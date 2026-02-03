Golobov mačkon Pečečnik

Piše: Peter Jančič

Joc Pečečnik je zaradi neverjetno sluzavega poskusa propagandne pomoči Robertu Golobu v volilni kampanji odletel z vrha kluba slovenskih podjetnikov. Zgodilo se je skoraj takoj po tem, ko je morala vlada preklicati 40.000 evrov težko reklamno kampanjo o svojih uspehih, ki bi si jo vladne stranke iz državnega proračuna pred volitvami plačale v medijih. Ko so morali zaradi ogorčenja javnosti to preklicati, je z “uspehi” Goloba udaril Pečečnik.

Končalo se je tako:

Razlog za odstop je bilo sporočilo, ki sem ga presunjen bral v sredo zvečer. Kaj tako bebavega še nisem dobil. Pa imam veliko izkušenj:

“Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, v prilogi vam pošiljamo pismo predsednika SBC Joca Pečečnika v zvezi z zakonom o udeležbi delavcev pri delitvi dobička, v katerem je med drugim poudaril: “Aktualni predsednik vlade Robert Golob je tukaj presegel vse dosedanje predsednike vlad in ministre. Zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shemo delniškega nagrajevanja zaposlenih so obljubljale vse vlade od leta 2006 naprej. Torej 20 let! In sta po 20 letih svoje naredila gospodarski minister Matjaž Han in državni sekretar Matevž Frangež, pa tudi to ni bilo dovolj. Ob skeptičnem finančnem ministru Klemnu Boštjančiču in zgoraj naštetih preprekah in nasprotnikih je na koncu pravo stvar vendarle naredil predsednik vlade Golob.” Vabljeni k branju in objavi pisma. Hvala in lep pozdrav, PR SBC”

V sporočilu Pečečnika o fenomenalnem uspehu Hana, Frangeža in Goloba (ob menda skeptičnem Boštjančiču) nič ni bilo res. Celo to, da so po letu 2006 vse vlade samo obljubljale zakon o delitvi dobička zaposlenim in je šele zdaj Golobu s Hanom uspel ta menda herojski dosežek, je neresnica. Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku je bil v parlamentu izglasovan leta 2008, v času vlade Janeza Janše (SDS). Razglasil ga je Danilo Türk tako:

Da te na laži ujamejo v prvem stavku, je velik propagandni dosežek. Če je to bilo poročno darilo Joca Pečečnika Robertu in Tini, bil je v izbrani družbi posebej povabljenih podjetnikov, ki so blizu šefu Svobode, na znameniti zasebni poroki, je to bilo eno najbolj bednih. Sprožilo je proteste podjetnikov, ki so člani tega kluba in že naslednji dan sem dobil dodatno sporočilo, da hvalnice Golobu prvič nisem dobil v imenu SBC ampak le v imenu Pečečnika. Tako: “Pojasnjujem, da pri mojem včeraj poslanem pismu medijem o delu vlade Roberta Goloba ne gre za uradno stališče SBC – Kluba slovenskih podjetnikov in njegovih članov, pač pa za moje osebno mnenje, s katerim se nekateri člani ne strinjajo. Jaz svojega stališča nisem spremenil.“

Pečečnik je zdaj le še sam vztrajal pri tem, da po letu 2006 nobena vlada ni naredila nič za zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, čeprav je bil tak zakon uzakonjen leta 2008 v času vlade Janše, podpisal pa ga je predsednik DZ France Cukjati. Tudi ta podrobnost je pomembna. Zakonov pri nas ne sprejemajo vlade. Zakonodajalec je parlament in nikakor vlada ali njen šef. V DZ najnovejši zakon o udeležbi delavcev pri dobičku tudi še ni sprejet. Pečečnik je zamočil celo to. Celo če bo sprejeto, pa ne bo za tokratno vlado. Kako se bi delilo po novem, Golobovi določajo za prihodnjo vlado, ko sami v štirih letih niso naredili nič. Pa to še ni bilo vse. Novinarka Financ Petra Sovdat je objavila še nenavadno sms sporočilo, ki ji ga je poslal že pred prvim pismom medijem v imenu vseh podjetnikov. Tako ji je pisal:

»Kje si ti mačka? Nič več ne težiš s svojimi vprašanji? Maš naslovnico zame da pohvalim Goloba?« Podpis: Joc Pečečnik, predsednik, SBC, Klub slovenskih podjetnikov.

A pri Sovdatovi ni “upalilo”. Še huje, pozneje ga je namočila z objavo nenavadne komunikacije. Zakon pri nas podjetnikom prepoveduje prispevke za kampanje ali financiranje strank, celo zastonjskih daril ali popustov ne smejo dati. Nič iz računov podjetij. Le iz zasebnih žepov lahko. To so uzakonili z leve, gre za ena najbolj socialističnih zakonodaj na Zahodu sploh. Zaradi takšne ureditve zakonskega onemogočanja vpliva podjetnikov na politiko smo nedavno imeli afero hamburger, ko je soustanovitelj propadlega prodajalca hamburgerjev Lars & Sven Primož Novak, ki je razočaran nad premierjem Golobom prestopil k Demokratom Anžeta Logarja, uporabil enega od svojih FB profilov že zaprtega posla za promocijo Demokratov. V primerjavi s Pečečnikovo reklamo za Goloba v imenu celotnega kluba slovenskih podjetnikov je bila kršitev Novaka kot mozoljček ob supernovi. A, ko je šlo za Novaka so največji mediji padali v nezavest. POP TV in RTV Slovenija sta priredila celo simultano soočenje Logarja z besno Niko Kovač, kako smo ravno priča koncu sveta.

Pri neskončno večji zlorabi Pečečnika pa obe največji televiziji nista prirejali simultanih pogovorov s premierom Golobom, ki bi moral novinarjem in opoziciji pojasnjevati, kaj zanj počne njegov maček Pečečnik.

A tokrat niso bili tiho podjetniki, ki na predvolilne manipulacije ne nasedejo tako kot naivni (če smo dobrohotni) uredniki in novinarji največjih medijev, v katerih je Golob izvedel več političnih čistk. In Golobov mačkon Pečečnik je skupaj s celotnim upravnim odborom SBC poletel. Zaradi tega propagandnega dosežka:

Vsaj to, da slovenski podjetniki niso priplavali po kisli juhi, po kateri plavajo številni mediji, je dobra vest. Sposobne podjetnike, ki niso izgubili pameti in dostojanstva, potrebujemo. Od tega, kako spretno bodo vodili podjetja in ustvarjali dobičke in kako pametno jih bodo investirali za dodaten razvoj (in ne le v porabo in delitev), je namreč odvisno, kako bomo živeli mi vsi, naši otroci in vnuki.

Da o Golobovih mačkonih in novinarskih muckah ne govorimo.