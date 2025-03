Golobove »Potemkinove vasi« in prispevki za nov pomladni program

Piše: dr. Metod Berlec

Pod Golobovo vlado smo soočeni s fenomenom t. i. Potemkinovih vasi. To je s kulisami oz. lažnim olepševanjem realnosti.

Spomnimo. Zgodovinski mit pravi, da je ruski guverner in feldmaršal Grigorij Aleksandrovič Potemkin dal konec 18. stoletja na opustošenih ozemljih ob bregovih reke Dneper, ki jih je osvojil, postaviti kulise vasi med obiskom svoje ljubice, razvpite carice Katarine Velike. S tem je želel doseči, da bi v njenih očeh dvignil pomen na novo osvobojenih ozemelj, ki jih je s svojo vojsko po hudih bojih iztrgal iz rok Osmanskega cesarstva. Podobno skuša vladajoča koalicija z zavajanjem in lažmi med ljudmi ustvariti vtis, da je stanje v naši državi boljše, kot je v resnici. Pri tem jim nekritično in lakajsko asistirajo večinsko levi mediji, ki do Golobove vlade niti približno niso tako kritični, kot so bili do prejšnje Janševe. Zato smo iz tedna v teden priča lažem in zavajajočim informacijam o zmanjšanju čakalnih vrst v zdravstvu, zavajanju, da se javni dolg v državi znižuje, zavajanju o množični graditvi javnih stanovanj, laži glede izvajanja reform in še bi lahko naštevali. Hkrati nas zasipajo z različnimi rumenimi novicami na spletnih portalih in družbenih omrežjih, ki ljudi odvračajo od resnega razmisleka, in ustvarjajo »gradove v oblakih«.

Na drugi strani smo bili v organizaciji Katedrale svobode pod vodstvom Petra Jambreka (intelektualnega naslednika nekdanje Nove revije) priča predstavitvi skoraj 900-stranske elektronske knjige (zbornika) Soglasje za zgodovinski trenutek − Novi prispevki za slovenski pomladni program. Pri tem je skupna ugotovitev uredniškega odbora (Peter Jambrek, Ernest Petrič, Alenka Puhar, Dimitrij Rupel, Ivan Štuhec, Žiga Turk in Tomaž Zalaznik), da smo se po političnih spremembah v ZDA znašli »v nekem posebnem stanju zgoščenega zgodovinskega časa, prelomnega časa,« ki je primerljiv s časi, ki so Slovence in Slovenijo opredeljevali v letih 1848, 1914−1918, 1940−1945 in 1987−1992. Podobno kot so intelektualci s 57. številko Nove revije leta 1987 pripravili prispevke za slovenski nacionalni program, tako sedanji zbornik prinaša odlične analize totalitarne preteklosti, vpogleda v sedanje stanje in usmeritve, predloge, kako se soočiti s prihodnostjo. Z željo, da državljanom Slovenije, ki imajo v svoji republiki ustavno oblast in jo izvršujejo z volitvami, podajo/podamo obrazložen in pošten pogled na preteklost, sedanje stranpoti in izzive ter prihodnost slovenske nacionalne države. Ta pa je v temelju ogrožena, saj smo zabredli v demografsko zimo. Z alarmantno nizko rodnostjo …