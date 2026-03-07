Dosežki »Golobnjaka« – 70. del: Vse za ilegalne migrante in nič za bolne otroke

Piše: Dr. Vinko Gorenak

V zvezi z ilegalnimi migranti sem zasledil naslednje podatke: »Če nezakonito vstopite v Singapur, dobite 6 mesecev zapora, če nezakonito vstopite v Rusijo, dobite 2 leti zapora, če nezakonito vstopite v Indijo, dobite 5 let zapora, če nezakonito vstopite v Pakistan, dobite 10 let zapora, če nezakonito vstopite v Severno Korejo, vas čaka tudi smrtna kazen. Če pa nezakonito vstopite v Evropo, vas čakajo brezplačna nastanitev, zdravstvena oskrba, izbrana hrana in še kaj.«

Vsemu, kar danes najdete v medijih, seveda ne kaže verjeti. Nekateri podatki so tudi zelo težko preverljivi. Tudi zato sem uporabil umetno inteligenco, ki mi je dala enake rezultate.

Bolj preverljivi pa so seveda domači, zlasti finančni podatki. Dve vladi, Šarčeva in Janševa, sta za ilegalne migrante namenili dobrih 23 milijonov evrov. Golobova vlada pa skoraj 170 milijonov evrov. Več kot zgovorna podatka.

Dejansko je to tudi logično. V koalicijskem dogovoru za obdobje 2022–2026 so v »Golobnjaku« zapisali, da bodo odstranili žično ograjo na meji, in to do konca leta 2022. S tem so dali jasno vedeti vsem ilegalnim migrantom, da so v Sloveniji dobrodošli.

Posledično so seveda razumljivi tudi naslednji podatki. V Slovenijo je leta 2019 ilegalno vstopilo 16.099 ilegalnih migrantov (Šarčeva vlada), leta 2020 14.592 (Šarčeva in Janševa vlada), leta 2021 10.198 (Janševa vlada), leta 2022 32.042 (Janševa in Golobova vlada), leta 2023 60.587 (Golobova vlada) leta 2024 46.192 (Golobova vlada), leta 2025 do septembra 16.116 (Golobova vlada).

Poglejmo še izpolnjevanje koalicijskih zavez, da bodo do konca leta 2022 odstranili vso žično ograjo z meje s Hrvaško. To se seveda niti slučajno ni zgodilo. So pa zato v ta namen zapravili veliko denarja. Na poslansko vprašanje poslanca Antona Šturbeja je minister za notranje zadeve Branko Zlobko konec leta 2025 odgovoril takole: »Ministrstvo za notranje zadeve je dne 4. 4. 2023 sklenilo pogodbo za odstranitev 143,4 km panelne ograje. Na dan 1. 1. 2025 je bilo odstranjeno 85,3 km panelne ograje, na dan priprave odgovora pa 115,6 km panelne ograje. Na meji ostaja še 22,9 km postavljene panelne ograje. Za dejavnosti, povezane z odstranjevanjem tehničnih ovir, smo plačali 4.470.439 evrov.« Jasno je torej, da so govorili eno, delali pa drugo.

Naj omenim še en biser, povezan z ilegalnimi migranti. Slovenija je 21. 10. 2023 ponovno uvedla mejni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Toda ne na vseh mejnih prehodih, ampak samo na tistih večjih – na tistih manjših mejnega nadzora ni uvedla. Uradni razlog za ponovno uvedbo mejnega nadzora na samo večjih mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko je »povečana teroristična ogroženost Slovenije in držav EU«. Razumi, kdor more. Notranje ministrstvo je uvedlo ponovni nadzor samo na največjih mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko, na manjših prehodih pa sploh ne. Iz tega bi lahko sklepali, da potencialni teroristi v Slovenijo in EU prihajajo samo čez večje mejne prehode, verjetno v dragih vozilih z vozniki, sedijo na prvem desnem sedežu, na glavi imajo karirasto ruto, v rokah pa brzostrelko.

Ko je poslanec Anton Šturbej leta 2025 takratnega notranjega ministra Boštjana Poklukarja vprašal, koliko potencialnih teroristov so policisti prijeli na meji, je dobil odgovor, da nič.

Kdo je tu nor? Policija policiste namešča na velike mejne prehode, kjer potencialnih teroristov seveda ni, na zeleni meji pa nima dovolj policistov, ki bi zaustavljali ilegalne migrante. Mogoče je pa to cilj »Golobnjaka«. Torej: vse za ilegalne migrante in nič za bolne otroke, za katere bomo še naprej zbirali prostovoljne prispevke in zamaške.