V reviji Demokracija preberite: Vojna za Slovenijo – Zmagovalci in poraženci ; Dvoličneži na oblasti; V davčnem primežu Golobove vlade; Intervjuji: dr. Ernest Petrič, Anja Bah Žibert in Petro Beshta

V novi številki revije Demokracija pišemo o najpomembnejšem dogodku v naši zgodovini, ko smo razglasili samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije in jo tudi vojaško ubranili. Razgaljamo naraščajoč davčni primež Golobove levičarske vlade in njeno slaboumno obračunavanje s Petrolom. Pišemo o prelomnem vrhu zavezništva NATO v Haagu in Združenih državah Amerike, ki so znova dokazale, da so edina prava supersila. Objavljamo intervjuje z dr. Ernestom Petričem, poslanko Anjo Bah Žibert in ukrajinskim veleposlanikom v Sloveniji Petrom Beshto.

Sveti čas osamosvojitve kot zaklad Slovenije

Predsednik SDS Janez Janša je prepričan, da je prihodnost lahko dobra ali slaba. Sam za Slovenijo vidi prvo, saj je po njegovih besedah Slovenija »zgradba, zgrajena na skali, ne na pesku«. Ta skala so vrednote slovenske osamosvojitve in čim bliže je upravljanje z državo tem vrednotam, tem boljša je prihodnost, meni prvak SDS. Ocenil pa je, da v slovenski politiki pogosto zmanjka tisto, čemur je namenjen praznik dan državnosti, to je sodelovanje okrog ključnih točk. Pomanjkanje tega očita zlasti aktualni slovenski levici.

Trumpovega nočemo, svojega nimamo

Za stranki Levica in SD je bil šokanten prejšnji teden, ko sta morali javnosti pojasniti, zakaj je njihova vlada v Natu soglašala s povišanjem naložb v obrambo na pet odstotkov v desetletju, čeprav ti vladni stranki ostro nasprotujeta celo manjšim vlaganjem. Pred tremi tedni so se pri SD večinoma vzdržali, iz Levice pa so glasovali proti trem odstotkom in zahtevali referendum. Matej T. Vatovec (Levica) in Lena Grgurevič (Gibanje Svoboda) sta nam razkrila zanimiv razlog: ker je Nato nekoč bombardiral Srbijo. Vladni poslanci so proti vlaganju v obrambo države za interese Srbije.

Naraščajoči davčni primež Golobove vlade

Davčni primež, ki meri delež davkov in socialnih prispevkov v celotnem strošku dela, je v Sloveniji med najvišjimi v OECD. Leta 2024 je znašal 44,6 odstotka, bistveno više torej od povprečja OECD, ki je bilo 34,9 odstotka, kar je Slovenijo uvrstilo na šesto mesto. Že to je pomenilo, da je povprečen Slovenec prejel približno 200 evrov nižjo mesečno neto plačo (2.400 evrov letno) v primerjavi s povprečjem OECD.

Vladni obračun s Petrolom na račun potrošnikov

Golobova koalicija je sprejela škodljivo uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero močno škodi slovenskemu gospodarstvu in prebivalstvu, koristi pa tujcem, ki po novem ob avtocestah točijo gorivo po precej nižjih cenah. S tem se v državno blagajno steka manj davkov. Naftni trgovci Petrol, MOL in Shell so močno oškodovani, ogrožena so tudi delovna mesta zaposlenih.

Intervjuji: dr. Ernest Petrič, Anja Bah Žibert in Petro Beshta

S pravnikom, politikom, diplomatom in nekdanjim predsednikom US RS prof. dr. Ernestom Petričem smo v drugem delu pogovora govorili o prispevku »Novi svet in Slovenija«, ki ga je napisal za zbornik Soglasje za zgodovinski trenutek – Novi prispevki za slovenski pomladni program, in mednarodnem dogajanju.

S poslanko Anjo Bah Žibert smo se pogovarjali o žgoči romski problematiki, s katero se soočajo prebivalci in prebivalke Jugovzhodne (JV) Slovenije. Dotaknili smo se t. i. demografske krize, poslanka je predstavila tudi ugotovitve preiskovalne komisije o graditvi kanalizacije prek ljubljanskega vodonosnika.

Zaradi obrambe se je v Ukrajini močno okrepila vojaške industrija, vendar pa je gospodarstvo zaradi vojne zelo prizadeto, zato država potrebuje finančno podporo partnerjev in zaveznikov, da njeno gospodarstvo in proračun lahko delujeta, saj gre več kot 50 odstotkov proračuna za obrambne namene, je za Demokracijo dejal ukrajinski veleposlanik Petro Beshta.

Vrh zveze Nato v Haagu prelomna točka za zavezništvo

Na Haagu na Nizozemskem je konec junija potekal vrh zveze Nato. Članice bodo do leta 2035 povečale obrambne izdatke. Prav tako so potrdile zavezanost skupni obrambi. Letošnji vrh je prelomna točka reorganizacije zavezništva v luči zdajšnjih varnostnih izzivov. Letos so bili v Haagu postavljeni novi temelji za Severnoatlantsko zavezništvo. Članice so se namreč dogovorile, da bodo v naslednjih desetih letih, do leta 2035, dvignile skupne obrambne izdatke na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), kar od njih Trumpove ZDA zahtevajo že nekaj časa.

ZDA so dokazale, da so še vedno edina supersila

Iran in Izrael sta podpisala premirje. Iranski jedrski program je močno prizadet, a ne dokončno uničen. Izraelska protizračna obramba ni neprebojna. ZDA so spet dokazale, da so še vedno vojaška supersila, ki je sposobna udariti kjerkoli na svetu. Po enajstih dneh izraelsko-iranskega vzajemnega bombardiranja je bilo pod patronatom ZDA 24. junija podpisano premirje. Premirje, ki sta ga obe strani prvi dan že kršili, dokler ni zarohnel ameriški predsednik Donald Trump in obe strani obtožil kršitev, kar je očitno zadostovalo. V trenutku pisanja tega članka v nedeljo, 29. junija, premirje še vedno drži.

