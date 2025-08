Dajmo več, da dobimo manj

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Vsi državljani, dodatno pa še vsi delodajalci, ta mesec prvič državi za prejšnji mesec plačujemo nov davek v višini odstotka plač, ki ga je uvedla koalicija Svobode, SD in Levice. Sam, ker sem sam sebi delodajalec, plačam dva odstotka plače.

Povišanje obdavčitve je seveda krepko višje od le odstotka ali dveh. Prejšnja vlada je uzakonila, da mora država dodatno poskrbeti za starostnike, a z denarjem, ki smo ga v proračun že prispevali. Ta, ki nam zdaj vlada, je sporočila, da je to nezaslišano in nemogoče in nam je uvedla nov davek. Proračunsko porabo pa je hkrati zadnja leta povišala še krepko bolj od tega, kar moramo zdaj dodatno plačati.

Višji davki, po katerih se bo v zgodovino vpisala sedanja vlada, so priložnost za dodatne zaslužke oblasti, njihovih svetovalcev, nevladnih organizacij in izvajalcev vseh vrst. Resne skrbi za tiste, ki bi jim država dodatne usluge morala zagotoviti že pred tremi leti, pa še ni opaziti. Pri tem se, poročajo mediji, zatika celo na ravni informacijskega sistema. Pa čeprav po novem odstotek pokojnin za to, da bi vlada bolje skrbela zanje, plačujejo celo upokojenci sami.

Iz pokojnin, iz katerih se doslej davki in prispevki niso plačevali. Razen nov državni davek za dodatno obvezno zdravstveno zavarovanje ob običajnem obveznem, ki ga je tudi uvedla sedanja vladna koalicija.

Vsi vemo, kako gre z državno pomočjo. Tudi pri starostnikih. Daš sto evrov in za to dobiš nazaj 80 evrov pomoči ali še manj. Ostalo poberejo posredniki za odločanje, analiziranje in urejanje. Za jahte in vikende. Višji kot so davki, lepše jim gre. Povrhu pomoč s pomočjo države dobijo bolj tisti, ki so “naši”. Ki se znajdejo. In manj tisti, ki niso naši. In ki so dlje od prestolnice.

Za tiste druge zmanjka celo osebnih zdravnikov in zobozdravnikov. Čeprav zanje plačujejo obvezno in dodatno obvezno “zavarovanje” državi.

Državna posredovanja niso spiritualna le v podjetništvi. Kjer moramo vsi dati, da dobijo milijonska državna darila “pravi”. Perspektivni Hanovi.

Manj konkurenčna pa so zaradi višjih davkov in takšne politike vsa naša podjetja mednarodno, država pa manj zanimiva za investitorje, ker odira.

Dolgoročno to, da nas država danes bolj lupi, seveda pomeni, da bo v prihodnosti manj denarja za starostnike, pokojnine, socialno varnost.

A to vladajočim ni mar. Težave bodo šele v prihodnosti in doletele bodo prihodnje vlade. In ne tokratne, ki ji gre le še za največ en mandat.

No. Niti za to ne.

Imamo sistem volitev, v katerem se še ni zgodilo, da bi koalicija istih strank vladala dva mandata.

Nikoli.

Zaradi tega so politike kratkoročne. Cirkusantske.

Takšni so bili na omrežju X včeraj odzivi na državno nižanje pokojnin za odstotek:

Tako je najnovejši davek odmeval na omrežju X

Kako cirkusantska je naša politika nam kaže primer, kako naša vlada že več let na vso moč rešuje probleme v Gazi in Izraelu. Tudi s padali, ki jih ni sposobna zagotoviti niti zase. Rešila ni doslej tam še nič. No, poskuša itak predvsem sama sebe.

A bo tako težko. Ker je cirkusantstvo preveč očitno.

Zadnji teden so udarili s sankcijami, da v Izrael iz naše države več ne bomo izvažali, še posebej ne vojaške opreme. In od tam ne bomo uvažali. Tudi transporta proti Izraelu čez naše ozemlje ne bomo več dovoljevali.

Vladajoči se obnašajo kot svetovna velesila, Golob pa kot da je večji od Donalda Trumpa.

Mediji pa se jim ne upajo povedati, kako smešni so.

Nekoč je podobno, da bo prepovedal transport preko naše države ZDA in Zahodu proti Bližnjemu vzhodu, pred volitvami robantil premier Tone Rop.

Velikih težav državi s tem ni povzročil, ker so v tujini vedeli, da je to predvolilno cirkusantstvo, naša država pa po sporazumu, ki ga je po tihem podpisala, ni imela pravice preverjati, kaj vse se transportira čez naše ozemlje.

Ko gre za vojaško tehnologijo v Izrael naša država ne izvaža nič res pomembnega. Vojsko in oborožitev imamo bedno.

Uvažamo pa, ker Izrael ponuja vrhunske izdelke in storitve. In to bomo kljub sankcijam, ki jih je napovedal Golob, še naprej, ker bi bila sicer ogrožena nacionalna varnost.

Nacionalna varnost, ki jo z višanjem davkom in nižanjem konkurenčnosti države in amaterizmom v mednarodni politiki najbolj ogrožajo vladajoči sami.

Kako nizko smo padli, kaže tudi peticija, ki jo je podpisalo več sto posameznikov in jo je objavilo Delo, nekoč paradni časopis socializma, s katero oblast pozivajo naj z edino vojaško ladjo, ki smo jo dobili iz Rusije, prodre v Gazo, da bi tja dostavili pomoč.

Pazite. Tile mirovniki nam predlagajo vojno. Z otročjo idejo Grete Thunberg in Francesko Albanese, ki jo je nedavno slavnostno sprejemal ves slovenski politični vrh, ko so po njenih radikalnih idejah ravno udarile ZDA.

In to v položaju, ko logistike, ki bi v Gazi rešila probleme, celo celotna slovenska vojska ni sposobna zagotoviti.

In še veliko večje vojske ne.

Je pa naša politika zagotovo sposobna zagotoviti še večji kaos.

Pri nas in na Bližnjem vzhodu.

In to tudi učinkovito počne.