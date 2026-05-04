Izdaja in državni udar v Rusiji: Putina bodo zamenjali njegovi lastni ljudje

Piše: Vančo K. Tegov

Vladimirja Putina na skrivaj sovražijo njegovi najbližji sodelavci in ga bodo v naslednjem letu strmoglavili z državnim udarom, je dejal Ilja Remeslo, odvetnik, ki je prej podpiral Kremelj. Remeslo je eksplozivne izjave podal v intervjuju s Ksenijo Sobčak, znano kot »Putinovo botro«.

Remeslo je nekdanji goreč podpornik invazije na Ukrajino, za katerega velja, da ima dobre povezave z ruskimi varnostnimi službami. Izziva Putina, naj ga aretira, češ da želi biti vodja nove Rusije po »revoluciji« in da »ima določeno vlogo pri prihodnjem prenosu oblasti«, poroča britanski Daily Mail.

Remeslo o sebi pravi, da ve, kako se boriti proti Vladimirju Putinu, ker od znotraj pozna slabosti sistema, kako komunicirati z njim in kako ljudi spraviti iz njega. Za razliko od pokojnega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, za katerega sumijo, da je bil umorjen v ruskem zaporu, Remeslo prihaja iz samega sistema.

V intervjuju s Sobčakovo pravi, da bo ta nagovor uporabil za prepričevanje tistih, ki so še vedno v sistemu in se še niso odločili, ali ga bodo zapustili. »Fantje, ne bojte se ničesar, zagotovo bomo zmagali in nič se vam ne bo zgodilo.« Načrtuje ustvariti platformo, ki bo pritegnila tiste, ki se še bojijo spregovoriti proti Putinu. Remeslo, ki je bil nekoč predan propagandist Kremlja, verjame, da se bo kmalu zgodil »notranji državni udar« oziroma »revolucija« v Rusiji.

»Poslednja« Putinova proslava dneva “zmage”

Globoko sem prepričan, da bomo do konca leta 2026 ali v začetku leta 2027 doživeli globoke spremembe – propad prejšnjega sistema in rojstvo novega. V Rusiji bo prišlo do državnega udara, do revolucije. Ne bo šlo za vojaški udar, ampak za nekaj zelo tihega. Tako kot leta 1953, ko je umrl Stalin in ga je nasledil Nikita Hruščov. »Zbudili se bomo v drugačni državi,« je povedal Kseniji Sobčak. Preprosto ga sovražijo, ker jim je vse vzel. Ne morejo več uživati privilegijev, ki so jih imeli prej. V bistvu je tam že vse odločeno.

«Zagotovo ga bodo zamenjali od znotraj, zato tudi tihi državni udar. Med potencialnimi kandidati, ki bi lahko »vrgli Putina čez ramo«, so po Remeslu:

Mihail Mišustin, sedanji ruski premier,

Maksim Rešetnikov, minister za gospodarski razvoj,

Aleksej Djumin, Putinov nekdanji telesni stražar, višji svetovalec Kremlja in sekretar Državnega sveta.

Nova, postputinovska Rusija bi po njegovih besedah postala »desničarska«, z močnim gospodarstvom, v katerem podjetja plačujejo nizke davke, a uspevajo. Bila bi odprta tudi za tuje naložbe. Samega Iljo Remesla so že ob prvih javnih napadih na Putina marca letos (ko ga je označil za vojnega zločinca, lažnivca in tatu) sprejeli v psihiatrično kliniko – kar je močno spominjalo na sovjetske metode represije. Po izpustitvi je nadaljeval z ostrimi napadi na predsednika. Po nekaterih virih ima podporo tudi znotraj varnostnih služb.

Vojna agresija na Ukrajino bo pokopala Putina

Vojaški in državni aparat v Rusiji ni sposoben nenehno delovati v vojnih razmerah, še posebej ne v takšnih, ki so daleč od »posebne vojaške operacije«, kot so sprva zatrjevali. Kljub referendumom o odcepitvah in pripojitvah, ki naj bi »popolnoma uspeli«, se ruska vojska na fronti spotika. Po več kot štirih letih bojevanja je ruska vojska utrpela najhujše izgube, ki jih je katera koli večja sila doživela v konfliktu po drugi svetovni vojni. Od začetka vojne naj bi bil ubit ali hudo ranjen vsak 25. ruski moški, star med 18 in 49 let. Skupno število smrtnih žrtev naj bi preseglo 430.000. Vse to – vidno in nevidno – vodi k Putinovemu koncu.

Letošnja parada ob dnevu zmage bo ironično in poniževalno zanj postala »parada poraza«. Na njej ne bo ne najsodobnejšega ne starejšega oklepnega orožja, s katerim so se nekoč bahali. Takšne parade bi se sramovali celo v nekoč uporniškem Dagestanu, v njihovi prestolnici Mahachkali.

Tako kot pričakujemo, da se bo našim »Krajncem« vreme kmalu zjasnilo, upajmo, da se bo še prej in še bolj zjasnilo Rusom in ruskemu človeku.