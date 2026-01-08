Dokaz političnega diletantstva, pravnega neznanja in ideološke zadrtosti

Piše: dr. Metod Berlec

Odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je tik pred božičem razveljavilo ključni člen Golobove t. i. zdravstvene reforme, predstavlja enega najresnejših političnih udarcev tej vladi doslej. »Reforma«, ki jo je predsednik vlade Robert Golob populistično razglašal za temeljni premik v slovenskem zdravstvu, je padla prav na točki, ki jo je vladajoča levičarska koalicija najbolj izpostavljala – na strogi ločitvi javnega (beri državnega) in zasebnega zdravstva ter omejitvi popoldanskega dela zdravnikov. Celo ustavno sodišče torej, ki je izrazito levo usmerjeno, je moralo ugotoviti protiustavnost dela zakona. To daje odločbi vsaj neko težo in slabi argument vlade, da gre samo za tehnično korekcijo ali napačno interpretacijo. Sodišče je vladi jasno sporočilo, da je poseg v pravico do svobodne izbire zaposlitve pretiran, nesorazmeren in pravno nevzdržen. Pri tem vlada ni dokazala, da bi cilje lahko dosegla z milejšimi ukrepi – kar pomeni, da je šla po najtrši, povsem levičarsko navdahnjeni ideološki poti.

Pri tem je treba poudariti, na kar opozarja naša novinarka Vida Kocjan v Fokusu, da Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) za zdaj ni padel v celoti. Sodišče namreč ni razveljavilo prepovedi dela prek statusa samostojnega podjetnika (s. p.) znotraj javne mreže. Ta del ostaja v veljavi. Nadalje se ustavni sodniki niso izrekli o vseh spornih členih, ki jih je cela vrsta. S presojo novele ZZDej bodo nadaljevali. Na podlagi tega so v vladi in koaliciji poudarili, da je sodišče v pomembnem delu podprlo njihove cilje in da to ni nezaupnica »njihovi zdravstveni reformi«. Na slednje se je nekritično oprla tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ko je zatrdila, da ne namerava odstopiti z mesta ministrice, saj naj odločitev ustavnega sodišča ne bi bila naperjena zoper njeno delo in ne pomeni nezaupnice. Podobno je ponavljal Golob. Kot običajno je vse razumel po svoje in razlagal, da je »sodišče razumelo vladna stališča« in da so dobili »usmeritve za boljše rešitve«. Kdaj in kako bodo to popravili, seveda ni pojasnil.

Kako bo odločitev ustavnega sodišča vplivala na predvolilno dinamiko, še ni mogoče napovedati. Večina političnih komentatorjev meni, da to vladi ne koristi. Drugi so mnenja, da ustavno sodišče s to odločitvijo pravzaprav rešuje Golobovo vlado, saj bi se v primeru, če bi taka zakonodaja obveljala, javno zdravstvo zaradi bega zdravnikov v zasebno zdravstvo popolnoma sesulo. Dobesedno propadlo. Nedvomno t. i. zdravstvena reforma Golobove vlade, ki naj bi bila dokaz odločnosti in vizije vladajočih, postaja dokaz političnega diletantstva, pravnega neznanja, ideološke zadrtosti in pomanjkljivega strokovnega znanja. Vse za všečnost levičarskim skrajnežem, pocestnim ludistom, ki jih simbolizirajo samooklicani glasniki ljudstva pod vodstvom levičarskega postopača in bleferja Jaše Jenulla.