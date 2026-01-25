Dosežki »Golobnjaka« – 67. del: Politično se »obglavljajo«

Piše: Dr. Vinko Gorenak

Konec preteklega leta je bil zaznamovan z »obglavljanjem« takih in drugačnih likov, od kipov do resničnih političnih osebnosti – te so bile »obglavljene« v prenesenem pomenu besede, seveda.

Miroslav Pačnik je naredil to, kar bi morala že zdavnaj narediti država; fizično je »obglavil« kip zločinca Tita v Velenju. Slovenija je praktično edina država nekdanjega socializma, ki na svojem ozemlju še ima kipe komunističnega zločinca, česa podobnega ne boste našli praktično v nobeni drugi državi nekdanjega socializma. Pačniku menda grozi večletna zaporna kazen. Mogoče v Sloveniji, na ESČP pa zagotovo ne.

Nataša Pirc Musar je politično »obglavila« šefa KPK Roberta Šumija tako, da ga noče več videti na vrhu KPK. To bi bilo še sprejemljivo, če bi pojasnila, zakaj se je tako odločila. Toda kaže, da namerava na čelo KPK postaviti Katarino Sternad Bervar, svojo osebno prijateljico, bolj znano po tem, da je pisala navodila ilegalnim migrantom, kako naj pridejo v Slovenijo. Že pred časom jo je predlagala za položaj varuhinje človekovih pravic, a v DZ ni bilo podpore. Na mesto šefice KPK pa jo lahko imenuje sama.

Vladimirja Prebiliča in njegovo stranko Prerod je politično »obglavil« kar Milan Kučan, ki je dejal, da ni čas za drobljenje glasov na levem političnem polu. Kučan je preračunljivo ugotovil, da je zanj uspešnejši »potrčko« Robert Golob, kot bi bil verjetno Vladimir Prebilič.

Direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto in ljubiteljica politike Roberta Goloba Milena Kramar Zupan je iz političnih razlogov »obglavila« enega najboljših zdravnikov kirurgov Gregorja Kavčiča. Vrgla ga je na cesto. Nekaj dni zatem pa so iz iste novomeške bolnišnice – menda na zahteven kirurški poseg – v privatno ustanovo poslali pacienta, ki ga niso bili usposobljeni oskrbeti. V privatni ustanovi pa ga je oskrbel ta isti zdravnik Gregor Kavčič, ki so ga iz političnih razlogov »obglavili« v bolnišnici v Novem mestu.

Nekateri pa se bodo politično »obglavili« kar sami. Med politično »samoobglavljene« lahko štejemo vse tiste politične stranke, ki bodo na volitvah dobile manj kot štiri odstotke glasov.

Matej Tašner Vatovec pa se je po Mihi Kordišu očitno odločil politično »obglaviti« Levico. Prvič v zgodovini slovenskega parlamentarizma se je namreč zgodilo, da je vodja poslanske skupine neke politične stranke med mandatom prestopil v drugo politično stranko, kar je Matej Tašner Vatovec naredil s prestopom iz Levice v SD. Ali bo to pomenilo politično »obglavljenje« Levice do te mere, da ne bo prišla v DZ, bomo še videli.

Urška Klakočar Zupančič, predsednica DZ, pa je očitno trn v peti Roberta Goloba. Želi jo politično »obglaviti«, pa še ne ve, kako. Že nekajkrat se je je hotel znebiti, a ni bil uspešen. Vse kaže, da se je sedaj odločil, da jo politično »obglavi« s tem, da je ne uvrsti na kandidatno listo Gibanja Svoboda ali pa jo da na neizvoljivo mesto. Tega se očitno zaveda tudi sama in nič nenavadnega ne bi bilo, če bi prestopila v Levico. Povsem mogoče je, da bi ji sledile ekstremistke Lena Grgurevič, Tamara Vonta, Janja Sluga, Sara Žibret in še kdo. To bi Goloba in Gibanje Svoboda precej oslabilo, Levica pa bi verjetno ostala v DZ.

Ustavno sodišče je razveljavilo najpomembnejši člen zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je prepovedoval delo zdravnikov pri zasebnih ponudnikih zdravstvenih storitev. Mirno lahko rečemo, da je ustavno sodišče »obglavilo« najpomembnejšo reformo »Golobnjaka«.

Morda še najpomembnejša stvar političnega »obglavljanja«. Ljudstvo je na referendumu politično »obglavilo« ne le Roberta Goloba, ampak celoten »Golobnjak«, ki sebi pravi koalicija, s tem da je razveljavilo škodljiv zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.