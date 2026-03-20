(SRAMOTNO IN ŠKANDALOZNO) Državljanom so vladajoči Golobnjaki poslali pismo laži

Piše: dr. Vinko Gorenak

Moderni časi so pač taki, da klasičnih pisem, ki bi jih posameznik pisal posamezniku, ni več. Tudi sam ne vem, kdaj sem prejel zadnje tako pismo. Tudi zato se pošta danes ukvarja z vsem mogočim, še najmanj z dostavljanjem pisem, za kar je bila v osnovi ustanovljena.

Toda moderni časi so pač taki, da se zgodi tudi to, da v poštnem nabiralniku najdeš pismo, ki ti ga je nekdo poslal. Sam sem namreč pred dnevi v poštnem nabiralniku našel pismo, brez kuverte seveda, ki mi ga je poslal šef »Golobnjaka«. No, poslal ga je vsem državljanom, torej ste ga prejeli tudi vi.

Razumen človek se seveda vpraša, zakaj je prejel pismo predsednika vlade. Tudi sam sem si postavil to vprašanje.

V času njegovega vladanja imam nižjo pokojnino, kot bi jo imel, če bi vladanje nadaljeval Janez Janša. V času njegovega mandata čakam na zdravnika specialista že leto dni, čeprav mi je njegova koalicijska stranka obljubljala, da bom prišel do zdravnika specialista v 30 dneh. V času njegovega mandata plačujem obvezni prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pred tem pa je bila to moja prostovoljna odločitev. V času njegovega mandata plačujem prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki je preprosto ni. Javna RTV, ki jo prisilno plačujem, je prepovedala oddajo Tarča, ki je bila do Goloba kritična, in je zato ne morem videti in še bi lahko našteval.

Kako naj si torej pomagam s pismom, ki mi ga je poslal šef »Golobnjaka«? Seveda sem ga spravil – do trenutka, ko pišem ta prispevek, s katerim nekako odgovarjam prav šefu »Golobnjaka« Golobu. Takoj zatem pa bo njegovo pismo romalo tja, kamor gre še cesar peš. Toda še tam njegovo pismo ne bo praktično uporabno, saj je na vaše stroške spisano na debelem in gladkem papirju, ki v tistem najmanjšem prostoru v praksi pač ni uporaben.

Torej, spoštovani šef »Golobnjaka«, dovolite mi nekaj odgovorov in vprašanj na vaše pismo, ki ste mi ga poslali.

Pravite, da preganjate korupcijo v zdravstvu. Mene pa zanima, zakaj sami izvajate koruptivna ravnanja, pri čemer mislim na dopustovanje pri Subotiču, nezakonite zahteve po čiščenju »janšistov«, dopustovanje na Ugljanu, da ne naštevam naprej.

Pravite, da ste dvignili pokojnine in znižali položnice v domovih za starejše. Zanima me, zakaj se je moja pokojnina letos zvišala za 4,2 odstotka, če pa vi ne bi posegli v zakon, bi se zvišala za 5,2 odstotka? Pojasnite mi, prosim, zakaj za ostarelega svojca v enoposteljni sobi v domu za starejše plačujem več, kot sem prej? Prosim, povejte mi, zakaj moja 85-letna sorodnica plačuje prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki je nima?

Pravite, da volivci ne smejo dopustiti, da si desnica podredi sodstvo, policijo in medije. Prosim, pojasnite mi, zakaj ste na čelo NPU postavili Darka Muženiča, ki ne preiskuje vaših balkanskih energetskih poslov niti bančnega računa v Romuniji; zakaj ne preučuje 100.000 evrov, ki ste jih nakazali Vesni Vuković? Pojasnite mi, kako je v času svobodnega novinarstva mogoče, da ste preko depolitiziranih šefov na RTV prepovedali predvajanje oddaje Tarča, ki je bila do vas kritična? Morda so to naredili sami, da bi ugajali vam.

Pravite, da ste povišali plače, dobički podjetij pa so rekordni. Pred volitvami 2022 ste dejali, da bomo po gospodarskih kazalcih v dveh vaših mandatih dohiteli in prehiteli Avstrijo. Današnja realnost je taka, do so nas po neto plačah zaradi vaših visokih davkov dohiteli Hrvati, gospodarstveniki pa opozarjajo, da bi nas nadaljevanje vašega vladanja pripeljalo do tega, da bi nas v nekaj več kot desetih letih dohitela ali prehitela celo Albanija. Ne, vaše pismo je poskus »natega« volivcev in nič drugega. Upam, da vam ne bodo nasedli.