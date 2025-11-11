e-Demokracija
Človekovo dostojanstvo nima rok trajanja! Življenje je nedotakljivo!

FokusKomentar
Vančo K. Tegov, politolog in publicist (foto: Demokracija)

Piše: Vančo K. Tegov

To je nematerialna, nefizična in nesnovna prvina v človekovem življenju. Je tudi ustavna kategorija. Človeško življenje  in s tem dostojanstvo sta nedotakljivi in v njih ni možno posegati ali kako drugače ga regulirati, usmerjati ali napeljevati kako in kaj z njim, v kolikor pride do mejnih stanj, kadar je zdravje narušeno tako daleč da bi v določenih trenutkih  posameznik sam, dopuščal da nekdo odloča  o njegovem končanju.

Nobena zakonska podlaga ne more posegati vanj, še manj pa predpisovati postopke kako naj nekdo nekomu pomaga da »prostovoljno« konča svoje življenje.  Situacija v kateri smo je zelo mejna na naša življenja, sedanja in v bodoče za vse ki pridejo za nami.  Zato je ta boj, boj zoper uzakonjanje evtanazije, ki jo z besednimi »parabolami« in izogibališči v predpisih želijo spremeniti v pomoč pri odločanju o  prostovoljnem  končanju življenja. Nobena besedna gimnastika ne sme prepričati ali omajati katerega koli državljana, človeka, posameznika in posameznico, da privoli v nekaj kar je zoper njega, zoper njegovo življenje preden so to izteče v manj ali bolj znosnih okoliščinah. Življenje je sveto, poseg vanj je greh, je skrunjenje življenja samega  in vsega kar sodi vanj ter ga dela človeškega, normalnega, svetega  in nedotakljivega.

Za ohranjanje dostojanstva in s tem življenja,  ki ima za prvino dostojanstvo,  je potrebno prej   storiti vse drugo kot na izbrati krajšnico za končane le tega. V tem primeru  in tudi sicer je  dolgotrajna oskrba nujen in smiseln del vsake sodobne družbe. Tukaj ne gre  le za vprašanje storitev, ampak odnos do družbe, za naš odnos do starejših, bolnih in ranljivih. Pogoj za solidarno, pravično in človeško družbo je in  mora biti  prav dolgotrajna oskrba ki bo  dostopna vsem, ki jo potrebujejo.

Družba, del družbe,  ki hoče odločati v imenu drugih v stvareh, ki bi  z določeno odločitvijo  zajelo celotno populacijo prebivalstva, je nemoralen, nečloveški, izprijen. Za določene ozke interese poteptati, izničiti v brez možnosti popravka, ugovora  poslati  nekoga nekam od koder ni več povratka, je bolna, nečloveška družba. Snovalci takšne zakonodaje, prepisov, ukrepov načina razmišljanja so  proti civilizaciji sami. Ali kot je nekdo iz zdravniških vrst  dejal, da tisti ki delajo v zdravstvu in razmišljajo o evtanaziji, o kateri  ne bi smelo biti govora, jih je treba doživljenjsko oddaljiti, če že ne umakniti iz zdravniških vrst.

Ta nemoralnost gre tako daleč, da ko se omenja to da svojci  morajo skrbeti za svoje starše, omenjajo neko bolno reciprociteto, ko navajajo da otroci lahko skrbijo za svoje starše le toliko časa  kot so starši skrbeli za njih. Tisti, ki trenutno ta zakon silijo naprej,  nimajo predstave o tem kaj nalagajo na grbo in kakšno psihično obremenitev medicinskim  sestram in zdravnikom  na oddelkih po bolnišnicah.  Hvala bogu, da je ogromen, zares ogromen delež  stroke  v skupini tistih,  ki misli in v skladu s svojo etično naravnanost in po  Hipokratovi prisegi  da ne bo, četudi na prošnjo, posegel v človekovo življenje.  Življenje je sveto, nima rok trajanja in se ne more in ne sme končati z neko instant odločitvijo.

Vedno in vsepovsod bo bolnik in tisti, ki je pomoči potreben obravnavam tako da se mu pomaga, nudi pomoč za ohranjanje  pri življenju.

Amen!

