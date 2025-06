Instrumentalizirano sodstvo ogroža demokracijo

Piše: dr. Matevž Tomšič

Pred kratkim je slovensko sodstvo spet demonstriralo svoja dvojna merila. Okrožno sodišče v Kranju je namreč publicista Vinka Vasleta obsodilo, ker naj bi bil domnevno razžalil levičarsko aktivistko in vodjo Inštituta 8. marec Niko Kovač. Ker je v prejšnji številki Demokracije Jože Biščak podrobno analiziral primer, naj na tem mestu samo poudarimo poanto. Obsojen je bil protirežimski avtor, ki je »grdo govoril« o pomembni pripadnici režima. Ona sama in njena organizacija sta namreč tesno povezani z aktualno vladajočo garnituro.

Večina nas, ki aktivno nastopamo v javnosti, kar pomeni, da svoje misli delimo z drugimi prek medijev ali družbenih omrežij, je bila že kdaj deležna takšnih ali pa še bistveno hujših žalitev, kot jih je vseboval inkriminirani Vasletov zapis. A večini ni niti na misel prišlo, da bi šli v tožbo. Saj je tisti z »napačne strani« slovenske politično-ideološke ločnice zelo verjetno ne bi dobili. Spomnimo se primerov, ko so ne samo žalili ljudi z desnega političnega pola, celo njegove najvišje politične predstavnike, ampak so jim grozili (spomnimo se »ubi Janšo«), a so bili storilci gladko malo oproščeni. Očitno je enim dovoljeno groziti, medtem ko se drugim – tistim, ki so ljubljenci režima – ne sme nameniti niti bolj trdih besed.

Sodstvo igra pomembno vlogo v sistemu delitve oblasti demokratične ureditve. Je namreč nosilec vladavine prava in instrument nadzora nad tistimi, ki imajo moč in vpliv v družbi. Še posebej nad tistimi, ki zasedajo oblastne pozicije. No, vsaj načeloma naj bi bilo tako. V etabliranih demokracijah je veljalo, da so pravosodni organi politično nevtralni, se pravi, da preganjajo in obsojajo storilce kaznivih dejanj ne glede na njihovo nazorsko prepričanje in politično usmeritev.

V zadnjem času pa se stvari spreminjajo, in to na slabše. Politizacija sodstva se ne dogaja samo v postkomunističnih državah, ki jim ni uspel prelom s preteklostjo, kot je Slovenija. Tu ni nikoli odšla, saj je že ves čas prisotna. Dogaja se na obeh straneh Atlantika. Tako je bil aktualni ameriški predsednik Donald Trump pred volitvami na sodišču v New Yorku obsojen zaradi obskurne zadeve, ki bi smela biti kvečjemu prekršek. Obsodil pa ga je sodnik, ki je izpričan podpornik Trumpovih političnih nasprotnikov; to pomeni, da je šlo za očiten konflikt interesov. V Evropi sodstvo posega v politični proces v starih in novih demokracijah, od Francije do Romunije. A v ZDA vsaj obstajajo sodniki različnih političnih usmeritev. Tako vrhovno sodišče s konservativno večino, ki mu je sicer tudi mogoče očitati politično delovanje (tako je denimo razveljavilo lastno razsodbo, ki je uzakonila pravico do splava), nastopa kot protiutež progresivnim sodnikom. Predmet sodne obravnave so republikanski in demokratski politiki. V Evropi pa se procesirajo v pretežni meri politiki, ki sodijo na desnico, kot so Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Calin Georgescu itd. V določenih primerih je mogoče zaznati jasno intenco, da je sodni proces in posledično obsodba v funkciji izločitve določene osebe iz političnega življenja. Na ta način se levica s pomočjo sodišč znebi svojih tekmecev.

Glede na povedano so zelo problematične zamisli, da bi uvedli nekaznovanost kot pogoj za to, da lahko nekdo zasede politično funkcijo. Ugovarjati je mogoče na čisto načelni ravni, saj je treba dopustiti možnost, da se nekdo, ki je storil nekaj nezakonitega in bil za to kaznovan, kasneje poboljša (sploh če prestopek ni bil hujši). Še posebej nevaren pa je takšen pogoj v razmerah spolitiziranega in pristranskega pravosodja. Ni naključje, da ga je pri nas predlagal podmladek največje vladne stranke, in to v času, ko tečejo sodni postopki zoper predsednika največje opozicijske stranke. Mislimo si lahko, proti komu je ta predlog naperjen.