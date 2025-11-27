Arogantna vladajoča koalicija dobila krepko zaušnico

Piše: dr. Metod Berlec

Nedeljski referendum o spornem zakonu o »pomoči pri prostovoljnem končanju življenja« je prinesel jasen in glasen odgovor volivcev. Vladni zakon je padel. Pobudniki referenduma pod vodstvom Aleša Primca, različna združenja, gibanja in Cerkev, ki se je končno spet odločneje družbeno angažirala, ter opozicija pa so slavili etapno zmago. Za zakon je glasovalo 322.288 oziroma 46,55 odstotka volivcev, proti jih je bilo 370.012 oziroma 53,45 odstotka, s čimer je bi zavrnitveni kvorum presežen. Volilna udeležba je bila 40,99-odstotna. Izid ni samo tehnični poraz enega zakonskega predloga, temveč politični potres, ki je razgalil šibkost in aroganco vladajoče levičarske koalicije pod vodstvom premierja Roberta Goloba.

Mogoče se je strinjati s tistimi političnimi komentatorji, ki opozarjajo, da je trend podpore Golobovi vladi začel padati že lani, ko je desnosredinska stran pod vodstvom SDS junija 2024 premočno zmagala na evropskih volitvah. No, kljub temu so vladajoči takrat dobili še vse tri hkratne referendume. Pri tem so javnomnenjske predvolilne ankete že takrat grešile, letos pa so doživele popoln fiasko. Spomladi letos je vladajoča tranzicijska levica izgubila referendum o privilegiranih pokojninah kulturnikov, sedaj pa še referendum o spornem zakonu, ki je uzakonjal asistenco pri samomoru. To kaže, da je zagon, ki ga je imela levica leta 2022 s pomočjo »nevladnikov« in t. i. anticepilcev, v veliki meri pošel. No, tokrat so veliko delo pri zmagi opcije »proti« spornemu zakonu opravili zdravniki/zdravnice. Stroka, ki jo je Golobova arogantna vlada tri leta in pol žalila, poniževala in ignorirala, je tokrat stopila v ospredje. Prav zdravniki/zdravnice so s svojo avtoriteto in argumenti prepričali javnost, da zakon ni premišljen, da je nevaren in da bi odprl vrata zlorabam. Njihova vloga je bila odločilna – in hkrati simbolna: stroka se je postavila po robu arogantni in škodljivi politiki, ki jo je vztrajno poniževala in žalila.

Rezultat referenduma je zato več kot politični poraz. Je sporočilo pomembnega dela volilnega telesa, da se oblast ne more brez posledic norčevati iz stroke, iz civilne družbe in iz državljanov. Je opozorilo, da se demokracija ne meri po aroganci oblasti, temveč po sposobnosti poslušanja. In je napoved, da bo prihodnost slovenske politike oblikovala volja njenih državljanov, ne pa ideološki inženiring vladajoče elite. Za desnosredinsko opozicijo je nedeljski referendum znak, da lahko tudi ona uspe s pomočjo civilne družbe in stroke. S sodelovanjem, povezovanjem in poslušanjem. Pri tem se mora zavedati, da nič še ni odločeno, saj bo postkomunistična nomenklatura naredila vse, da se bo obdržala na oblasti. Je pa dobro, da se začenja predvolilno povezovanje manjših desnosredinskih strank, kar pomeni, da glasovi ne bodo šli v nič, ampak v skupno kvoto za spremembe.