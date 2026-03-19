Bomo dovolili, da nas vladajoča klika ropa še naprej?

Piše: dr. Metod Berlec

Do nedeljskih državnozborskih volitev nas loči le še nekaj dni. Napetost je iz ure v uro večja.

Tokratni volilni boj je dobil nepričakovan preobrat: posnetki, objavljeni na družbenem omrežju Facebook, na profilu Maske padajo, in na spletni strani Anti Corruption 2026, so razgalili kriminalno-mafijsko delovanje vladajoče tranzicijske levice na način, kakršnega v Sloveniji še nismo videli. Informacije o sistemski korupciji, klientelizmu in vplivnih (postkomunističnih) mrežah, ki naj bi segale v vse pore države, so dobile še dodatno konkretno potrditev z besedami nekdanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan, kot tudi znane odvetnice Nine Zidar Klemenčič. Na podlagi njunih besed se je še dodatno potrdilo, da je našo državo povsem ugrabila postkomunistično-kriminalna klika, ki jo izrablja in zlorablja za svoje lastno bogatenje. Pri tem sta obe prav neverjetno direktno in odkrito pokazali tako na razvpitega ljubljanskega župana Zorana Jankovića in predsednika vlade Roberta Goloba kot tudi na zadnjega šefa partije Milana Kučana ter institucije države, ki glede tega ne storijo ničesar.

Že večkrat sem v reviji Demokracija opozarjal (in tudi v knjigi Za demokratično in evropsko Slovenijo – proti totalitarizmom, ki je izšla pred volitvami leta 2022), da za državo ni dobro, če jo obvladuje ena politična opcija. Da je nujno, da deluje sistem »checks and balances« (zavore in ravnovesja), o čemer so že pred stoletji pisali evropski razsvetljenski misleci. Z njimi so predpostavljali razpršitev politične moči na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti. Pri tem ima vsaka od njih približno enako odgovornost in moč, »da prepreči dominacijo enega človeka, skupine ali veje oblasti«. Se pravi, da lahko kontrolirajo ena drugo. V slovenskem primeru so državnozborske volitve leta 2022 prinesle popolno prevlado tranzicijske levice in s tem popoln nadzor ene politične opcije nad vsemi vejami oblasti in podsistemi, kar je korupcijska tveganja še povečalo. Predsednik SDS Janez Janša je pred nedeljskimi volitvami zato pozval državljane, naj si vzamejo državo nazaj. Po njegovem mnenju se je s posnetki pred našimi očmi razgalila »organizirana kriminalna združba«, ki je ugrabila državo. Gre za prepleteno omrežje političnih, interesnih in sorodstvenih vezi, ki stoji nad zakonom in prek medijev ter institucij obvladuje ključne podsisteme – od policije in sodstva do nadzornih organov.

Kot je na omrežju X opozoril koroški Slovenec Vladimir Smrtnik, je v Avstriji leta 2019 korupcijska afera »Ibiza« odnesla avstrijsko vlado. In pri tem dodal: »Razvite demokracije kaznujejo korupcijo, ne tistih, ki jo odkrijejo!« No, pri nas pa seveda vladajoče tranzicijsko korupcijsko omrežje skuša pozornost ljudi od škandaloznih koruptivnih ravnanj preusmeriti na tiste, ki so korupcijo razkrili. Zato je pomembno, da gremo v nedeljo na volitve in rečemo NE korupciji, NE klientelizmu in NE kriminalu. Da rečemo NE vladajoči kliki, ki nas že leta brezsramno pleni! V nedeljo bo zato odločal vsak glas! Dobesedno!