo večino medijskih podjetij. In po vrhu gre pri opozicijskih za vsote, ki so majhne v primerjavi z nakazili države družinskemu podjetju soproga Tamare Vonte za okulistične storitve. Ali v primerjavi z nakazili družinskemu podjetju Star Solar Roberta Goloba za elektriko iz sončnih celic, kjer je denar po vrhu iz državnega Borzena, ki ga vodi Mojca Kert, nekoč zaposlena v Gen-I, na zadnjih volitvah poslancev pa je kandidirala, saj uganete, za Svobodo. Vse med brati.

Povrhu je Vonta za svetovanje, kako pred volitvami očrniti opozicijo, doslej plačala 70.016 evrov Tomažu Modicu, to je novinar, ki je bil tudi direktor podjetja Providentia. Pomaga preiskovati, kako bi naj denar iz Telekoma, ki je eden večjih financerjev vseh medijev, šel tudi bolj desnim medijem. Lahko stavimo, da v tej preiskavi ne bo nič o tem, da je sam kot direktor Providentie podpisal pogodbo, s katero je z Vesno Vuković in Primožem Cirmanom potegnil kakšnega pol milijona evrov od točno tega Telekoma. Neuradno. Uradno je vse skrito. Vukovičeva pa na vzporedno podjetje še par sto tisoč evrov od GEN-I, Gorenja, podjetja Klemna Boštjančiča… Tudi pod mizo.

O tem bodo, kot o smrti Petra Kobala, ki nenadoma ni znak represije vlade, ali o novih prispevkih s katerimi so udarili upokojence, molčali kot grob.

A je s posnetki pogovorov ušlo v javnost. In pokaže, čeprav to največji mediji na vso moč skrivajo, kako nizko gredo za ohranitev oblasti.