(VOLITVE 2026) Preberite zanimive odzive na Stevanovićevo izvolitev za predsednika DZ: “Kakšno jokanje na levici. Pa obtoževanje in podtikanje …”

Ž. N. (Nova24TV.si)

Konstitutivna seja Državnega zbora RS se je končala z za marsikoga nepričakovanim razpletom. Prvi med poslanci je namreč s pomočjo 48 glasov postal prvak Resni.ce Zoran Stevanović. Medtem ko koalicijski partnerji znotraj Golobove vlade ne zmorejo skriti svojega razočaranja, jim prvak SDS Janez Janša med drugim sporoča, da “se je izkazalo, da je v Sloveniji štiri leta imela oblast vlada in koalicija, ki ne zna šteti, zato tudi smo tam, kjer smo“.

Novoizvoljenemu predsedniku Državnega zbora RS je čestitala predsednica republike Nataša Pirc Musar. “Položaj nosi veliko odgovornost do demokratičnih procesov, institucij ter vseh državljank in državljanov. Želim mu, da bo svoje poslanstvo opravljal nesebično, v duhu spoštovanja demokracije, ustavnega reda in kulture dialoga,” pravi. S čestitko je postregel tudi predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič, ki je izrazil prepričanje, da bo sodelovanje z Državnim svetom Republike Slovenije uspešno in konstruktivno.

V zvezi z izvolitvijo se je na družabnem omrežju X oglasil nekdanji ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič, ki pravi: “Pred 9 leti, prav ob tem času, ko je DZ glasoval o moji izvolitvi za ustavnega sodnika, so podobno poniževali z “moralno neprimernim” kandidatom ipd. Dovolj izločanja. Čestitke predsedniku DZ, naj mu bodo, kot je že sam nakazal, ljudje edino vodilo. Od vseh in za vse je država.”

Ima mandat, bil je izvoljen kot Klakočarjeva

“Ko Alenka Bratušek (v moški rjavi obleki) ostane brez besed in sogovornikov …” je po izvolitvi Stevanovića ob delitvi posnetka, na katerem nekdanja infrastrukturna ministrica preprosto ne zmore skriti svojega nezadovoljstva nad razpletom, med drugim izpostavil raziskovalni novinar Bojan Požar. Slednjemu pa se sicer zdi sedaj zanimivo in aktualno vprašanje, ali bo Golob – po vsem tem, kar so politiki Svobode povedali o Stevanoviću – še vedno poskušal sestavljati koalicijo?

“Čestitke Stevanoviću!” sporoča ustavni pravnik Janez Pogorelec. Novinar Nenad Glücks pa pravi: “Če je cena za to, da se znebimo Gibanja Svoboda z oblasti, da Zoran Stevanović postane predsednik DZ, je ne glede na vse pomisleke cena še vedno sprejemljiva.” Nekdanji minister in profesor dr. Žiga Turk je po izvolitvi Stevanovića med drugim komentiral: “Ne vem, zakaj zgražanje Levice nad Stevanovićem. Izvoljen je bil, ima mandat ljudstva. Kot Klakočarjeva. Oziroma vem. Njim se zdi, da so levičarji boljši ljudje. Boljši v oklepaju.”

“Kakšno jokanje na levici. Pa obtoževanje in podtikanje. Dejstvo je, da je koalicija na volitvah dobila 40 poslancev, posledica pa je, da ne bodo več vladali. Simpl. Najbolj me veseli ko gledam Brkota, ki ve, da bo v opoziciji konec z Levico. Super”, je na družabnem omrežju X komentiral varnostni strokovnjak Boštjan Perne. “Čestitke novo izvoljenemu predsedniku Državnega zbora tudi iz zamejstva! Prepričan sem, da bo hram demokracije pod njegovim vodstvom imel posluh tudi za tiste, ki so večkrat porinjeni ob rob. Veseli me pa tudi, da je dobil močno pozicijo človek, ki ni del ‘starega sistema’!”, preko X sporoča koroški Slovenec Vladimir Smrtnik.

Sodelovanje obrodilo sadove

Poslanec SDS Andrej Poglajen izpostavlja, da so v SDS v petek pokazali več državotvornosti, kot so jo Svobodnjaki v vseh 4 letih njihove vlade. “Medtem ko je Golob njegov mandat vladanja pred 4 leti pričel z zahtevami po čistkah drugače mislečih oz. “janšistov”, smo danes poslanci Poslanske skupine SDS pokazali, da se lahko za dobrobit države v obdobju krize sodeluje tudi s tistimi, ki so nas še nekaj časa nazaj odrivali stran. Eni o narodni enotnosti “flancajo”, drugi pa jo udejanjamo”, še ta pravi. Poslanec NSi Aleksander Reberšek pa navaja: “Včeraj smo izbirali med tem: da na vrh državnega zbora pride Stevanović ali da dobimo še en mandat Golobove vlade? Kaj bi izbrali vi? Druge možnosti ni. Za eno se odločite. In ne pozabite. Z drugo opcijo bi na vrh DZja prišel tudi Stevanović. Imeli bi oboje.”

Ž. N.