Celjska tožilsko-sodna farsa

Piše: dr. Andreja Valič Zver

Pisalo se je leto 2014. V spominu mnogih bo to leto zapisano kot »Annus horribilis«, kot so stari Rimljani poimenovali grozno leto. Slovenski demokratični pomladni pol je v tem letu z nejevero in bolečino spremljal kalvarijo Janeza Janše in njegove družine ob odhodu Janše v zapor, kar naj bi bilo po načrtih nomenklature »krona« afere Patria. A iz njenih globin je vzklilo mogočno gibanje »2014«, ki je pokazalo moč slovenske demokratične zavesti in vzbudilo upanje na novo slovensko pomlad.

Februarja 2014 sva skupaj z urednikom tednika Demokracija dr. Metodom Berlecem v dvorani enega od ljubljanskih hotelov predstavljala zbornik z naslovom Najprej diskreditacija… nato likvidacija! Primer JJ, ki ga je izdala založba Nova obzorja. Zbrala se je množica Janševih podpornikov, ki so z zanimanjem prisluhnili predstavitvi zbirke dokumentov represivnih postopkov proti vodji opozicije Janezu Janši. Objavljenih je bilo 135 faksimilov različnih odločb in 160 dokaznih postopkov ugotovljenih sodnih, tožilskih, inšpekcijskih in administrativnih ukrepov zoper Janšo od leta 1983 do 2014. Gre za zbirko dokumentov vojaškega sodišča in tožilstva jugoslovanske armade, davčne uprave, Komisije za preprečevanje korupcije, informacijske pooblaščenke ter različnih tožb proti Janši. Objavljeni dokumenti nedvomno predstavljajo koristno gradivo za zgodovinarje prihodnjih rodov, ki se bodo ukvarjali z raziskovanjem in analizo nenehnih pregonov Janeza Janše s strani najprej jugoslovanskega, nato pa slovenskega pravosodja oziroma »krivosodja«. Janša je zgolj do leta 2014 v tridesetih letih prejel 177 (!) različnih upravnih, političnih in sodnih ukrepov, ki kažejo na načrtno in politično motivirano diskreditacijo. Preganjanje se ni ustavilo, ampak se krivosodje potaplja vedno globlje. Tako se že leta in leta razteguje t.i. Celjski proces, kjer se iz žilnih pet vleče inkriminacija nakupa in prodaja zemljišča ter posredovanje pri tem. Kot da ne bi od nekdaj trgovanje med ljudmi slonelo na preprostem pravilu: »Poceni kupi in drago prodaj.« Od tukaj izvirajo trgovski dobički skozi tisočletja. A če bi slovenski sodniki – Bog ne daj – obvladovali svetovno trgovino, bi zadeve seveda postavili na glavo, revolucionarno spremenili tok zgodovine in najmanj polovico človeštva vrgli v ječo!

Pa saj nam je menda jasno, da je slovenski pravosodni »cesar« gol. Ločiti moramo namreč med tistim, kar je vidno na prvi pogled, kot so vpletenost v afere, ter tistim, kar je očem nevidno. Kot v prejšnjih skoraj 200 postopkih proti Janši, tudi tokrat ne gre za Janšo per se, ampak za to, kar on predstavlja v očeh predvsem levega pola politike. “Preko vseh teh afer in postopkov se vlečejo poskusi dokončnega obračuna s človekom, v katerem je nomenklatura prepoznala svojega smrtnega sovražnika,” sem poudarila leta 2014 in enako menim tudi sedaj. Odstranjevanje Janše je vseskozi potekalo zelo permanentno in kontinuirano. Razvojne faze diskreditacije so se začele že v osemdesetih letih, ko ga je slovenska totalitarna oblast poskušala odstraniti s pomočjo jugoslovanske armade. V zapor ga je takrat pospravil isti krog ljudi, ki še danes v dobršni meri obvladuje politiko, medije in sodstvo.

Ko se je izkazal za uspešnega obrambnega ministra in voditelja stranke, so ga začeli obtoževati, da je nevaren politik ter da ni demokrat. Diskreditacija se je v drugem valu nadaljevala z različnimi aferami, kot je bila npr. leta 1994 Depala vas. Dokumenti v zborniku dokazujejo, da se je proces odstranjevanja Janše še stopnjeval do afere Patria. Ko mu je podpora rasla, so se kritiki posluževali vse bolj umazanih metod, kot so pisanje o njegovem duševnem in psihičnem stanju, da bi dokazali njegovo neprimernost za politiko. Najnižjo točko so dosegli, ko so se lotili njegove družine.

Ob predstavitvi knjige Najprej diskreditacija… nato likvidacija! Primer JJ sem izrazila prepričanje, da bo tedaj aktualni aferi Patria sledila še kakšna druga. Dr. Jože Pučnik bi dejal, da je “vse z namenom zastraševanja drugih”. In s to mislijo človeka, ki ga je totalitarni režim oropal diplome, družine in svobode, se ob celjski farsi velja strinjati.