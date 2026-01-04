(VENEZUELA) Stališča Goloba in Pirc Musarjeve o ameriškem posegu se sploh ne razlikujejo kaj dosti od stališč Severne Koreje

Piše: Gašper Blažič

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve skupaj s partnerji v EU spremlja razmere v Venezueli. Ob tem pozivajo k deeskalaciji in spoštovanju mednarodnega prava, so včeraj za STA sporočili z ministrstva. Skratka, zadržano stališče, ki se v glavnem ujema s stališčem Evropske unije.

Toda ko pridemo do stališč dveh najvplivnejših političnih oseb v Sloveniji, to sta predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob, je te zadržanosti konec. Poglejmo.

“Ponavljajoče se kršitve temeljnih načel mednarodnega prava, kjer ena država posreduje v drugi samo zato, ker lahko, ni in ne more biti sprejemljivo, tudi če gre za države z avtoritarnim vodstvom, ki ga Slovenija v primeru Venezuele ne priznava,” je predsednica Pirc Musarjeva zapisala na omrežju X in menila, da je potrebna takojšnja umiritev razmer. “Slovenija in z njo tudi EU morata ostati zavezani mirni, demokratični poti ter predvsem zaščiti civilnega prebivalstva, ne pa podpori oboroženim konfliktom, ki bi netili nove vojne,” je še dodala.

Golob je bil še ostrejši. “Vsakršen vojaški poseg zoper suvereno državo, ki ne temelji na načelih mednarodnega prava in ustanovne listine OZN, je nedopusten in vodi svet v nadaljnjo spiralo vojn in nasilja,” je sporočil. “Ne želimo si nove vojne. Ne želimo si civilnih žrtev in trpljenja nedolžnega prebivalstva. V EU bomo ostali tesno zavezani mirnemu reševanju sporov, deeskalaciji razmer ter mirni in demokratični poti Venezuele,” je dodal v sporočilu, ki so ga za STA posredovali iz kabineta premierja.

Zanimivo, kako se ob tem oba sklicujeta na ustanovno listino OZN, ki pa je v tem primeru zgolj “papirnati tiger”. Namreč, OZN se v primeru kršenja človekovih pravic v Venezueli nikoli ni ustrezno odzvala. Niti v primeru predlanskih pogoljufanih volitev, niti ob pregonu opozicije, niti ob zaščiti vladavine prava. Ob divjanju Madurovega režima so namreč vodilni v OZN gledali stran.

In navsezadnje, za primerjavo: tako kot Pirc Musarjeva in Golob je tudi Severna Koreja dejanje ZDA ostro obsodila ter ga označila za ugrabitev, resen poseg v suverenost Venezuele ter “brezobzirno kršenje ustanovne listine OZN in mednarodnih zakonov”. Podobno so reagirali tudi ostali režimi “osi zla”, kot so vlade v Iranu, Rusiji, Kubi …

Povedano drugače: puhlice, ki jih v javnost spravljata Golob in Pirc Musarjeva glede Venezuele, dejansko uvrščajo Slovenijo med države na napačni strani zgodovine. Edina razlika je, da Slovenija zaradi stališča EU ne priznava rezultata volitev v Venezueli leta 2024. A če ne bi bilo člani EU, bi slovenska levičarska oblast priznala tudi to. Skratka, sramota brez primere, podobno kot v primeru papagajskemu ponavljanju Hamasove propagande o genocidu.