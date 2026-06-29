Damjan Murko in državno financirani bleferji

Piše: Ddr. Štefan Šumah

Malce čudno boste pogledali, ko boste prebrali, da sem fan Damjana Murka. Ja, priznam, njegov fan sem. Občasno na kakšnem lokalnem radiu slišim kakšno njegovo pesem; njegova glasba gre v uho, njegove pesmi imajo zanimiva, provokativna besedila in navdušujejo množice, toda o njihovi kakovosti ne bi razpravljal, ker za to nimam ustreznih kvalifikacij. Sam sicer poslušam čisto drugačne zvrsti, predvsem stari rock (nekateri pač, kar se glasbe tiče, še vedno živimo v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja), pa vendar sem njegov fan!

Očitno dela za to, da živi, in živi za to, kar dela. Je umetnik in od umetnosti živi. Ljudje to prepoznajo. Ni blefer! Tudi norčevanje iz samega sebe je v tem kontekstu del umetnosti. Ali gre pri tem za popkulturo ali narodnjaštvo, ni pomembno, zato pustimo ob strani, kakšen umetnik je. Dejstvo je, da je umetnik, in kar je še pomembneje – je umetnik, ki živi od svojega dela. Zagotovo za svoje delo ne bo nikoli dobil nobenega visokega kulturnega priznanja, njegove pesmi pa bodo utonile v pozabo kmalu po tem, ko bo prenehal nastopati. Imel pa bo ob koncu svoje kariere veliko zadoščenje; nikoli ni zaprosil za državno pomoč ali subvencije in država njegove umetniške poti ni podprla tako, da bi mu plačevala prispevke. Njegovo umetnost so prepoznali ljudje! Pripravljeni so jo plačati in to je edino, kar šteje.

Zato takrat, ko za nekatere umetnike, ki so prisesani na državne jasli, rečemo, da je njihova umetnost na ravni Damjana Murka, s tem žalimo Damjana Murka. Mogoče je njihova umetnost res na ravni kakšnega Murkovega hita, vendar pa Murko živi od svojega dela – plačuje ga trg. In on točno razume verz iz stare Domiceljeve pesmi Joj, mami, pankerji grejo: »Muzka ni politika, muzka je zabava …«

Kar same po sebi se mi pojavijo primerjave Damjana Murka z nekaterimi našimi umetniki – slikarji, raperji, performerji –, ki bi bili brez obilnih subvencij obsojeni na počasno hiranje in smrt od lakote, če bi s svojimi umetniškimi deli hoteli preživeti na trgu. Kdo bi bil za slike Pujse Pepe ali pobarvanke politično najbolj izpostavljenega levičarsko-aktivističnega slikarja pripravljen plačevati vsote, s katerimi bi si slikar lahko zagotovil dostojno preživetje, ne glede na svoj akademski naziv? Samo država, preko njegovih levičarskih prijateljev. Je pesem nekega raperja Bodi dober, bodi kul, ki mu prispevke plačuje država, bolj kakovostna kot pesem »Murko ima pa majhnega«? Dvomim. Mogoče za levo kulturniško smetano, ki je vedno »in«, zame ne. Množice pa vidijo razliko in so za to, da vidijo nastop drugega, pripravljene plačati, za prvega pač ne. Pa naj mi nekdo iz te leve kulturniške smetane razloži, zakaj bi (kaznivo) uničevanje slovenske zastave ali dojenje psa imelo večjo kulturno vrednost od verzov »Moja balirka po travniku dirka, malo poskakuje, ko hribe premaguje« Žejnega Karla. Sam ne vidim neke bistvene razlike, razen da bi bilo prvo, če bi bili v pravni državi, kaznovano in ne nagrajeno.

In ko je umetnik enkrat odvisen od državnega denarja, ni več umetnik, pač pa državni uslužbenec (Javier Milei). Zato ne primerjajmo več raznih kvaziumetnikov na državnih jaslih z Damjanom Murkom – niso na njegovi ravni!

Naj bo še več »pravih« Damjanov Murkov v naši umetnosti, bleferje pa je treba odklopiti od državne infuzije. Gremo, Murko, »po-po-poženi mrcino«!