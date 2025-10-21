Evropa – kam greš?

Piše: Keith Miles

Mnogi se sprašujejo o smeri Evropske unije. Pod vodstvom Ursule von der Leyen se ni ravno razveselila. To ni preveč presenetljivo, saj je bila kot nemška obrambna ministrica kljub številnim prejšnjim ministrskim imenovanjem neuspešna. Ker je Nemčija največja država v EU, je slabo stanje nemških sil in do nedavnega pretesno prijateljstvo z Rusijo Evropo nevarno oslabilo pred rusko agresijo.

Pred približno 18 leti sem na Slovenskem strateškem svetu za gospodarski razvoj predstavil kratek članek o demografskih trendih v Evropi in zlasti v kontekstu gospodarskega načrtovanja v Sloveniji. Preprosta matematika je izračunati število upokojencev čez 50 let na podlagi števila otrok, ki so živeli v določenem trenutku. To se seveda nekoliko spremeni zaradi priseljevanja in izseljevanja. Iz rodnosti je mogoče izračunati tudi število delovno sposobnih ljudi, ki bodo preživljali upokojence. Jasno je bilo, da se bo razmerje odvisnosti – število upokojencev in otrok v primerjavi z delovno aktivnimi – vedno slabšalo. Jasno je bilo tudi, da se bo število podpornikov v primerjavi s tistimi, ki jih podpirajo, zmanjševalo tako zelo, da bi postalo nevzdržno, razen če se ne bo močno povečalo premoženje tistih, ki plačujejo za vzdrževane osebe. To poročilo je prejela Janševa vlada, ki je kmalu zatem izgubila oblast. V njihovo čast, ko so se nekaj let pozneje vrnili na oblast, so poskušali rešiti problem. Vendar so bili ukrepi vlad v Evropi na splošno premajhni in prepozni. Madžarska vlada je poskušala spodbuditi rodnost, vendar je to kljub spodbudam počasi prineslo rezultate. Tako imenovana stopnja nadomestitve rodnosti za ohranjanje ravni prebivalstva je 2,1 otroka na žensko. Vendar pa zaradi napredka v medicinski znanosti prebivalstvo živi dlje in bo v večini evropskih držav še naprej raslo do leta 2030 do 2040, nato pa se bo zmanjšalo. Jasno je, da bi priseljevanje lahko ohranilo število prebivalcev, vendar ta pojav že povzroča družbene napetosti, kjer je število priseljencev pretirano.

Vsi v srcu vemo, da je eden ključnih dejavnikov, ki povzročajo ta trend, degradacija družinske enote na nižji status kot v preteklosti. V preteklosti je bila najvišja čast vzgajati družino, vloga matere pa je bila zelo cenjena, ne nazadnje tudi zato, ker je bila prva vzgojiteljica otrok. Čeprav je prav, da imajo ženske enake možnosti kot moški, ni prav, da se podcenjuje zelo pomembna vloga matere in družin.

Po mojem mnenju se mora EU vrniti k prepričanju v družino kot temelj družbe, k trojici družina, vera in država. Njeno neomajno prizadevanje za izgradnjo centraliziranega imperija povzroča vse več težav. Ne le z demografskimi, ampak tudi z ekonomskimi in monetarnimi vidiki. Schengenski načrt je praktično mrtev, ker omogoča nezakonito priseljevanje in preprosto gibanje kriminalcev. Skupna obramba obstaja le prek Nata, ki ga je EU do neke mere spodkopala s svojo propagando, da je EU prinesla mir v Evropo. Ta propaganda ni bila le napačna, ampak je spodbujala države k zmanjšanju obrambnih izdatkov.

Kar zadeva finančne in poslovne zadeve, so se birokrati v Bruslju osredotočili na vse več predpisov, kar počasi duši poslovne inovacije. Ni presenetljivo, da EU nima svetovnih visokotehnoloških velikanov. Inovacije potrebujejo svobodo, ne pa vrnitve k birokratskim socialističnim metodam. Zakaj nobena univerza iz EU ni med prvimi tridesetimi na svetovni lestvici? Kar zadeva gospodarstvo, številne države presegajo zgornjo mejo 60 odstotkov razmerja med dolgom in BDP, ki jo je prvotno določila EU, večina držav pa presega cilj 3-odstotnega proračunskega primanjkljaja. Prav tako večina ne doseže zahtevanega ciljnega zneska izdatkov za obrambo. Večina politikov ve, da moramo zmanjšati vladne izdatke, razen za povečanje obrambe. Večina ve, da je industrijska in poslovna rast ključnega pomena, vendar jim primanjkuje volje za zmanjšanje pravil in predpisov. Večina ve, da preveč ljudi zaposluje država namesto zasebna podjetja, in večina ve, da suženjska predanost hitremu doseganju neto ničelnih podnebnih politik negativno vpliva na splošno blaginjo. In večina ljudi ve, da če se želi Evropa vrniti v dinamično družbo, kakršna je bila nekoč, mora opustiti socialistične ideje in se vrniti k veri v družino, vero in državo.