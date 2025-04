Balkanska mafijska kontaminacija Slovenije se nadaljuje

Piše: dr. Metod Berlec

Dobra tri desetletja po demokratizaciji in osamosvojitvi se v naši državi vse bolj širi balkanska miselnost in balkanskomafijski način delovanja. Simbolizira ga ljubljanski župan Zoran Janković, ki že skoraj dve desetletji vodi slovensko prestolnico Ljubljano.

Nič bolje ni v drugem največjem slovenskem mestu Mariboru, ki ga že drugi mandat vodi Saša Arsenović. Svoje je k temu dodala še izrazito škodljiva Golobova vlada, ki je ukinila Urad za demografijo, Muzej slovenske osamosvojitve, dan spomina na žrtve komunističnega nasilja in sprejela vrsto odločitev, ki niso v prid naši nacionalni državi. Levičarski mainstream se pogosto vede, kot da se slovenska osamosvojitev leta 1991 sploh ni zgodila. Kot da smo del Balkana in ne srednjeevropska država. Zato smo priča neverjetno potenciranemu poudarjanju, kakšna krivica naj bi se bila zgodila t. i. izbrisanim leta 1992, in celo postavitvi spomenika v obliki črke ć. V našem glavnem mestu pa pomembne gradbene in infrastrukturne posle prevzemajo poslovneži po rodu iz Republike Srbije ali Republike Srbske, ki so tesno povezani z Jankovićem in oblastjo srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

Pri tem je zanimivo, da Zoran Janković prijateljuje tako s srbskim predsednikom Vučićem, ki naj bi bil desnosredinski politik (njegova Srbska napredna stranka je članica Evropske ljudske stranke), po drugi strani pa mu v Sloveniji že vsa leta krije hrbet zadnji šef Centralnega komiteja zveze komunistov Slovenije in prvi slovenski predsednik Milan Kučan. Jankovićeva javna podpora Vučiću, ki ga neuspešno skušajo spodnesti študentski protesti v Srbiji, so sicer sprožili precej nelagodja na slovenski levici in tudi nekakšne proteste, a razvpitega ljubljanskega župana niso niti malo ogrozili. In to kljub temu, da Janković ne loči, kaj je javno in kaj zasebno, ter vodi Ljubljano v skladu s svojo balkansko mešetarsko miselnostjo.

V zadnjih dneh se je znova pokazalo, da postkomunistično omrežje s Kučanom na čelu, ki obvladuje tudi sodno vejo oblasti (kot predsednik Vrhovnega sodišča RS jo vodi Miodrag Đorđević), sistematično obračunava s predsednikom SDS Janezom Janšo. Korupcije osumljenega Jankovića pušča pri miru ali celo oprošča. Hkrati nadaljuje s pripravljanjem terena za t. i. novi obraz. Po vsej verjetnosti bo to evropski poslanec Vladimir Prebilič. V nedeljo zvečer je to s prispevkom na POP TV občutil predsednik GS in vlade Robert Golob. Ker je premalo poslušen, so mu dali jasno vedeti, da nobeno kosilo ni zastonj. Niti domnevno brezplačno dopustovanje s Tino Gaber v Istri v vili slovensko-češkega poslovneža tik ob morju …